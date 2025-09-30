Uniunea Artiștilor Plastici din România recomandă evenimentele vizuale ale săptămânii 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Publicat de Andreea Drilea, 30 septembrie 2025, 06:14

Luni, 29 septembrie, vor avea loc două vernisaje:

Dublă deschidere de expoziții la Galeria Căminul Artei din București. La ora 17, la etaj, are loc vernisajul expoziției artistului Eugen Dornescu, eveniment curatoriat de Gheorghe Pogan, iar la ora 18, la parter va fi prezentată expoziția „Poesis” a artistului Alexandru Nicolae Ispas. Organizator – Mircea Mureșan, curator – Andrei Romocean, iar critic de artă Ana Amelia Dincă.

Două deschideri expoziționale sunt programate și pentru marți, 30 septembrie:

De la ora 17.30, la Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” din Târgu Jiu va avea loc vernisajul expoziției „Introspective”, care aduce pe simeze lucrări semnate de Eugen Vasile Iovan (pictură) și Gabriel Smoleac.

La ora 18, Galeriile de Artă din Bistrița, vor găzdui vernisajul expoziției „Arhetip” a artistului Mihai Chiuaru. Prezintă criticul de artă Oliv Mircea.

Joi, 2 octombrie, Uniunea Artiștilor Plastici din România organizează la ora 14,00, în Galeria Sediu (Strada Tipografilor nr. 1, București), vernisajul expoziției personale de pictură Rusu Grigorian. Curatori: Gheorghe Dican și Liviu Nedelcu. Cuvânt critic: Cătălin Davidescu.

Vineri, 3 octombrie sunt programate șase vernisaje:

La ora 17, la Sala de expoziții „Constantin Brâncuși” a Palatului Parlamentului va avea loc vernisajul expoziției retrospective a artistei Cornelia Victoria Dedu. Vor putea fi admirate lucrări din perioada 1957 – 2025. Prezintă criticul de artă Luiza Barcan.

Tot la ora 17, dar la Galeria de Artă Ploiești va avea loc vernisajul expoziție „Gânduri – Gândiri” a artistului Adrian Nicolae.

Filiala Râmnicu Vâlcea a Uniunii Artiștilor Plastici din România, în parteneriat cu NAG (Noaptea Albă a Galeriilor), cu Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, cu River Plaza Mall și cu Uniunea Artiștilor Plastici din România organizează următoarele vernisaje: Ora 16,30, Galeria Ultimul Etaj, River Plaza Mall – Retrospectiva concursului de pictură pentru copii „RÂMNICUL MEU”; Ora 17,00, Galeria Cozia Pasaj 2 – „SISTEMIC”, expoziție personală de pictură Gabriela Herbel Spiridon; Ora 17,30, Galeria Cozia Pasaj 1 – „ÎNCERCĂRI”, expoziție personală de pictură Anamaria Cârlan; Ora 18,00, Galeria Artex – „Despre trecut, numa` de bine”, expoziție personală de pictură și grafică Mircea Nechita. Coordonatorul tuturor proiectelor NAG: Ingrid Matei.

Sâmbătă, 4 octombrie, la ora 13,00, la Muzeul de Artă din Constanța se va deschide expoziția „Atelier”, în cadrul căreia vor expune doi importanți artiști contemporani, legați de colegialitatea de la Liceul de Artă din Constanța. Născuți în aceeași zi, 21 august, Ion Tițoiu (n.1949), gravor, cetățean român de origine dobrogeană, care a studiat la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București, și Iustian Sever (n.1948), pictor, licențiat la Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj, cetățean francez de origine română, s-au reîntâlnit după 30 de ani și expun acum împreună. Critic de artă – Ana Amelia Dincă.

