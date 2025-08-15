Ascultă Radio România Iași Live
MAE/Atenţionare de călătorie: Albania – incendii de vegetaţie; peste 30 de focare pe teritoriul ţării

15 august 2025

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Albania asupra faptului că autorităţile locale au anunţat menţinerea riscului ridicat de producere a incendiilor de vegetaţie din cauza condiţiilor meteorologice extreme (temperaturi ridicate, lipsa precipitaţiilor, umiditate scăzută şi vânt puternic).

Astfel, autorităţile albaneze au informat cu privire la existenţa a peste 30 de focare de incendii de vegetaţie pe teritoriul Republicii Albania, majoritatea fiind situate în sudul ţării. Printre zonele afectate se numără localităţile Skenderbegas şi Sojnik din regiunea Gramsh, Koshtan din Mealiaj, Hormove, Koder e Lekel din regiunea Tepelene, pădurile din proximitatea localităţii Gjirokastra, dar şi cele din proximitatea localităţii Finiq sau Vlore.

MAE recomandă cetăţenilor români să se informeze, înainte de începerea călătoriei, în legătură cu evoluţiile situaţiei şi să evite deplasarea în zonele în care există incendii în desfăşurare sau un risc iminent de producere a acestora.

De asemenea, MAE recomandă cetăţenilor români care se află într-o zonă în care se manifestă un incendiu să respecte cu stricteţe instrucţiunile autorităţilor locale şi să urmărească în permanenţă sursele oficiale de informare publică.

Cetăţenii români pot consulta pagina de Internet a Ministerului Apărării din Republica Albania (https://www.mod.gov.al/eng/newsroom), dar şi următoarele pagini: https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/ALB/12/?category=fires, https://rapidmapping.emergency.copernicus.eu/EMSR816/download, care conţin informaţii de actualitate despre incendiile de vegetaţie, hărţi zilnice de prognoză a incendiilor sau recomandări ale autorităţilor albaneze.

În cazul în care cetăţenii români aflaţi în Republica Albania primesc alerte telefonice din partea Serviciului 112, sunt sfătuiţi să urmeze instrucţiunile primite pentru evitarea zonelor afectate sau pentru evacuările organizate de către autorităţi.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Tirana: +355 4 230 31 33; +355 4 230 3104, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatori în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Tirana: +355 69 709 7779. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

