Seară Culturală Poloneză la Palatul Culturii din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 4 decembrie 2025, 11:32





Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Uniunea Polonezilor din România „Dom Polski” – Filiala Iași, Asociația Crescendo Events, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – Facultatea de Litere, Lectoratul de Limbă Polonă – Catedra de Slavistică „Petru Caraman” și Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași, invită publicul sâmbătă, 6 decembrie 2025, de la ora 17.00, în Sala „Henri Coandă” a Palatului Culturii din Iași, la o nouă ediție a „Serii Culturale Poloneze”.

Acest eveniment cultural reprezintă un excelent prilej de a descoperi limba, cultura și tradițiile comunității poloneze, prezentă și dezvoltată istoric în România, precum și de a promova dialogul intercultural și apropierea dintre comunitățile română și poloneză.

Programul ediției 2025 va include: colinde în limba polonă și dansuri tradiționale poloneze susținute de Ansamblul „Mała Pojana” din Poiana Micului (județul Suceava), coordonat de Agneșca Polacec; expoziții tematice realizate de studenții Lectoratului de Limbă Polonă – Catedra de Slavistică „Petru Caraman”; momente de muzică vocală și instrumentală din creația compozitorilor polonezi, interpretate de: Natalia Denisa Iovu, Ana Maria Cîrcu, Daria Elena Străchinaru – canto și Teodora Ilinca Andrei, Juan Jimenez Vînău – pian, de la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași; Alex Roman – pian, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași.

Publicul va avea ocazia să exploreze elemente autentice ale culturii poloneze, de la dansuri și cântece tradiționale, la gastronomie și obiceiuri păstrate cu grijă din generație în generație, într-un cadru deschis, prietenos și dedicat cunoașterii reciproce.

„Prin acest eveniment ne propunem nu doar să celebrăm cultura poloneză, ci să întărim legăturile istorice dintre comunitatea poloneză și cea românească, promovând schimbul autentic de experiențe care ne apropie și ne îmbogățesc pe toți”, precizează Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Vă așteptăm cu drag să sărbătorim împreună frumusețea patrimoniului cultural polonez în cadrul celei de-a X-a ediție a SERII CULTURALE POLONEZE!