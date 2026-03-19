(AUDIO) #StaiSigurPeNet: Copiii susținuți emoțional fac față mai ușor provocărilor online

Publicat de Andreea Drilea, 19 martie 2026, 12:39

Psihologii atrag atenția asupra faptului că părinții joacă un rol esențial în menținerea echilibrului emoțional al copiilor, iar aceștia pot face față mult mai ușor provocărilor din mediul online.

Psihotearpeutul Elena Filip a declarat în cadrul campaniei #StaiSigurPeNet, derulată de Radio Iași, că în momentul în care copiii se simt văzuți și apreciați acasă, nevoia de validare din mediul online scade considerabil: ”Atât timp cât rămân aproape și îi țin aproape pe copii, nevoia aceasta de validare, de apartenență, de acceptare, poate fi împlinită. Ei pot simți că și ei contează, că sunt văzuți, auziți și atunci nu mai tind să cerșească această nevoie stridentă din mediul online. Atât timp cât părinții aleg să le atingă aceste nevoi, emoțional ei sunt mult mai bine și în mediul online pot face față cu brio.”

De asemenea, limitarea timpului petrecut în fața ecranelor este o altă măsură importantă. Psihoterapeutul Elena Filip a adus în discuție conceptul de JOMO, respectiv bucuria de a te deconecta de la rețelele sociale. Încurajarea activităților offline și a relațiilor autentice îi ajută pe copii să crească armonios, a mai spus Elena Filip: ”A apărut acum cumva ca un antidot la FOMO, și anume JOMO – ”join of missing out”, cumva e bucuria de a rămâne deconectat de rețelele sociale, oferindu-ți ție timp să te conectezi cu tine, cu relațiile autentice. Și e bine ca părinții să încurajeze partea aceasta de a explora activitățile de timp liber și de a-i sprijini pe copii să se bucure și de relațiile sau interacțiunile autentice care ne țin conectați unii cu alții.”

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO AI)