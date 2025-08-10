Peste 466 de persoane arestate la Londra la mitingul de susţinere a organizaţiei Palestine Action

Publicat de Andreea Drilea, 10 august 2025, 08:42

Poliţia din Londra a arestat peste 466 de persoane la protestul organizat sâmbătă împotriva deciziei Marii Britanii de a interzice organizaţia Palestine Action.

Parlamentarii britanici au interzis Palestine Action în temeiul legislaţiei antiteroriste în iulie, după ce unii dintre membrii săi au pătruns într-o bază militară a Forţelor Aeriene Regale şi au avariat mai multe avioane miliutare.

Organizaţia acuză guvernul britanic de complicitate în ceea ce consideră a fi crime de război comise de Israel în Fâşia Gaza.

Protestatarii, unii purtând eşarfe palestiniene albe şi negre şi fluturând steaguri palestiniene, au scandat „Jos mâinile de pe Gaza” şi au purtat pancarte cu mesajul „Mă opun genocidului. Susţin acţiunea palestiniană”, se arată în înregistrările video realizate de Reuters la faţa locului. Israelul s-a confruntat cu acuzaţii de genocid la Curtea Internaţională de Justiţie (CIJ) şi din partea grupurilor pentru drepturile omului din cauza ofensivei sale în Gaza. Israelul neagă acuzaţiile şi îşi prezintă ofensiva drept autoapărare după un atac mortal din octombrie 2023 al militanţilor palestinieni Hamas.

Videoclipul Reuters a arătat demonstranţi care s-au adunat în Piaţa Parlamentului, lângă Palatul Parlamentului, fiind transportaţi de poliţie.

Mulţimea a scandat „Ruşine să vă fie” la adresa poliţiei. Într-o postare pe X, forţele de poliţie au declarat că au arestat 466 de persoane acuzate de sprijinirea unei organizaţii interzise. De asemenea, a arestat opt persoane pentru alte infracţiuni, inclusiv cinci arestări pentru agresiuni asupra ofiţerilor. Poliţia a declarat că nimeni nu a fost rănit grav. Interdicţia transformă în infracţiune calitatea de membru al organizaţiei Palestine Action, iar pedeapsa maximă este de 14 ani de închisoare.

Rador