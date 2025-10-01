Festivalul Național de Interpretare Muzicală pentru Copii și Tineri „Rampa de Lansare” – Ediția a V-a (28–30 noiembrie 2025)

Asociația Culturală Romantic Art anunță deschiderea înscrierilor pentru Festivalul Național de Interpretare Muzicală pentru Copii și Tineri „Rampa de Lansare” – Ediția a V-a.

Publicat de Iuliana Bubuianu, 1 octombrie 2025, 15:12



Evenimentul va avea loc în perioada 28–30 noiembrie 2025, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, fiind organizat în parteneriat cu Fly Music România, Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, Radio Iași, Consiliul Județean Suceava și Primăria și Consiliul Local Suceava.

Festivalul-concurs urmărește descoperirea și promovarea copiilor și tinerilor talentați în domeniul muzical, promovarea muzicii ușoare, populare și culte, dar și valorificarea patrimoniului cultural și tradițional al Bucovinei. Totodată, competiția oferă participanților o importantă rampă de afirmare artistică, fiind un prilej de întâlnire și colaborare între artiști, profesori, părinți și public.

Secțiunile concursului:

 Muzică ușoară vocală (interpretare solo și duo)

 Muzică populară vocală (interpretare solo și duo)

 Muzică instrumentală (populară și cultă)

Concurenții vor fi grupați pe categorii de vârstă la secțiunile unde numărul înscrierilor va permite: 4–6 ani, 7–8 ani, 9–10 ani, 11–12 ani, 13–14 ani și 15–18 ani.

Juriul este alcătuit din artiști, compozitori, profesori, oameni de radio și televiziune:

Nicolae Caragea, Tudor Turcu, Gabriela Pepelea, George Vanvu, Elena Simionesei, Ancuța Corlățan, Leonard Zama, Silvia Semeniuc, Oana Botezat și Alexandru Semeniuc.

Premii acordate: Marele Trofeu „Rampa de Lansare”, trofeele secțiunilor și ale categoriilor de vârstă, Premiul I, II, III, mențiuni și premii speciale. Toți concurenții vor fi premiați, iar profesorii coordonatori vor primi diplome de excelență.

La această ediție sunt așteptați peste 200 de copii și tineri din județul Suceava, din întreaga țară, precum și concurenți români din Ucraina și Republica Moldova.

Înscrierile sunt deschise până la data de 2 noiembrie 2025.

Regulamentul complet și detaliile de înscriere se găsesc pe pagina oficială a festivalului: Festivalul Rampa de Lansare Suceava.

Evenimentul va fi transmis live pe pagina de Facebook Radio Iași, pe www.radioiasi.ro și pe pagina oficială a festivalului.

Pentru informații suplimentare și pentru înscrierea în concurs consultați regulamentul de pe pagina oficială de Facebook – Festivalul Rampa de Lansare Suceava.

Vă așteptăm cu drag să ducem împreună muzica mai departe și să facem din această ediție o adevărată sărbătoare a tinereții și a talentului, în inima Bucovinei!