Internetul ascunde o serie de pericole pentru copii şi adolescenţi

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 martie 2026, 06:55

Internetul ascunde o serie de pericole pentru copiii şi adolescenţi, care au nevoie de ghidaj din partea părinţilor ca să înţeleagă conţinutul pe care îl consumă online şi ca să facă diferenţa între realitate şi lumea virtuală.

Medicii atrag atenţia că în lipsa acestor explicaţii unele comportamente sau scenarii din jocuri şi animaţii pot fi percepute de cei mici ca fiind normale.

Medicul pediatru Ioana Vârtosu, fondatoare Asociaţiei „Şcoala mamei junior”, explică: Părintele nu îi explică diferenţa între virtual şi realitate copilului. Acum doi ani de zile, într-o campanie în care am mers cu foarte multe cursuri de prim-ajutor în şcoală, una din întrebările care se repeta în mod constant a fost: doamna, ce facem dacă înjunghiem pe cineva pe stradă? Nu dacă suntem înjunghiaţi sau vedem pe cineva. Şi la un moment dat au început să îmi explice că se jucau cu toţii un fel de anime în care, de la anumit nivel, prindeau superputerea de a omorî prin înjunghiere. Şi pentru copii de clasele V-VIII era o normalitate, pentru că ei nu ştiau că e grav, pentru că nimeni nu le-a explicat. Şi cred că, dincolo de dependenţa de ecran, cel mai important este filtrarea informaţiei care vine.

Un studiu al Asociaţiei Salvaţi Copiii arată că aproape 80% dintre minori navigează pe internet fără nicio formă de filtrare a conţinutului, iar supravegherea din partea părinţilor scade, pe măsură ce copiii cresc, transmite Radio România Timişoara.