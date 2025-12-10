„Sunt tânăr, mă implic!” – tinerii din Iași transformă muzica în implicare civică

Publicat de Andreea Drilea, 10 decembrie 2025, 12:12

Proiectul „Sunt tânăr, mă implic!”, derulat în municipiul Iași, continuă să aducă în prim-plan potențialul creativ și implicarea civică a tinerilor prin evenimente artistice dedicate lor. Primele două concerte din cadrul proiectului au avut loc în luna noiembrie și au reunit numeroși tineri care au ales să participe activ la evenimente culturale gândite pentru comunitate.

Primul concert – 9 noiembrie, Casa de Cultură a Studenților Iași, Sala „Azur” – Evenimentul de debut a adus pe scenă artiștii Daniela Radu și Alice & Narcis, care au oferit un spectacol plin de emoție și energie. Tinerii prezenți au transmis un mesaj clar: implicarea civică poate începe prin cultură, artă și participare activă.

Al doilea concert – 16 noiembrie, Centrul de Tineret „Zbor” – Cel de-al doilea eveniment l-a avut ca protagonist pe artistul Alex Popa, care a reușit să creeze o atmosferă caldă și interactivă, inspirând participanții să continue să se implice în activități dedicate comunității.

Ultimul eveniment al proiectului – 14 decembrie, ora 18:00, Casa de Cultură a Studenților Iași – Spectacolul „Sunt tânăr, mă implic! – Remember Revoluția”, avându-l ca invitat pe Cezar Popescu, va marca încheierea seriei de evenimente din acest an. Concertul este dedicat comemorării Revoluției din 1989 și conștientizării importanței libertății, democrației și rolului activ pe care tinerii îl au în societate.

„Tinerii din Iași au demonstrat încă o dată că au energie și dorința de a se implica în comunitate. Chiar dacă nu am reușit să realizăm toate cele cinci evenimente planificate, ne-am concentrat pe calitate și pe impact, iar cele două concerte desfășurate au avut rezultate excelente. Așteptăm cu emoție evenimentul final Remember Revoluția, un moment important atât cultural, cât și civic. Le mulțumesc tuturor celor care au sprijinit proiectul și au ales să fie parte din această inițiativă dedicată tinerilor.” – Apopei Maria Ruxandra, Manager de proiect

Evenimentul își propune să îmbine muzica cu memoria istorică și să încurajeze participarea civică a generației tinere. Proiect finanțat de Primăria Municipiului Iași și implementat de Asociația Culturală Moldavia.