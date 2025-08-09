În Grecia, condiţii meteo extreme pe toată durata weekendului

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 9 august 2025, 08:28

Vânturile puternice și marea extrem de agitat au determinat o interdicție de plecare a navelor din porturile Pireu, Lavrio și Rafina.

În portul Pireu și Rafina domnește haos și incertitudine. Mii de pasageri care urmau să călătorească la primele ore ale zilei așteaptă noi dispoziții în speranța că vor putea călători spre insulele Ciclade și întregul arhipelag egeean.

Interdicția nu vizează însă insulele din Marea Ionică, în vestul țării, și zona golfului Salonic, unde cursele se desfășoară normal.

Alertă meteo privind și riscul foarte ridicat de incendii, cod portocaliu și roșu în regiunile centrale și în Attica, din cauza vegetației complet uscate și a condițiilor meteo, cu rafale de vânt puternice care se vor menține și în cursul weekendului.

Autoritățile avertizează că orice neglijență, oricât de mică, poate provoca incendii catastrofale, chiar dacă temperaturile maxime nu vor depăși 34 de grade în majoritatea regiunilor continentale și insulare ale Greciei.

Cetățenii și călătorii sunt rugați să consulte instrucțiile de călătorie și să evite activităţi în aer liber care pot provoca scântei.

