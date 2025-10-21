1 din 5 europeni este expus riscului de sărăcie şi excluziune socială

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 21 octombrie 2025, 06:20

Unul din cinci europeni este expus riscului de sărăcie şi excluziune socială, conform celor mai recente date prezentate ieri în Parlamentul European.

În acest context, legislativul de la Strasbourg a dezbătut strategia europeană pentru combaterea sărăciei, ce are drept obiectiv de a scoate 15 milioane de cetăţeni europeni din sărăcie şi din excluziunea socială, dintre care cel puţin 5 milioane de copii, şi de a stabili o cale clară pentru eradicarea sărăciei până în 2050.

Eurodeputaţii urmează să dezbată astăzi modul în care Ucraina va fi susţinută în continuare şi vor vota noile modificări pe care le aduc permisului de conducere în Uniunea Europeană.

De asemenea, în plenul Parlamentului European, reprezentanţii Consiliului European şi ai Comisiei Europene vor aduce o serie de precizări la primul Raport Anual European privind azilul, migraţia şi crearea fondului anual de solidaritate, potrivit trimisului RRA Andrei Şerban.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

