Peste 800 de morţi şi 2.700 de răniţi în urma seismului din Afganistan

Publicat de Andreea Drilea, 1 septembrie 2025, 21:31 / actualizat: 2 septembrie 2025, 5:54

UPDATE – Mii de familii şi-au început prima noapte fără un acoperiş deasupra capului în estul Afganistanului, după un cutremur cu magnitudinea 6 soldat cu cel puţin 812 morţi şi peste 2.700 de răniţi în satele puternic afectate, unde numeroşi locuitori se aflau încă, luni seară, prinşi sub dărâmături, transmite AFP.

Pământul s-a cutremurat în noaptea de duminică spre luni, trezind brusc din somn mii de persoane, de la Kabul până la Islamabad, în Pakistan, la sute de kilometri distanţă. Au urmat cel puţin cinci replici, dintre care una cu magnitudinea 5,2. Agerpres

Peste 800 de persoane au murit şi mai mult de 2.700 au fost rănite în estul Afganistanului după un cutremur de pământ cu magnitudinea 6 produs în noaptea de duminică spre luni, urmat de cel puţin cinci replici seismice, care au fost resimţite la distanţe de câteva sute de kilometri, informează AFP.

Epicentrul seismului, înregistrat la o adâncime de doar opt kilometri, a fost localizat la 27 de kilometri de Jalalabad, capitala provinciei Nangarhar, lângă graniţa cu provincia vecină Kunar, potrivit Serviciului de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS).

În provincia Kunar bilanţul este cel mai grav, iar elicopterele de salvare trimise de autorităţile talibane s-au îndreptat luni dimineaţă spre această regiune.

În aeroportul din Jalalabad, jurnaliştii de la AFP au văzut sute de membri ai forţelor de securitate care erau ocupaţi să încarce giulgiuri albe în elicoptere.

Ministerul afgan al Apărării afirmă că a efectuat deja 40 de zboruri pentru a transporta ajutoare şi a evacua zeci de morţi şi răniţi.

De la revenirea lor la putere în 2021, talibanii s-au confruntat cu un alt cutremur de proporţii: în 2023, în provincia Herat, la celălalt capăt al ţării, în vest, lângă graniţa cu Iranul, peste 1.500 de persoane au fost ucise şi peste 63.000 de locuinţe au fost distruse.

De această dată, bilanţul încă provizoriu indică 800 de morţi şi 2.500 de răniţi în provincia Kounar, precum şi 12 morţi şi 255 de răniţi în provincia Nangarhar, a anunţat purtătorul de cuvânt al Guvernului afgan, Zabihullah Mujahid, în cadrul unei conferinţe de presă organizate la Kabul.

Oficialii afgani, care repetă fără încetare că bilanţul victimelor va creşte pe măsură ce căutările continuă în aceste zone îndepărtate cu relief accidentat, afirmă că pagubele sunt ‘foarte importante’ în provincia Kunar.

‘Nu am trăit niciodată aşa ceva’

‘Nu am mai trăit niciodată aşa ceva’, a declarat în noaptea trecută Ijaz Ulhaq Yaad, un înalt funcţionar afgan din districtul Nurgal, din provincia Kunar. ‘A fost îngrozitor, copiii şi femeile ţipau’, a mai spus el la telefon, o conexiune care părea să funcţioneze încă la câteva ore după cutremur.

Majoritatea acestor familii, a continuat el, tocmai se întorseseră în Afganistan, alungate din exilul pakistanez sau iranian de recentele valuri de expulzări din cele două ţări vecine, care împreună au trimis înapoi aproape 4 milioane de afgani.

‘Aproximativ 2.000 de familii de refugiaţi s-au întors şi intenţionau să-şi reconstruiască casele’ în această regiune agricolă situată lângă frontiera cu Pakistanul, a explicat el.

De teama replicilor seismice, ‘toată lumea a rămas în aer liber’, în contextul în care ‘cele trei mari sate din districtul Nurgal au fost complet distruse, potrivit informaţiilor noastre’, a transmis acelaşi oficial afgan.

În plus, autorităţile, echipele de salvare şi mass-media întâmpină mari dificultăţi în a ajunge în sate şi cătune, deoarece alunecările de teren au blocat drumurile.

Resimţit la Islamabad

Afganistanul este frecvent lovit de cutremure, în special în regiunea lanţului muntos Hindukuş, în apropiere de joncţiunea plăcilor tectonice eurasiatică şi indiană.

Însă cel care s-a produs în noaptea trecută – urmat şi de cinci replici, dintre care una cu magnitudinea 5,2 – a fost deosebit de violent.

Jurnaliştii de la AFP au resimţit cutremurul la Kabul timp de câteva secunde, precum şi la Islamabad, în Pakistan, un oraş situat la o distanţă de 370 de kilometri în linie dreaptă.

Misiunea ONU în Afganistan, una dintre ultimele reţele de siguranţă rămase încă active într-o ţară care a suferit din plin de pe urma reducerilor drastice recente ale ajutorului umanitar internaţional, în special a celui american, s-a declarat ‘profund îndurerată de cutremurul devastator care a provocat sute de morţi’.

‘Echipele noastre sunt pe teren pentru a acorda ajutor de urgenţă’, a adăugat misiunea ONU.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, şi-a exprimat ‘solidaritatea totală cu poporul afgan’.

Provincia Nangarhar fusese deja lovită săptămâna trecută de viituri care au provocat moartea a cinci persoane şi pagube materiale, distrugând terenuri agricole şi zone rezidenţiale.

În octombrie 2023, cutremurul cu magnitudinea de 6,3 din Herat, urmat de opt replici, a fost cel mai devastator seism care a lovit această ţară, una dintre cele mai sărace din lume, în ultimii 25 de ani.

Potrivit Băncii Mondiale, aproape jumătate din populaţia afgană trăieşte în sărăcie. AGERPRES