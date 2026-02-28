Ascultă Radio România Iași Live
Preşedintele Franţei a solicitat o reuniune urgentă a Consiliului de Securitate al ONU privind războiul între SUA, Israel şi Iran

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 februarie 2026, 17:06

Preşedintele francez, Emmanuel Macron, a solicitat sâmbătă o reuniune urgentă a Consiliului de Securitate al ONU, afirmând că izbucnirea unui război între Statele Unite, Israel şi Iran are „consecinţe grave” pentru pacea şi securitatea internaţională.

Emmanuel Macron a discutat separat cu liderii Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite, Qatarului, Iordaniei şi cu preşedintele regiunii autonome Kurdistan, a declarat biroul său de presă.

Franţa este pregătită să mobilizeze resursele necesare pentru a-şi proteja partenerii cei mai apropiaţi, la cererea acestora, a declarat preşedintele Macron pe X. „Escaladarea actuală este periculoasă pentru toată lumea. Trebuie să înceteze. Regimul iranian trebuie să înţeleagă că acum nu are altă opţiune decât să se angajeze în negocieri de bună-credinţă pentru a pune capăt programelor sale nucleare şi balistice, precum şi acţiunilor sale de destabilizare a regiunii. Acest lucru este absolut esenţial pentru securitatea tuturor în Orientul Mijlociu”, a spus Emmanuel Macron.

„Poporul iranian trebuie, de asemenea, să poată să-şi construiască viitorul în mod liber. Masacrele comise de regimul islamic îl discreditează şi impun ca poporul să aibă dreptul la cuvânt. Cu cât mai repede, cu atât mai bine”, a adăugat preşedintele francez. Statele Unite şi Israelul au lansat sâmbătă atacuri asupra Iranului, aruncând Orientul Mijlociu într-un nou conflict care, potrivit preşedintelui Donald Trump, va pune capăt ameninţării la adresa securităţii SUA şi va oferi iranienilor şansa de a-şi răsturna conducătorii. (Rador/ FOTO agerpres.ro)

