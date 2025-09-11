(VIDEO LIVE) Festivalul de muzică folk „Radu Ștefan”

Ascultă Radio România Iași Live
În ultima zi a săptămânii muzica și poezia însoțesc începutul toamnei!

Publicat de Iuliana Bubuianu, 11 septembrie 2025, 09:44


Duminică, 14 septembrie, începând cu ora 16,00, transmitem video live pe canalul nostru de Youtube, pe radioiasi.ro și pe pagina noastră de facebook Radio Iași cea de-a VI-a ediție a Festivalului de muzică folk „Radu Ștefan” care se desfășoară în sala de spectacole „Petre Ciubotaru” a Centrului cultural „Cela Neamțu” din Ciurea.

Invitații speciali sunt: Mircea Vintilă, Emeric Imre, Jimi El Laco, Marius Roje, Paul Sobolevschi, Adrian Bezna și Cezar Popescu.

Prezintă scriitorul Valentin Talpalaru.

Organizatorul evenimentului este Primăria Comunei Ciurea.

