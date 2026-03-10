Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » staisigurpenet » Internetul ascunde o serie de pericole pentru copii şi adolescenţi

Internetul ascunde o serie de pericole pentru copii şi adolescenţi

Internetul ascunde o serie de pericole pentru copii şi adolescenţi

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 martie 2026, 06:55

Internetul ascunde o serie de pericole pentru copiii şi adolescenţi, care au nevoie de ghidaj din partea părinţilor ca să înţeleagă conţinutul pe care îl consumă online şi ca să facă diferenţa între realitate şi lumea virtuală.

Medicii atrag atenţia că în lipsa acestor explicaţii unele comportamente sau scenarii din jocuri şi animaţii pot fi percepute de cei mici ca fiind normale.

Medicul pediatru Ioana Vârtosu, fondatoare Asociaţiei „Şcoala mamei junior”, explică: Părintele nu îi explică diferenţa între virtual şi realitate copilului. Acum doi ani de zile, într-o campanie în care am mers cu foarte multe cursuri de prim-ajutor în şcoală, una din întrebările care se repeta în mod constant a fost: doamna, ce facem dacă înjunghiem pe cineva pe stradă? Nu dacă suntem înjunghiaţi sau vedem pe cineva. Şi la un moment dat au început să îmi explice că se jucau cu toţii un fel de anime în care, de la anumit nivel, prindeau superputerea de a omorî prin înjunghiere. Şi pentru copii de clasele V-VIII era o normalitate, pentru că ei nu ştiau că e grav, pentru că nimeni nu le-a explicat. Şi cred că, dincolo de dependenţa de ecran, cel mai important este filtrarea informaţiei care vine.

Un studiu al Asociaţiei Salvaţi Copiii arată că aproape 80% dintre minori navigează pe internet fără nicio formă de filtrare a conţinutului, iar supravegherea din partea părinţilor scade, pe măsură ce copiii cresc, transmite Radio România Timişoara.

Etichete:
Stai sigur pe net: Jocurile online, între mecanism natural de învățare și risc de dependență – AUDIO
staisigurpenet miercuri, 4 martie 2026, 09:06

Stai sigur pe net: Jocurile online, între mecanism natural de învățare și risc de dependență – AUDIO

Radio România a lansat campania națională de conștientizare „Stai sigur pe net”, un demers jurnalistic și educațional dedicat siguranței...

Stai sigur pe net: Jocurile online, între mecanism natural de învățare și risc de dependență – AUDIO
Stai sigur pe net: Confesiunea unui adolescent despre TikTok, provocări virale și presiunea de a deveni „vizibil” | AUDIO
staisigurpenet miercuri, 4 martie 2026, 09:02

Stai sigur pe net: Confesiunea unui adolescent despre TikTok, provocări virale și presiunea de a deveni „vizibil” | AUDIO

Inițiată de Radio România, campania națională „Stai sigur pe net” este un demers care încearcă să înțeleagă ce se întâmplă, de...

Stai sigur pe net: Confesiunea unui adolescent despre TikTok, provocări virale și presiunea de a deveni „vizibil” | AUDIO
Stai sigur pe net: Siguranța online, în dezbaterea elevilor de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța | AUDIO
staisigurpenet miercuri, 4 martie 2026, 08:56

Stai sigur pe net: Siguranța online, în dezbaterea elevilor de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța | AUDIO

Campania națională Radio România „Stai sigur pe net”, dedicată siguranței copiilor și adolescenților în spațiul virtual, i-a provocat la...

Stai sigur pe net: Siguranța online, în dezbaterea elevilor de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța | AUDIO
Stai sigur pe net: 93% dintre copiii cu vârste între 10 și 18 ani folosesc internetul zilnic, potrivit unui studiu
staisigurpenet miercuri, 4 martie 2026, 08:36

Stai sigur pe net: 93% dintre copiii cu vârste între 10 și 18 ani folosesc internetul zilnic, potrivit unui studiu

Un studiu al Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității din cadrul Poliției Române arată că 93% dintre elevii cu vârste cuprinse...

Stai sigur pe net: 93% dintre copiii cu vârste între 10 și 18 ani folosesc internetul zilnic, potrivit unui studiu
staisigurpenet marți, 3 martie 2026, 08:40

Stai sigur pe net: Cum își poate sprijini părintele copilul după o experiență negativă online

Creșterea copiilor în era digitală nu este ușoară, iar o experiență negativă online poate lăsa atât părintele, cât și copilul, cu un...

Stai sigur pe net: Cum își poate sprijini părintele copilul după o experiență negativă online
staisigurpenet marți, 3 martie 2026, 08:39

Pericolele invizibile din lumea digitală: Siguranța online începe acasă. Ghid esențial de confidențialitate pentru părinți

Rolul părinților în mediul digital este esențial și nu poate fi înlocuit de tehnologie sau de setări automate. Verificați dispozitivele...

Pericolele invizibile din lumea digitală: Siguranța online începe acasă. Ghid esențial de confidențialitate pentru părinți
staisigurpenet luni, 2 martie 2026, 10:23

Robert Schwartz: Vrem ca internetul să rămână un spațiu de oportunitate, nu de risc

Radio România a pornit campania Stai sigur pe net!, un proiect gândit special pentru a-i ajuta pe copii și adolescenți să fie, atât cât se...

Robert Schwartz: Vrem ca internetul să rămână un spațiu de oportunitate, nu de risc
staisigurpenet miercuri, 25 februarie 2026, 12:41

Radio România lansează campania ‘Stai sigur pe net’, pentru siguranţa digitală a minorilor

Radio România anunţă lansarea campaniei naţionale de conştientizare ‘Stai sigur pe net’, un demers jurnalistic şi educaţional,...

Radio România lansează campania ‘Stai sigur pe net’, pentru siguranţa digitală a minorilor