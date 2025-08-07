Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Internaţional » Franţa se luptă cu cel mai mare incendiu de vegetaţie din 1949

Franţa se luptă cu cel mai mare incendiu de vegetaţie din 1949

Franţa se luptă cu cel mai mare incendiu de vegetaţie din 1949

Publicat de Andreea Drilea, 7 august 2025, 11:22

Pompierii francezi se luptă joi, pentru a treia zi la rând, pentru a aduce sub control cel mai mare incendiu de vegetaţie din Franţa din ultimele aproape opt decenii, care a devastat peste 16.000 de hectare, a ucis o persoană şi a distrus zeci de locuinţe, informează Reuters.

Imaginile transmise de Reuters TV au arătat coloane de fum ridicându-se deasupra unei zone forestiere din regiunea Aude din sudul Franţei.

Imaginile filmate cu ajutorul dronelor au arătat suprafeţe mari acoperite de vegetaţie carbonizată.

O persoană a murit, trei sunt date dispărute şi alte două persoane, inclusiv un pompier, au fost rănite şi se află în stare critică, au anunţat autorităţile locale.

‘Deocamdată, incendiul nu a fost adus sub control’, a declarat Christophe Magny, unul dintre oficialii care conduc operaţiunea de stingere a incendiilor, pentru postul de televiziune BFM TV. El a adăugat că speră ca focarul să poată fi controlat în cursul zilei de joi.

Incendiul, situat la aproximativ 100 de kilometri de graniţa cu Spania, nu departe de Marea Mediterană, a izbucnit marţi şi s-a extins apoi cu rapiditate.

A devastat deja o zonă cu o suprafaţă de o dată şi jumătate mai mare decât cea a Parisului. Oficialii francezi au declarat că acesta este cel mai mare incendiu de vegetaţie izbucnit în Franţa după anul 1949.

Incendiul avansează acum mai încet, a declarat ministrul francez al Mediului, Agnes Pannier-Runacher, pentru postul radiofonic France Info.

Oamenii de ştiinţă spun că verile mai calde şi mai secetoase din regiunea mediteraneeană expun această zonă la un risc ridicat de incendii de vegetaţie.

Serviciul de meteorologie al Franţei a avertizat cu privire la un nou val de căldură care va începe vineri în alte zone din sudul acestei ţări şi care va dura mai multe zile. AGERPRES

Etichete:
Bașcana Găgăuziei din Republica Moldova a fost condamnată la 7 ani de închisoare
Internaţional miercuri, 6 august 2025, 06:14

Bașcana Găgăuziei din Republica Moldova a fost condamnată la 7 ani de închisoare

Evghenia Guțul, bașcana unității teritoriale autonome Găgăuzia din Republica Moldova a fost condamnată astăzi la 7 ani de închisoare de...

Bașcana Găgăuziei din Republica Moldova a fost condamnată la 7 ani de închisoare
Netanyahu cere ocuparea totală a Fâșiei Gaza
Internaţional marți, 5 august 2025, 10:50

Netanyahu cere ocuparea totală a Fâșiei Gaza

Premierul israelian Netanyahu ar urma să ceară marți aprobarea cabinetului său de securitate pentru ocuparea completă a Fâşiei Gaza, în urma...

Netanyahu cere ocuparea totală a Fâșiei Gaza
Hamas va coopera cu Crucea Roşie Internaţională, dacă Israelul deschide complet coridoarele umanitare
Internaţional luni, 4 august 2025, 10:17

Hamas va coopera cu Crucea Roşie Internaţională, dacă Israelul deschide complet coridoarele umanitare

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, i-a cerut Crucii Roşii Internaţionale să facă demersuri pentru a acorda asistenţă umanitară...

Hamas va coopera cu Crucea Roşie Internaţională, dacă Israelul deschide complet coridoarele umanitare
Temperaturi de coşmar în Spania
Internaţional luni, 4 august 2025, 06:31

Temperaturi de coşmar în Spania

Cei care se pregătesc să plece în vacanţe şi au ales ca destinaţie Spania sau Portugalia trebuie să ştie că sunt prognozate temperaturi de...

Temperaturi de coşmar în Spania
Internaţional luni, 4 august 2025, 06:15

MAE/Atenţionare de călătorie – posibile perturbări ale transportului rutier, feroviar şi aeronautic în nordul Angliei şi Ţării Galilor

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în zona de...

MAE/Atenţionare de călătorie – posibile perturbări ale transportului rutier, feroviar şi aeronautic în nordul Angliei şi Ţării Galilor
Internaţional duminică, 3 august 2025, 19:54

Peste un milion de oameni s-au adunat la Roma pentru liturghia care încheie Jubileul tinerilor

Peste un milion de oameni, majoritatea tineri, pelerini din aproximativ 150 de ţări, s-au adunat astăzi la Roma pentru liturghia în aer liber a...

Peste un milion de oameni s-au adunat la Roma pentru liturghia care încheie Jubileul tinerilor
Internaţional vineri, 1 august 2025, 11:49

Taxe vamale suplimentare pentru ţările cu care Washingtonul nu a încheiat acorduri comerciale cadru

Preşedintele Donald Trump a semnat aseară un decret prin care instituie taxe vamale suplimentare pentru zeci de ţări, cu excepţia celor cu care...

Taxe vamale suplimentare pentru ţările cu care Washingtonul nu a încheiat acorduri comerciale cadru
Internaţional joi, 31 iulie 2025, 14:45

David Popovici scrie din nou istorie: aur la 100 m liber la Mondialele din Singapore!

Înotătorul român David Popovici a câștigat, astăzi, medalia de aur în proba de 100 metri liber la Campionatele Mondiale de natație...

David Popovici scrie din nou istorie: aur la 100 m liber la Mondialele din Singapore!