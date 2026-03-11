În a 12-a zi de război,Iranul lansează cel mai dur atac al său, în timp ce preţurile petrolului continuă să scadă

11 martie 2026

Iranul a declarat că a lansat cel mai ‘dur şi mai devastator’ val de atacuri de la începutul războiului în primele ore ale zilei de miercuri, în timp ce preţul petrolului continuă să scadă, în ciuda incertitudinii legate de durata conflictului şi de strâmtoarea strategică Ormuz, informează EFE.

Val de atacuri în Golf

Ministerul Apărării din Qatar a informat miercuri că a interceptat un număr nespecificat de rachete, în urma atacurilor aeriene lansate anterior de Iran împotriva Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite şi Kuweitului.

Ministerul Apărării din Arabia Saudită a raportat un val de atacuri cu rachete şi drone împotriva instalaţiilor petroliere, a unei baze militare şi a altor zone din ţară.

Emiratele Arabe Unite au declarat că sistemele sale de apărare ‘răspund la o ameninţare cu rachete’. Totodată, autorităţile au anunţat că două drone au căzut miercuri în apropierea aeroportului din Dubai şi că în acest incident au fost răniţi patru oameni, potrivit Reuters şi AFP.

‘Două drone s-au prăbuşit cu puţin timp în urmă în vecinătatea Aeroportului Internaţional Dubai’, rănind patru persoane – doi cetăţeni din Ghana, unul din Bangladesh şi un indian. ‘Traficul aerian funcţionează normal’, potrivit autorităţilor emiriene.

Iar armata Kuweitului a dezvăluit că sistemele sale de apărare au detectat ‘cinci drone ostile care au pătruns în spaţiul aerian al ţării’.

‘Cel mai devastator val’ al Iranului

Garda Revoluţionară din Iran a susţinut că a lansat cel mai ‘devastator şi mai dur’ val de rachete de la începutul războiului. Forţa de elită a afirmat că rachetele sale au lovit un centru de comunicaţii israelian la sud de Tel Aviv, precum şi situri militare din Ierusalim şi Haifa.

Forţele de Apărare Israeliene (IDF) au informat că au identificat rachetele lansate din Iran, deşi nu au specificat ţintele exacte atacate, iar serviciul de urgenţă israelian Magen David Adom (MDA) a confirmat că nu au existat victime.

Iranul a susţinut, de asemenea, că a atacat ‘baze inamice americano-sioniste din Erbil’, principalul oraş din Kurdistanul irakian.

O dronă a lovit o facilitate diplomatică americană din Bagdad, capitala Irakului, un mare complex logistic folosit de personalul diplomatic american, într-un atac atribuit preliminar miliţiilor proiraniene.

Confruntări în sudul Libanului

Gruparea şiită libaneză Hezbollah şi trupele israeliene s-au ciocnit miercuri în sudul Libanului, care a fost din nou ţinta unor bombardamente israeliene intense, soldate cu cel puţin 9 morţi şi 13 răniţi.

Aceste ciocniri au coincis cu anunţul IDF că va bombarda ‘infrastructura’ Hezbollah din suburbiile sudice ale Beirutului, un bastion al grupării şiite.

Ormuz în vizor

Agenţia britanică de Operaţiuni Comerciale Maritime (UKMTO), care monitorizează siguranţa navelor şi a navigatorilor din întreaga lume, a avertizat miercuri că o navă container a fost lovită de un proiectil la mică distanţă de Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă cheie.

Între timp, Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a susţinut că a distrus ‘mai multe nave de război iraniene’ în apropierea Strâmtorii Ormuz, inclusiv 16 nave puitoare de mine, ca parte a atacurilor sale împotriva Iranului, pe care îl acuză că ameninţă ‘libertatea de navigaţie’ prin această cale navigabilă strategică.

Preţurile petrolului scad, bursele cresc

În ciuda situaţiei şi a insinuărilor americane şi israeliene că sfârşitul ar putea fi aproape, ţiţeiul Brent a scăzut cu 11,28%, stabilindu-se la 87,80 dolari pe baril. Ţiţeiul West Texas Intermediate (WTI) a scăzut cu 11,94% la închidere, stabilindu-se la 83,45 dolari pe baril.

Bursele asiatice au reacţionat la scăderea preţului petrolului cu deschideri în creştere, cum ar fi Nikkei, care a crescut cu aproape 2% la sesiunea de deschidere de miercuri.

Fără atacuri asupra Teheranului

Deşi secretarul apărării american, Pete Hegseth, prezisese că marţi va fi cea mai intensă zi de bombardamente din Iran de la începutul războiului, nu au fost raportate alte atacuri împotriva Republicii Islamice peste noapte, în afară de cele anunţate de armata israeliană marţi după-amiază. (Agerpres/ FOTO imagine generată cu AI)