Iran: Soarta liderului Ali Khamenei, încă neclară. Israelul anunță că sunt indicii temeinice privind uciderea sa

Publicat de Lucian Bălănuţă, 28 februarie 2026, 21:56

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, care a transformat țara într-o putere anti-americană și și-a extins influența militară în Orientul Mijlociu, în timp ce a reprimat repetate tulburări interne, a fost ucis în urma unor atacuri aeriene israeliene și americane, a declarat sâmbătă un oficial israelian de rang înalt pentru Reuters.

Anterior, premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a declara că există multe semne care sugerează că liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, ar fi putut fi ucis în urma atacurilor israeliano-americane asupra Iranului.

„În această dimineață am distrus complexul tiranului Khamenei”, a spus Netanyahu într-o declarație video, adăugând că, timp de peste 30 de ani, Khamenei a „răspândit terorismul în întreaga lume, și-a făcut propriul popor să sufere și a lucrat constant și neobosit la un program de a anihila statul Israel”.

Nu a existat o confirmare imediată din partea Iranului cu privire la soarta sa. Statele Unite și Israel au efectuat lovituri militare asupra Iranului, vizând liderii săi de top și aruncând Orientul Mijlociu într-un conflict despre care președintele Donald Trump a declarat că va elimina o amenințare la adresa securității SUA și va oferi iranienilor o șansă de a-și răsturna conducătorii.

Khamenei, 86 de ani, a devenit cea mai înaltă autoritate a Iranului în 1989, după moartea fondatorului Republicii Islamice, ayatollahul Ruhollah Khomeini. Ca lider suprem, el deținea controlul absolut asupra instituțiilor politice, militare și religioase ale Iranului, modelând politicile interne și orientând relațiile externe.

Israelul l-a considerat de mult timp o forță destabilizatoare în Orientul Mijlociu, invocând sprijinul său pentru rețeaua de aliați militanți ai Iranului, inclusiv Hamas în Palestina și Hezbollah în Liban. Când Israel și Iran s-au confruntat într-un război aerian de 12 zile în iunie 2025, ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a amenințat că îl va asasina, spunând că liderul suprem „nu poate continua să existe”.

În acel război, Israel a lansat un atac surpriză care a lovit un sit nuclear subteran al Iranului, a ucis comandanți de rang înalt și oameni de știință nucleari și a distrus o mare parte din conducerea militară. Uciderea lui Khamenei reprezintă o nouă lovitură pentru o țară deja slăbită de război și dificultăți economice.

Khamenei a susținut viziunea conservatoare a predecesorului său, Khomeini, suprimând ambițiile președinților aleși care au încercat politici mai deschise în interior și în exterior. Sub conducerea sa, autoritățile au reprimat proteste repetate și au marginalizat reformiștii care promovau o abordare mai puțin conflictuală cu Occidentul.

Iranul a devenit o putere regională anti-americană sub Khamenei, extinzându-și influența în Orientul Mijlociu. El a susținut acordul nuclear din 2015 negociat cu puterile mondiale și președintele pragmatic Hassan Rouhani, acord care a redus temporar izolarea Iranului. Însă tensiunile au crescut după ce președintele american Donald Trump a abandonat acordul în 2018 și a reimpus sancțiuni.

De la atacul condus de Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, Iranul și-a văzut aliații slăbiți. Hamas și Hezbollah au suferit pierderi grele în urma atacurilor israeliene, în timp ce președintele sirian Bashar al-Assad, susținut de mult timp de Teheran, a fost înlăturat în decembrie 2024.

Funcția de lider suprem a fost creată după revoluția din 1979 și este consacrată în constituția Iranului, oferind unui cleric de rang înalt autoritate supremă asupra președintelui și parlamentului. Adunarea Experților, un organism clerical format din 88 de membri verificați de un organism de supraveghere dur, aliat cu Khamenei, selectează oficial liderul.

(Reuters/FOTO captură video)