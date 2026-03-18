Scriitoarea Ana Blandiana avertizează asupra urii online

Publicat de Lucian Bălănuţă, 18 martie 2026, 08:25

Scriitoarea Ana Blandiana, Doctor Honoris Causa al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, avertizează asupra amplificării discursului urii și a manipulării în mediul online, fenomen alimentat de viteza de propagare a informației și de lipsa unor filtre critice. Invitată la emisiunea „Oameni și idei”, difuzată de Radio România Iași, aceasta a declarat că ura propagată pe rețelele de socializare este consecința inculturii și a ceea ce a numit „vulgaritatea sufletului”. Totodată, Ana Blandiana a atras atenția că lipsa culturii civice favorizează distorsionarea realității.

Subiectul siguranței digitale este abordat și în cadrul campaniei Stai Sigur pe Net, derulată de Radio România. Inițiativa oferă informații despre bune practici și despre utilizarea responsabilă a internetului, adresându-se tuturor categoriilor de public.

Campania își propune să crească nivelul de conștientizare a riscurilor din mediul online și să promoveze măsuri de prevenție, în vederea unei utilizări sigure a internetului.