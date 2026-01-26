Recital de chitară clasică și lansare de album, joi seară, la Casa Balș din Iași

Publicat de Lucian Bălănuţă, 26 ianuarie 2026, 13:42

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași organizează joi, 29 ianuarie 2026, un recital de chitară clasică, intitulat „Fragmente dintr-o viață dublă”.



Evenimentul are loc de la ora 19, la Casa Balș, de pe strada Cuza Vodă, numărul 29.

Recitalul va fi susținut de lect. univ. dr. Dan Alexandru Arhire, la chitară, alături de conf. univ. dr. Edit Arva, la pian.

Tot în cadrul serii va avea loc și lansarea albumului „A veces llorando”, semnat de Dan Alexandru Arhire.



Intrarea este liberă.