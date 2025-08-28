Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Evenimente » Muzeele din Mirceşti și Hermeziu participă la ediția a III-a a „Nopții Muzeelor la Sate”, 6 septembrie 2025

Muzeele din Mirceşti și Hermeziu participă la ediția a III-a a „Nopții Muzeelor la Sate", 6 septembrie 2025

Publicat de Andreea Drilea, 28 august 2025, 11:38


Sâmbătă, 6 septembrie 2025, se va desfășura cea de-a III-a ediție a Nopții Muzeelor la Sate, un proiect unic în spațiul cultural european, inițiat și coordonat de Rețeaua Națională a Muzeelor din România (RNMR), membră a celei mai mari rețele pan-europene a muzeelor – Network of European Museum Organisations (NEMO), și co-finanțat de AFCN. Începând cu anul 2025, această marcă culturală va fi coordonată de către Asociația Da’DeCe, în parteneriat strategic cu Complexul Național Muzeal ASTRA Sibiu și Asociația Centrul Memorial „Dr. Gheorghe Telea Bologa” din Sibiu.

Începând cu anul 2023, muzee și case memoriale, șantiere arheologice, grădini zoologice din satele și comunele din țară își aprind luminile și își deschid porțile și în acest an.

Muzeul Național al Literaturii Române Iași se alătură ediției din acest an cu două clădiri istorice, obiective culturale emblematice pentru județul Iași: Muzeul „Vasile Alecsandri” Mirceşti, deschis publicului în anul 1928, sub egida Academiei Române, și inaugurat ca muzeu memorial la 9 iunie 1957 și Muzeul „Constantin Negruzzi” Hermeziu (comuna Trifești), conac boieresc inaugurat ca muzeu al familiei Negruzzi la 7 octombrie 1995.

Muzeele din comunele Mirceşti și Trifești vor fi deschise publicului după următorul program: 10:00-17:00 (acces cu plata biletului de intrare) și 17:00-21:00 (acces gratuit).

           

  • Clădirea Muzeului „Vasile Alecsandri” Mirceşti, construită între anii 1861 și 1867, sub supravegherea viitoarei soții a lui Vasile Alecsandri, Paulina Lucașevici, este locul unde poetul a trăit până la sfârșitul vieții. În anii petrecuți aici, „bardul de la Mircești” a compus cea mai mare parte a operei sale și a fost gazda unor nume importante ale secolului al XIX-lea. Cele șase încăperi ale muzeului evocă personalitatea complexă a lui Vasile Alecsandri (1821-1890) și plurivalența scriitorului: poet, folclorist, prozator, dramaturg. Traseul de vizitare îi va purta pe vizitatori în cabinetul de lucru și camera de culcare, apoi, prin „corabia lui Noe”, spre sala de biliard, camera mică și sufrageria.

  • Conacul boieresc de la Hermeziu datează de la începutul secolului al XIX-lea. Moșia Trifeștii Vechi a fost primită drept zestre la căsătoria tatălui lui Constantin Negruzzi, în 1807. Câteva personalități importante ale familiei Negruzzi și ale culturii române își leagă numele de această casă. Vizitatorii muzeului pot admira bunuri de patrimoniu care au aparținut familiei (piese de mobilier, manuscrise, fotografii, cărți, flautul lui Iacob Negruzzi, pianul la care cânta Leon C. Negruzzi), expuse în cele patru încăperi ale muzeului, respectiv salonul de muzică și teatru, sufrageria, dormitorul, biblioteca-birou. Muzeul „Constantin Negruzzi” a fost nominalizat în 1996, alături de alte 65 de muzee europene, la Premiul Muzeul European al Anului – The European Museum of the Year Award (EMYA).

¨ Mai multe detalii și noutăți vor fi publicate pe site-ul: www.noapteamuzeelor-la-sate.ro.

