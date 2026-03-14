#StaiSigurPeNet: FOMO – frica de a nu fi în trend. De ce copiii fac lucruri periculoase pentru atenție

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 martie 2026, 09:02

Specialiștii atrag atenția că utilizarea problematică a rețelelor sociale poate avea efecte negative asupra sănătății mintale a copiilor și adolescenților.

Unul dintre fenomenele tot mai des întâlnite este FOMO, adică teama de a nu rămâne în afara trendurilor sau a unor evenimente importante.

Acest fenomen social și psihologic s-a amplificat odată cu dezvoltarea rețelelor sociale, la începutul anilor 2000.

Psihoterapeutul Elena Filip a declarat, în cadrul campaniei #StaiSigurPeNet desfășurată de Radio România, că adolescenții și copiii ajung să simtă neliniște sau anxietate atunci când cred că ceilalți participă la experiențe sau oportunități pe care ei le ratează.

Elena Filip: Apare lipsa autocontrolului, neliniștea, de ce nu, anxietatea, o stare accentuată de tristețe. Ei ajung să se compare foarte mult cu ceilalți. Așa apare un sentiment de inadecvare, de frustrare.

Andreea Daraban: Putem spune că aceste rețele sociale fragilizează structura psihică a copiilor?

Elena Filip: Absolut, că îi vulnerabilizează în direcția aceasta emoțională. Le scade stima de sine, pentru că, iată, în mediul online sunt expuși, în mod constant, vieților cosmetizate ale celorlalți. Și atunci pare că toți sunt foarte bine, fericiți, iar ei nu pot lua parte la astfel de experiențe.

Psihoterapeutul Elena Filip a mai spus că această nevoie de validare pe rețelele sociale poate afecta calitatea vieții de zi cu zi. În acest context, părinții sunt sfătuiți să fie atenți la aceste semne și să intervină din timp.

Reamintim că Radio România derulează în această lună campania #StaiSigurPeNet, un demers de conștientizare, care aduce în prim plan riscurile reale ale consumului iresponsabil de internet și social media în rândul copiilor și adolescenților. (Radio Iași/ Andreea Daraban/ FOTO imagine generată cu AI)