Prima pagină » Știri » Regional » #StaiSigurPeNet: FOMO – frica de a nu fi în trend. De ce copiii fac lucruri periculoase pentru atenție

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 martie 2026, 09:02

Specialiștii atrag atenția că utilizarea problematică a rețelelor sociale poate avea efecte negative asupra sănătății mintale a copiilor și adolescenților.

Unul dintre fenomenele tot mai des întâlnite este FOMO, adică teama de a nu rămâne în afara trendurilor sau a unor evenimente importante.

Acest fenomen social și psihologic s-a amplificat odată cu dezvoltarea rețelelor sociale, la începutul anilor 2000.

Psihoterapeutul Elena Filip a declarat, în cadrul campaniei #StaiSigurPeNet desfășurată de Radio România, că adolescenții și copiii ajung să simtă neliniște sau anxietate atunci când cred că ceilalți participă la experiențe sau oportunități pe care ei le ratează.

Elena Filip: Apare lipsa autocontrolului, neliniștea, de ce nu, anxietatea, o stare accentuată de tristețe. Ei ajung să se compare foarte mult cu ceilalți. Așa apare un sentiment de inadecvare, de frustrare.

Andreea Daraban: Putem spune că aceste rețele sociale fragilizează structura psihică a copiilor?

Elena Filip: Absolut, că îi vulnerabilizează în direcția aceasta emoțională. Le scade stima de sine, pentru că, iată, în mediul online sunt expuși, în mod constant, vieților cosmetizate ale celorlalți. Și atunci pare că toți sunt foarte bine, fericiți, iar ei nu pot lua parte la astfel de experiențe.

Psihoterapeutul Elena Filip a mai spus că această nevoie de validare pe rețelele sociale poate afecta calitatea vieții de zi cu zi. În acest context, părinții sunt sfătuiți să fie atenți la aceste semne și să intervină din timp.

Reamintim că Radio România derulează în această lună campania #StaiSigurPeNet, un demers de conștientizare, care aduce în prim plan riscurile reale ale consumului iresponsabil de internet și social media în rândul copiilor și adolescenților. (Radio Iași/ Andreea Daraban/ FOTO imagine generată cu AI)

METEO: Vânt puternic în Moldova până duminică
Prim plan sâmbătă, 14 martie 2026, 07:00

METEO: Vânt puternic în Moldova până duminică

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 13 martie, ora 10:00 – 15 martie, ora 20:00 Fenomene vizate: intensificări ale vântului Zone...

Iași: UAIC va conferi titlul de Doctor Honoris Causa doamnei Ana Blandiana, membru titular al Academiei Române
Prim plan sâmbătă, 14 martie 2026, 06:45

Iași: UAIC va conferi titlul de Doctor Honoris Causa doamnei Ana Blandiana, membru titular al Academiei Române

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC) va conferi luni, 16 martie 2026, ora 14.00, în Sala Senatului, titlul de Doctor Honoris...

(AUDIO) Târgul de Cariere a revenit la Iași, în cadrul ediției aniversare de 20 de ani, cu numeroase oportunități profesionale
Prim plan vineri, 13 martie 2026, 13:18

(AUDIO) Târgul de Cariere a revenit la Iași, în cadrul ediției aniversare de 20 de ani, cu numeroase oportunități profesionale

Piața muncii din Iași trece printr-o reconfigurare vizibilă. La ediția din acest an a Târgului de Cariere, sectorul IT și cel al...

Persoanele aflate în judeţul Tulcea, zona de graniţă cu Ucraina, au primit un mesaj RO-Alert, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina
Prim plan vineri, 13 martie 2026, 12:05

Persoanele aflate în judeţul Tulcea, zona de graniţă cu Ucraina, au primit un mesaj RO-Alert, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina

Persoanele aflate în judeţul Tulcea, zona de graniţă cu Ucraina, au primit astăzi, în jurul orei 10 şi 5 minute un mesaj RO-Alert pe fondul...

Prim plan vineri, 13 martie 2026, 11:20

Ai curajul să râzi de ce ți-e frică? Spectacolul anului, DOAMNELE DE LA RADIO, ajunge la Iași pe 29 martie

Ai curajul să râzi de ce ți-e frică? Spectacolul anului, DOAMNELE DE LA RADIO, ajunge la Iași pe 29 martie. Se spune că în momentul în care...

Prim plan vineri, 13 martie 2026, 11:00

Dialog între epoci și stiluri la Palatul Culturii din Iași

Ateneul Național din Iași, în parteneriat cu Palatul Culturii, are plăcerea de a invita publicul la o experiență culturală unică în luna...

Prim plan vineri, 13 martie 2026, 10:46

Primăvara Dermatologică Ieșeană revine la Iași cu ediția a XV-a

  Iașul își pune, din nou, halatul alb „de capitală” a unui domeniu medical în care inovația se măsoară direct în șanse mai bune...

Prim plan vineri, 13 martie 2026, 08:19

MAE: Alţi 96 de cetăţeni români au revenit în ţară printr-un zbor de repatriere organizat prin rescEU

96 de cetăţeni români, dintre care 21 de minori şi un infant, au fost repatriaţi astăzi din Orientul Mijlociu. Ministerul Afacerilor Externe a...

