Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Internaţional » Alarmă cu bombă la o judecătorie din Chişinău înaintea unei şedinţe în care Plahotniuc urma să fie judecat

Alarmă cu bombă la o judecătorie din Chişinău înaintea unei şedinţe în care Plahotniuc urma să fie judecat

Alarmă cu bombă la o judecătorie din Chişinău înaintea unei şedinţe în care Plahotniuc urma să fie judecat

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 septembrie 2025, 13:50

Sediul unei judecătorii din municipiul Chişinău a fost evacuat, vineri dimineaţă, în urma unei alarme cu bombă, au transmis reprezentanţii Inspectoratului General al Poliţiei din Republica Moldova.

Alarma de la Judecătoria Buiucani a avut loc cu 18 minute înainte de ora de începere a unei şedinţe în care oligarhul Vlad Plahotniuc urma să fie judecat pentru frauda miliardului de dolari din sistemul bancar moldovenesc.

‘Astăzi dimineaţă, la ora 09:42, Poliţia a înregistrat un apel telefonic de la un bărbat care a comunicat despre faptul că Judecătoria Buiucani ar fi minată, iar la moment zona este încercuită, toate serviciile specializate se află la faţa locului şi acţionează conform protocoalelor’, au transmis oficialii Poliţiei din Moldova.

Plahotniuc, care a deţinut şi funcţia de prim-vicepreşedinte al Parlamentului Republicii Moldova, dar şi pe cea de preşedinte al Partidului Democrat din Moldova, a fost extrădat, joi, din Grecia, la cererea autorităţilor moldovene, care aveau emise pe numele lui patru mandate de arestare.

Vlad Plahotniuc este principalul suspect în legătură cu dispariţia în 2014 a unui miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova, sumă ce reprezenta, la acel moment, 12% din produsul internt brut al acestui stat.

El a fost arestat, pe 21 iulie, la Atena, după ce se urcase într-un avion cu destinaţia Dubai. Arestarea a avut loc în baza unui aviz emis de Interpol în care se afirma că Plahotniuc deţinea 16 paşapoarte, inclusiv din România, Mexic şi Rusia. (Agerpres/ FOTO radiochisinau.md)

Etichete:
Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy, condamnat la cinci ani de închisoare
Internaţional joi, 25 septembrie 2025, 14:10

Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy, condamnat la cinci ani de închisoare

Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat joi la cinci ani de închisoare, după ce un tribunal din Paris l-a găsit vinovat de...

Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy, condamnat la cinci ani de închisoare
Oligarhul moldovean Vlad Plahotniuc a fost adus în Republica Moldova
Internaţional joi, 25 septembrie 2025, 14:00

Oligarhul moldovean Vlad Plahotniuc a fost adus în Republica Moldova

Oligarhul moldovean Vlad Plahotniuc a fost adus în această dimineaţă în Republica Moldova, la şase ani după ce fugise din ţară şi fusese...

Oligarhul moldovean Vlad Plahotniuc a fost adus în Republica Moldova
Vladimir Plahotniuc a ajuns la Chişinău, după ce a fost extrădat din Grecia
Internaţional joi, 25 septembrie 2025, 10:40

Vladimir Plahotniuc a ajuns la Chişinău, după ce a fost extrădat din Grecia

Fostul politician moldovean Vladimir Plahotniuc, care se afla în detenţie în Grecia în baza unui mandat de arestare legat de cazul furtului unui...

Vladimir Plahotniuc a ajuns la Chişinău, după ce a fost extrădat din Grecia
Donald Trump: Ţările NATO ar trebui să doboare avioanele ruseşti care le încalcă spaţiul aerian
Internaţional miercuri, 24 septembrie 2025, 06:43

Donald Trump: Ţările NATO ar trebui să doboare avioanele ruseşti care le încalcă spaţiul aerian

UPDATE: Președintele SUA, Donald Trump, și-a schimbat retorica cu privire la războiul din Ucraina, afirmând că el crede că Ucraina poate...

Donald Trump: Ţările NATO ar trebui să doboare avioanele ruseşti care le încalcă spaţiul aerian
Internaţional marți, 23 septembrie 2025, 20:13

Atenţionare de călătorie MAE: Italia – grevă în sectorul transportului aerian şi pericol de inundaţii

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica...

Atenţionare de călătorie MAE: Italia – grevă în sectorul transportului aerian şi pericol de inundaţii
Internaţional marți, 23 septembrie 2025, 12:24

Doi cetăţeni români arestaţi pentru spionaj în Grecia

Doi cetăţeni români au fost arestaţi pentru spionaj în Grecia, după ce în telefoanele lor au fost găsite fotografii ale portului Salamis,...

Doi cetăţeni români arestaţi pentru spionaj în Grecia
Internaţional marți, 23 septembrie 2025, 10:28

Drone neidentificate: Aeroporturile din Copenhaga şi Oslo au fost redeschise

Aeroporturile din Copenhaga şi Oslo s-au redeschis marţi după ce în ajun fuseseră închise din cauza prezenţei unor drone neidentificate, au...

Drone neidentificate: Aeroporturile din Copenhaga şi Oslo au fost redeschise
Internaţional marți, 23 septembrie 2025, 06:33

Franţa a recunoscut existenţa statului palestinian

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron a recunoscut oficial existenţa statului palestinian aseară la New York, la conferinţa co-prezidată cu...

Franţa a recunoscut existenţa statului palestinian