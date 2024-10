Cannes 2020: Scurtmetrajul românesc ‘Contraindicaţii’, de Lucia Chicoş, premiat în secţiunea Cinefondation

Publicat de Andreea Drilea, 29 octombrie 2020, 15:06

Scurtmetrajul românesc ‘Contraindicaţii’, regizat de Lucia Chicoş, a fost recompensat cu premiul al III-lea în secţiunea Cinefondation a Festivalului de Film de la Cannes, organizat în acest an sub forma unei mini-ediţii desfăşurate pe durata a trei zile, au anunţat miercuri seară organizatorii evenimentului.

Juriul de scurtmetraje şi al secţiunii Cinefondation, alcătuit din Damien Bonnard, Rachid Bouchareb, Claire Burger, Charles Gillibert, Dea Kulumbegashvili şi Celine Sallette, a atribuit premiile ediţiei din 2020 miercuri seară, pe scena de la Grand Theatre Lumiere din Cannes, în cadrul unei mini-ediţii a celebrului festival de pe Croazetă, intitulată ‘Cannes 2020 Special’.

La cea de-a 23-a ediţie, comitetul de selecţie din acest an, condus de Dimitra Karya, a ales 17 filme (13 pelicule narative şi patru animaţii), regizate de 11 bărbaţi şi opt femei, selectate din 1.952 de creaţii propuse de studenţi de la 444 de universităţi cinematografice din lumea întreagă.

Premiul I a revenit filmului ‘Catdog’ , de Ashmita Guha Neogi (Film and Television Institute of India), premiul al II-lea a fost câştigat de producţia ‘My Fat Arse and I’, de Yelyzaveta Pysmak (Şcoala Naţională de Film din Lodz – Polonia), în timp ce premiul al III-lea a fost atribuit, ex aequo, scurtmetrajului ‘Contraindicaţii’, de Lucia Chicoş (UNATC ‘I.L. Caragiale – România’), şi peliculei ‘I Want to Return Return Return’, de Elsa Rosengren (DFFB – Germania).

Lucia Chicoş este studentă la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică ‘I.L. Caragiale’. Scurtmetrajul ‘Contraindicaţii’ are o durată de 19 minute.

Câştigătorii premiilor atribuite în cadrul secţiunii Cinefondation vor primi granturi în valoare de 15.000 de euro – pentru premiul I -, 11.250 de euro – pentru premiul al II-lea – şi 7.500 de euro – pentru premiul al III-lea.

Câştigătorul premiul I din secţiunea Cinefondation şi scurtmetrajele din competiţia festivalului vor fi proiectate la Cinema du Pantheon din Paris pe 31 octombrie.

Secţiunea Cinefondation, care prezintă filme scurte produse de studenţi ai unor universităţi cu profil cinematografic din lumea întreagă, a reprezentat începând din 1998 o veritabilă pepinieră pentru generaţii de cineaşti talentaţi, precum Emmanuelle Bercot, Deniz Gamze Erguven, Kornel Mundruczo, Cătălin Mitulescu, Corneliu Porumboiu, Asif Kapadia, Dani Rosenberg şi Nadav Lapid.

(Agerpres/FOTO arhivă)