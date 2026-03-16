(AUDIO) #StaiSigurPeNet: Adolescenții și capcana rețelelor sociale: validarea online devine dependență

Publicat de Andreea Drilea, 16 martie 2026, 09:52

Tot mai mulți adolescenți petrec ore întregi pe rețelele sociale, unde încearcă să rămână permanent conectați cu prietenii și comunitățile online.

Asist.univ.dr. Sergiu Bortoș, de la Departamentul de Sociologie al Universității ”Al. I. Cuza” din Iași, a declarat în cadrul campaniei #StaiSigurPeNet derulată de Radio România, că această apartenență este, de multe ori, mai degrabă o iluzie decât o legătură reală. Tinerii își construiesc în mediul online o imagine publică, atent filtrată, prin care caută validare și apreciere din partea celorlalți.

Fenomenul este legat și de FOMO – teama de a nu pierde ceva important – care îi determină să verifice constant notificările, a mai spus Sergiu Bortoș: ”Acest fenomen, FOMO, putem să-l legăm din punct de vedere sociologic de nevoia de apartenență socială. Socialul în generațiile noastre, mai mult sau mai puțin, era perceput la cercul de prieteni, la colegi de școală, colegi de facultate, familie. Cumva ăsta era socialul nostru, aia era zona în care căutam de cele mai multe ori validare. Acum, dacă încercăm să înțelegem noul peisaj în care apar rețelele sociale, suntem conectați non-stop, notificările apar de fapt ca un mijloc prin care suntem încontinuu conectați în acest flux de informații, iar apartenența socială se naște, de fapt, prin acea imagine publică pe care o transmitem în mediul online.”

Platformele digitale contribuie la acest comportament prin algoritmi care selectează conținutul astfel încât utilizatorii să rămână cât mai mult timp conectați. Feed-ul de informații nu este unul natural, ci este construit special pentru a capta atenția și pentru a oferi constant stimuli noi, a mai spus asist.univ.dr. Sergiu Bortoș, de la Departamentul de Sociologie al Universității ”Al. I. Cuza” din Iași: ”În momentul în care dăm scroll în feed, așteptăm să vedem postări noi și mecanismul e cumva adictiv, e la fel ca la jocurile de noroc, apăsăm butonul și așteptăm marele câștig, așa putem să vedem cumva modul în care algoritmii mențin captivi utilizatorii.”

Specialiștii spun că rețelele sociale au devenit parte din noua realitate socială, iar înțelegerea modului în care funcționează poate preveni dependența digitală.

