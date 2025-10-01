Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Fără categorie » Festivalul Național de Interpretare Muzicală pentru Copii și Tineri „Rampa de Lansare” – Ediția a V-a (28–30 noiembrie 2025)

Festivalul Național de Interpretare Muzicală pentru Copii și Tineri „Rampa de Lansare” – Ediția a V-a (28–30 noiembrie 2025)

Asociația Culturală Romantic Art anunță deschiderea înscrierilor pentru Festivalul Național de Interpretare Muzicală pentru Copii și Tineri „Rampa de Lansare” – Ediția a V-a.

Festivalul Național de Interpretare Muzicală pentru Copii și Tineri „Rampa de Lansare” – Ediția a V-a (28–30 noiembrie 2025)

Publicat de Iuliana Bubuianu, 1 octombrie 2025, 15:12


Evenimentul va avea loc în perioada 28–30 noiembrie 2025, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, fiind organizat în parteneriat cu Fly Music România, Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, Radio Iași, Consiliul Județean Suceava și Primăria și Consiliul Local Suceava.

Festivalul-concurs urmărește descoperirea și promovarea copiilor și tinerilor talentați în domeniul muzical, promovarea muzicii ușoare, populare și culte, dar și valorificarea patrimoniului cultural și tradițional al Bucovinei. Totodată, competiția oferă participanților o importantă rampă de afirmare artistică, fiind un prilej de întâlnire și colaborare între artiști, profesori, părinți și public.

Secțiunile concursului:
 Muzică ușoară vocală (interpretare solo și duo)
 Muzică populară vocală (interpretare solo și duo)
 Muzică instrumentală (populară și cultă)

Concurenții vor fi grupați pe categorii de vârstă la secțiunile unde numărul înscrierilor va permite: 4–6 ani, 7–8 ani, 9–10 ani, 11–12 ani, 13–14 ani și 15–18 ani.

Juriul este alcătuit din artiști, compozitori, profesori, oameni de radio și televiziune:
Nicolae Caragea, Tudor Turcu, Gabriela Pepelea, George Vanvu, Elena Simionesei, Ancuța Corlățan, Leonard Zama, Silvia Semeniuc, Oana Botezat și Alexandru Semeniuc.

Premii acordate: Marele Trofeu „Rampa de Lansare”, trofeele secțiunilor și ale categoriilor de vârstă, Premiul I, II, III, mențiuni și premii speciale. Toți concurenții vor fi premiați, iar profesorii coordonatori vor primi diplome de excelență.

La această ediție sunt așteptați peste 200 de copii și tineri din județul Suceava, din întreaga țară, precum și concurenți români din Ucraina și Republica Moldova.

Înscrierile sunt deschise până la data de 2 noiembrie 2025.

Regulamentul complet și detaliile de înscriere se găsesc pe pagina oficială a festivalului: Festivalul Rampa de Lansare Suceava.

Evenimentul va fi transmis live pe pagina de Facebook Radio Iași, pe www.radioiasi.ro și pe pagina oficială a festivalului.

Pentru informații suplimentare și pentru înscrierea în concurs consultați regulamentul de pe pagina oficială de Facebook – Festivalul Rampa de Lansare Suceava.

Vă așteptăm cu drag să ducem împreună muzica mai departe și să facem din această ediție o adevărată sărbătoare a tinereții și a talentului, în inima Bucovinei!

Etichete:
„LACUL LEBEDELOR“ AJUNGE ȘI LA IAȘI! O experiență artistică unică, pe scena Casei de Cultură a Studenților
Evenimente vineri, 26 septembrie 2025, 10:30

„LACUL LEBEDELOR“ AJUNGE ȘI LA IAȘI! O experiență artistică unică, pe scena Casei de Cultură a Studenților

În seara de 6 octombrie 2025, de la ora 19.00, Casa de Cultură a Studenților din Iași se va transforma într-un sanctuar al eleganței și al...

„LACUL LEBEDELOR“ AJUNGE ȘI LA IAȘI! O experiență artistică unică, pe scena Casei de Cultură a Studenților
„Palatul și ieșenii. O veche poveste de dragoste” Proiect de muzeografie participativă
Evenimente miercuri, 24 septembrie 2025, 12:31

„Palatul și ieșenii. O veche poveste de dragoste” Proiect de muzeografie participativă

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași prin Muzeul de Istorie a Moldovei și Secția Mediere culturală, Proiecte, Marketing organizează în...

„Palatul și ieșenii. O veche poveste de dragoste” Proiect de muzeografie participativă
ISTORIE și MUZICĂ, a IV-a ediție a seriei de conferințe-concert se deschide pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Muzicii, la Rădăuți
Evenimente miercuri, 24 septembrie 2025, 10:54

ISTORIE și MUZICĂ, a IV-a ediție a seriei de conferințe-concert se deschide pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Muzicii, la Rădăuți

ISTORIE și MUZICĂ, seria culturală interdisciplinară centrată pe evocarea unor personalități și momente importante din istoria României,...

ISTORIE și MUZICĂ, a IV-a ediție a seriei de conferințe-concert se deschide pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Muzicii, la Rădăuți
Festivalului Internațional de muzică populară “Mugurelul” 2025
Evenimente marți, 23 septembrie 2025, 21:26

Festivalului Internațional de muzică populară “Mugurelul” 2025

Radio România Iași vă invită la cea de-a XIX-a ediție a Festivalului Internațional de muzică populară “Mugurelul” care se va desfășura...

Festivalului Internațional de muzică populară “Mugurelul” 2025
Evenimente marți, 23 septembrie 2025, 11:25

Suceava: Muzica clasică ajunge la Siret, Rădăuți și Vatra Dornei prin turneul național Classic Unlimited

Trei concerte de pian susținute de pianistul Bogdan Vaida vor avea loc în județul Suceava — la Siret, Rădăuți și Vatra Dornei — în cadrul...

Suceava: Muzica clasică ajunge la Siret, Rădăuți și Vatra Dornei prin turneul național Classic Unlimited
Evenimente marți, 23 septembrie 2025, 09:37

Excelența în chimie, celebrată la Iași: MACRO 2025 și 105 ani de la nașterea academicianului Cristofor I. Simionescu

Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni”, Institut de excelenţă al Academiei Române, organizează, în perioada 24 – 26 septembrie...

Excelența în chimie, celebrată la Iași: MACRO 2025 și 105 ani de la nașterea academicianului Cristofor I. Simionescu
Evenimente vineri, 12 septembrie 2025, 12:24

Inteligența Artificială (AI): de la curiozitate la înțelegere

Inteligența Artificială (AI): de la curiozitate la înțelegere O introducere în conceptele cheie și impactul AI asupra viitorului pieței de...

Inteligența Artificială (AI): de la curiozitate la înțelegere
Evenimente joi, 11 septembrie 2025, 10:05

Culisele unei Iubiri Celebre – BUNGALOW 21, în premieră la Sala Unirii

Ateneul Național din Iași are plăcere de a vă invita la premiera spectacolului BUNGALOW 21 de Éric-Emmanuel Schmitt, inspirat de o piesă...

Culisele unei Iubiri Celebre – BUNGALOW 21, în premieră la Sala Unirii