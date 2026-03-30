#StaiSigurPeNet: (AUDIO) Cristian Grigore, psiholog – Tot mai mulți copii ajung în ultima perioadă la specialiști din cauza dependenței de tehnologie

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 martie 2026, 10:35

Tot mai mulți copii ajung în ultima perioadă la specialiști din cauza dependenței de tehnologie, dar și a expunerii la bullying și comportamente agresive din mediul online.

Psihologii spun că nu este clar dacă numărul cazurilor a crescut sau dacă părinții sunt pur și simplu mai deschiși să ceară ajutor.

Cristian Grigore, psiholog clinician la Institutul de Psihiatrie Socola din Iași, a declarat în cadrul campaniei #StaiSigurPeNet, derulată de Radio România, că primele efecte ale expunerii la ecrane, fără un control adecvat, pot apărea încă de la vârste fragede.

Cristian Grigore: Îmi aduc aminte de câteva fetițe cu care am lucrat, aveau cam 8-9 ani și care au venit cu niște stări de anxietate uriaș de intense și atacuri de panică vizavi de conținutul accesat pe tehnologie. Acești copii nu diferențiază foarte clar între real și imaginar. Uneori, dacă un copil își imaginează foarte intens ceea ce vede pe tehnologie, pe ecrane, se poate transpune și fuziona cu acele imagini ca și cum ei trăiesc în realitate. Și atunci au fost niște imagini groaznice pe care le-au văzut, încât spre exemplu, în cabinet una dintre fetițe evita să se uite într-o oglindă că avea impresia, apăreau efectiv tulburări de percepție, vedea fantome și diferite imagini îngrozitoare.

Psihologul Cristian Grigore a vorbit și despre impactul utilizării tehnologiei asupra dezvoltării cognitive. Specialiștii subliniază că folosirea excesivă a dispozitivelor digitale poate duce și la scăderea atenției, stări de agitație și dificultăți în procesul de învățare, ne-a mai informat colega noastră, Andreea Daraban.

Reamintim că Radio România derulează lună aceasta o campanie dedicată siguranţei minorilor în spatiul virtual, intitulat „Stai sigur pe net„. Proiectul aduce în prim plan riscuri precum provocările virale periculoase, hărţuirea şi dependenţa digitală. (Radio Iași/ Andreea Daraban/ FOTO AI)