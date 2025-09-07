Festivalul de Film de la Veneţia 2025/Benny Safdie, recompensat cu Leul de Argint pentru cel mai bun regizor

Cineastul american Benny Safdie a câştigat sâmbătă seară Leul de Argint pentru cel mai bun regizor în cadrul celei de-a 82-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia cu pelicula ”The smashing machine”, informează site-ul oficial al evenimentului.

”The Smashing Machine’ spune povestea lui Mark Kerr (interpretat de Dwayne ‘The Rock’ Johnson), un pionier al artelor marţiale mixte (MMA).

Premiul a fost înmânat de regizorul român Cristian Mungiu, membru al juriului competiţiei oficiale.

Anul trecut, acest trofeu a fost atribuit cineastului Brady Corbet, realizatorul filmului ”The Brutalist”.

Cea de-a 82-a ediţie a Festivalului de Film de la Veneţia s-a desfăşurat în perioada 27 august – 6 septembrie.