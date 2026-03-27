(AUDIO) #StaiSigurPeNet: Provocările periculoase din online, un risc tot mai mare pentru copii

Publicat de Andreea Drilea, 27 martie 2026, 12:22

Mediul digital oferă numeroase oportunități, dar și riscuri semnificative pentru copii și adolescenți, avertizează specialiștii.

Un studiu al Poliției Române din 2025 arată că 93% dintre elevii între 10 și 18 ani folosesc zilnic internetul, iar rețelele sociale sunt preferatele acestora. În același timp, peste jumătate dintre copii învață singuri să navigheze online, fără o educație digitală adecvată.

Medicii atrag atenția că tot mai mulți minori ajung la urgențe după ce imită provocări virale periculoase de pe internet.

Specialiștii spun că cei mai vulnerabili sunt copiii sub 15 ani, care nu conștientizează pe deplin consecințele acestor gesturi.

La Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași au fost înregistrate cazuri de fracturi, entorse sau traumatisme după astfel de provocări, după cum a declarat în cadrul campaniei #StaiSigurPeNet, derulată de Radio România, directorul medical al instituției, Cătălina Ionescu: ”În Unitatea Primiri Urgențe, în decursul anilor, am întâlnit cazuistică determinată de expunerea copiilor în spațiul virtual, de la ”Balena albastră”, ”Spiderman”, ingestia diverselor produse, cel mai recent ingestie de lalele. În 2024, am avut 24 de pacienți care s-au prezentat în unitatea primirilor urgențe cu fracturi, entorse, traumatisme toracice, abdominale, în urma acestei provocări de pe social media, ”Superman Challenge”.  În 2025 am avut 12 cazuri.”

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO AI)

