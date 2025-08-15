Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Internaţional » Întâlnirea Trump-Putin din Alaska va începe vineri la ora 19:30 GMT, a anunţat Kremlinul

Întâlnirea Trump-Putin din Alaska va începe vineri la ora 19:30 GMT, a anunţat Kremlinul

Întâlnirea Trump-Putin din Alaska va începe vineri la ora 19:30 GMT, a anunţat Kremlinul

Publicat de Andreea Drilea, 15 august 2025, 09:51

Întâlnirea de la Anchorage (statul Alaska) între preşedinţii american şi rus, Donald Trump şi Vladimir Putin, va începe vineri la ora 19:30 GMT, a anunţat joi Kremlinul, transmit AFP şi Reuters.

”Ordinea de zi se va referi în principal la reglementarea crizei ucrainene”, a declarat consilierul prezidenţial rus pentru afaceri externe Iuri Uşakov. El a evocat de asemenea ca teme ”pacea” şi ”securitatea”, ”chestiuni internaţionale importante” şi ”cooperarea bilaterală”.

La finalul întâlnirii, Trump şi Putin vor participa la o conferinţă de presă comună.

Potrivit lui Uşakov, pregătirile pentru acest summit au ”intrat în faza decisivă”, aceasta fiind prima întâlnire în persoană între cei doi preşedinţi de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, în luna ianuarie.

Întâlnirea va fi găzduită de baza aeriană Elmendorf-Richardson din Anchorage şi va începe cu o discuţie tete-a-tete între Trump şi Putin, după care negocierile vor continua între cele două delegaţii, în prezenţa unui grup de experţi.

”Ulterior, va fi organizată o conferinţă de presă comună pentru a face bilanţul”, a adăugat Uşakov. Acesta a precizat că nu a fost fixată o durată maximă pentru negocieri şi că delegaţia rusă va reveni în ţară imediat după încheierea discuţiilor.

Delegaţia rusă va fi formată din ministrul de externe Serghei Lavrov, ministrul apărării Andrei Belusov, ministrul finanţelor Anton Siluanov, emisarul pentru probleme economice Kiril Dmitriev şi consilierul prezidenţial pentru afaceri externe Iuri Uşakov.

Aşteptările de la întâlnirea Trump-Putin sunt extrem de mari, la aproape trei ani şi jumătate de la începerea invaziei ruse în Ucraina.

Kievul şi aliaţii săi europeni se tem că summitul de la Anchorage va conduce la o soluţie nefavorabilă pentru Ucraina şi în ultimele zile şi-au intensificat apelurile la creşterea presiunilor internaţionale asupra Rusiei. AGERPRES

Etichete:
Generalul Philip Breedlove: Putin nu va fi niciodată un partener pentru pace în Ucraina; Europa trebuie să fie pregătită să se susțină singură
Internaţional joi, 14 august 2025, 07:44

Generalul Philip Breedlove: Putin nu va fi niciodată un partener pentru pace în Ucraina; Europa trebuie să fie pregătită să se susțină singură

Fostul comandant suprem al Forțelor Aliate NATO în Europa, generalul Philip Breedlove, avertizează că Vladimir Putin „nu a fost, nu este și nu...

Generalul Philip Breedlove: Putin nu va fi niciodată un partener pentru pace în Ucraina; Europa trebuie să fie pregătită să se susțină singură
Lideri europeni, oficiali ai Uniunii Europene şi ai NATO au programată o videoconferinţă cu preşedintele american Donald Trump
Internaţional miercuri, 13 august 2025, 16:32

Lideri europeni, oficiali ai Uniunii Europene şi ai NATO au programată o videoconferinţă cu preşedintele american Donald Trump

Lideri europeni, oficiali ai Uniunii Europene şi ai NATO au programată, astăzi, o videoconferinţă cu preşedintele american Donald Trump într-o...

Lideri europeni, oficiali ai Uniunii Europene şi ai NATO au programată o videoconferinţă cu preşedintele american Donald Trump
Grecia – Peste 152 de incendii de vegetaţie izbucnite în ultimele 48 de ore
Internaţional miercuri, 13 august 2025, 14:31

Grecia – Peste 152 de incendii de vegetaţie izbucnite în ultimele 48 de ore

Grecia este cuprinsă într-un adevărat „inel de foc”, cu peste 152 de incendii de vegetaţie izbucnite în ultimele 48 de ore, de la...

Grecia – Peste 152 de incendii de vegetaţie izbucnite în ultimele 48 de ore
Zelenski nu este invitat în Alaska, precizează Casa Albă
Internaţional miercuri, 13 august 2025, 08:31

Zelenski nu este invitat în Alaska, precizează Casa Albă

Casa Albă a clarificat că Zelenski nu este invitat în Alaska, după mai multe zile de speculaţii cu privire la posibila sa participare....

Zelenski nu este invitat în Alaska, precizează Casa Albă
Internaţional marți, 12 august 2025, 15:36

Căldura excesivă şi incendiile de vegetaţie fac victime în Spania. Un român a murit în incendiul de lângă Madrid

Căldura excesivă şi incendiile de vegetaţie fac victime în Spania, unde cel mai recent şi-a pierdut viaţa un român. Corespondentul RRA, Alin...

Căldura excesivă şi incendiile de vegetaţie fac victime în Spania. Un român a murit în incendiul de lângă Madrid
Internaţional marți, 12 august 2025, 11:35

Incendiul de vegetaţie din apropierea capitalei spaniole a fost stins; o persoană a murit

Pompierii au stins un incendiu de vegetaţie din apropierea capitalei spaniole Madrid, în zona Tres Cantos, care a provocat moartea unei persoane...

Incendiul de vegetaţie din apropierea capitalei spaniole a fost stins; o persoană a murit
Internaţional luni, 11 august 2025, 14:00

Incendiile de pădure din Spania au dus la evacuarea a peste 2.000 de oameni

Incendiile de pădure din Spania au dus la evacuarea a peste 2.000 de oameni. Cele mai afectate regiuni sunt Galicia şi Leon, din nord-vestul...

Incendiile de pădure din Spania au dus la evacuarea a peste 2.000 de oameni
Internaţional luni, 11 august 2025, 08:25

Clădiri prăbuşite şi răniţi în urma cutremurului din vestul Turciei

UPDATE – O persoană a murit, iar alte câteva zeci au fost rănite în urma cutremurului cu magnitudinea 6,1 care s-a produs duminică în...

Clădiri prăbuşite şi răniţi în urma cutremurului din vestul Turciei