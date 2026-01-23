Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Internaţional » Spania: Bilanţul accidentului feroviar de duminică din Andaluzia a urcat la 45 de morţi

Spania: Bilanţul accidentului feroviar de duminică din Andaluzia a urcat la 45 de morţi

Spania: Bilanţul accidentului feroviar de duminică din Andaluzia a urcat la 45 de morţi

Publicat de Andreea Drilea, 23 ianuarie 2026, 07:28

Alte două corpuri, ultimele două, au fost găsite joi într-unul dintre cele două trenuri implicate în coliziunea care s-a produs duminică seara în Andaluzia (sudul Spaniei), ridicând bilanţul acestei catastrofe la 45 de morţi, notează AFP.

Medicii legişti ‘au efectuat autopsii la 45 de persoane, toate decedate în accident’, a indicat în cursul serii într-un comunicat agenţia însărcinată cu numărarea, confirmând identificarea ultimelor două corpuri recuperate.

Şeful serviciului de anchetă al Gărzii Civile, Fernando Domínguez, avertizase în cursul după-amiezii că operaţiunea de căutare va fi anulată imediat ce ultimele două corpuri vor fi identificate.

În total, 45 de raportări de persoane dispărute au fost depuse la poliţie de către rude ale pasagerilor.

Aceste ultime două corpuri au fost găsite într-unul dintre vagoanele trenului Renfe (compania naţională de căi ferate), care a fost lovit frontal de trei vagoane ale unui tren operat de Iryo – o companie deţinută majoritar de grupul italian Trenitalia – care deraiase şi intrase pe linia vecină.

Timp de câteva zile, utilaje de construcţii au lucrat la Adamuz pentru a curăţa şi a tăia epava şi a recupera cadavrele prinse în vagoanele de tren, care circulau cu peste 200 km/h în momentul coliziunii.

Potrivit celui mai recent bilanţ detaliat publicat miercuri de Institutul de Medicină Legală (care, prin urmare, nu a inclus ultimele corpuri recuperate), 28 de cadavre au fost găsite în trenul Renfe, şase pe şine, alte şase în trenul Iryo şi trei între cele două trenuri.

În ceea ce priveşte rapoartele privind persoane dispărute, au fost 22 de femei şi 23 de bărbaţi. Majoritatea erau spanioli, cu excepţia a trei care erau un german, un marocan şi un rus. AGERPRES

Etichete:
UE continuă relaţia cu SUA, dar aşteaptă acelaşi respect pe care Uniunea îl arată aliaţilor (Antonio Costa)
Internaţional vineri, 23 ianuarie 2026, 06:16

UE continuă relaţia cu SUA, dar aşteaptă acelaşi respect pe care Uniunea îl arată aliaţilor (Antonio Costa)

UE continuă relaţia cu SUA, dar aşteaptă acelaşi respect pe care Uniunea îl arată aliaţilor, a spus preşedintele Consiliului European,...

UE continuă relaţia cu SUA, dar aşteaptă acelaşi respect pe care Uniunea îl arată aliaţilor (Antonio Costa)
Marina franceză a interceptat în Marea Mediterană un petrolier suspectat că ar aparţine „flotei fantomă” a Rusiei
Internaţional joi, 22 ianuarie 2026, 18:45

Marina franceză a interceptat în Marea Mediterană un petrolier suspectat că ar aparţine „flotei fantomă” a Rusiei

Marina franceză a interceptat astăzi în Marea Mediterană un petrolier provenind din Rusia şi suspectat că ar aparţine „flotei...

Marina franceză a interceptat în Marea Mediterană un petrolier suspectat că ar aparţine „flotei fantomă” a Rusiei
Donald Trump a spus că acordul privind Groenlanda este încă în curs de negociere
Internaţional joi, 22 ianuarie 2026, 17:00

Donald Trump a spus că acordul privind Groenlanda este încă în curs de negociere

Preşedintele Donald Trump a declarat joi că detaliile unui acord privind Groenlanda sunt încă în curs de elaborare, vorbind la o zi după ce a...

Donald Trump a spus că acordul privind Groenlanda este încă în curs de negociere
Un nou accident feroviar s-a produs în sud-estul Spaniei. Mai multe persoane au fost rănite
Internaţional joi, 22 ianuarie 2026, 16:25

Un nou accident feroviar s-a produs în sud-estul Spaniei. Mai multe persoane au fost rănite

Un tren de navetişti s-a izbit astăzi la prânz de o macara de construcţii în apropiere de Cartagena, în regiunea Murcia din sud-estul Spaniei,...

Un nou accident feroviar s-a produs în sud-estul Spaniei. Mai multe persoane au fost rănite
Internaţional joi, 22 ianuarie 2026, 06:15

România a predat Italiei comanda Forţei Uniunii Europene în Bosnia şi Herţegovina

România a predat Italiei comanda Forţei Uniunii Europene în Bosnia şi Herţegovina, a anunţat ieri Ministerul Apărării Naţionale. Potrivit...

România a predat Italiei comanda Forţei Uniunii Europene în Bosnia şi Herţegovina
Internaţional joi, 22 ianuarie 2026, 05:58

CE va aloca aproape 2 miliarde de euro pentru ajutor umanitar în 2026

Comisia Europeană anunţă că va aloca aproape 2 miliarde de euro pentru ajutor umanitar în acest an, mai mult de jumătate din acest buget...

CE va aloca aproape 2 miliarde de euro pentru ajutor umanitar în 2026
Internaţional joi, 22 ianuarie 2026, 05:57

CE alocă 8 milioane de euro pentru proiecte umanitare în R. Moldova

Comisia Europeană anunţă că va aloca aproape două miliarde de euro pentru ajutor umanitar în acest an. Mai mult de jumătate din acest buget...

CE alocă 8 milioane de euro pentru proiecte umanitare în R. Moldova
Internaţional joi, 22 ianuarie 2026, 05:54

Trump renunță la taxele impuse țărilor europene după un acord cu NATO privind Groenlanda

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a retras miercuri ameninţarea de a impune taxe vamale asupra mai multor ţări pentru poziţia lor...

Trump renunță la taxele impuse țărilor europene după un acord cu NATO privind Groenlanda