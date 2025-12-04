Ascultă Radio România Iași Live
Spania se confruntă cu o explozie a cazurilor de gripă provocată de o nouă tulpină de virus

Spania se confruntă cu o explozie a cazurilor de gripă provocată de o nouă tulpină de virus

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 decembrie 2025, 17:07

Spania se confruntă cu o explozie a cazurilor de gripă provocată de o nouă tulpină de virus, care se dovedeşte a fi foarte contagioasă.

Incidenţa s-a triplat în ultima săptămână, iar în spitalele din marile oraşe ale Spaniei sunt improvizate paturi pentru a face faţă numărului mare de pacienţi.

Incidenţa la nivel naţional este de 112 cazuri la 100.000 de locuitori, însă în marile aglomeraţii urbane este mult mai mare.

În Barcelona, de exemplu, este 176; şi în Madrid şi Valencia nivelul este foarte ridicat. Au apărut filmări din interiorul spitalelor din aceste oraşe. Imaginile aduc aminte de perioada pandemiei. Pe hol sunt puse cap la cap paturi pe care stau pacienţii. La fel şi pe scaune unite şi pe fotolii sunt bolnavi care aşteaptă să se elibereze un pat. Turele de gardă au fost crescute şi medicii şi asistentele spun că sunt la limita epuizării. Timpul de aşteptare pentru pacienţi este şi de cinci-şase ore pentru a putea fi consultaţi.

Este vorba despre o mutaţie a virusului gripal numită K. Este foarte contagioasă şi a apărut în ultimele săptămâni, la scurt timp după demararea campaniei de vaccinare antigripală.

Numărul mare de cazuri este explicat şi de acest fapt. Noua variantă nu este acoperită de imunizarea oferită de vaccin. Simptomele sunt clasice pentru gripă, durere de cap şi de gât, tuse, febră, durere musculară şi stare generală proastă.

Din rapoartele publicate până acum reiese că cele mai afectate categorii sunt copiii, cei cu vârste între 1 şi 5 ani în mod deosebit, dar şi persoanele peste 65 de ani. (Rador/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativa)

