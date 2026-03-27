LECȚII MUZEALE ȘI ATELIERE CREATIVE PENTRU COPII

Publicat de Andreea Drilea, 27 martie 2026, 11:17





În săptămâna 30 martie – 3 aprilie 2026, Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad va organiza o serie de lecții muzeale și ateliere creative dedicate programelor extrașcolare „Săptămâna Verde” și „Școala Altfel” și, totodată, activităților tematice din preajma Sărbătorilor Pascale. Atelierele sunt adresate copiilor și au scop educativ, creativ și recreativ.

„Șezătoare pentru copii” – atelier de cusut, sub genericul „Flori de primăvară”

Un atelier inspirat din tradițiile românești, potrivit pentru perioada premergătoare Floriilor, în care cei mici vor descoperi tehnici simple de cusut și vor crea motive florale de primăvară. Activitatea încurajează răbdarea, creativitatea și apropierea de meșteșugul cusutului de mână.

Coordonator: Valentina Mureșan, bibliotecar al Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad

Traineri: Viorica Tănasă, alături de membrele grupului tradițional „Șezătoare bârlădeană”

Data: 1.04.2026

Interval orar: 14.00-15.00 (locuri disponibile în acest interval orar)

Durata unui atelier: 1 oră

Participanți: 15 elevi/ grupă (menționăm că această condiție nu este obligatorie, elevii având posibilitatea de a participa și individual)

Preț: 15 lei/persoană

Locație: Sediul central al Muzeului din str. Vasile Pârvan, nr. 1.

Programări la tel.: 0235.421.691, 0335.404.746.

„Atelierul Iepurașului” – Origami pentru copii

Un atelier ludic și colorat, în care participanții vor descoperi arta plierii hârtiei și vor crea figurine tematice de Paște. Origami le oferă copiilor ocazia de a descoperi cât de multe forme pot lua lucrurile atunci când sunt privite cu creativitate. Activitatea dezvoltă îndemânarea, atenția și imaginația.

Coordonatori:

Paula Vrânceanu, desenator al Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad

Valentina Mureșan, bibliotecar al Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad

Data: 2.04.2026

Interval orar: 12.00-15.00 (locuri disponibile în acest interval orar)

Durata unui atelier: 1 oră

Participanți: 15 elevi/ grupă (menționăm că această condiție nu este obligatorie, elevii având posibilitatea de a participa și individual)

Preț: 15 lei/persoană

Locație: Sediul central al Muzeului din str. Vasile Pârvan, nr. 1.

Programări la tel.: 0235.421.691, 0335.404.746.

Spectacole de Planetariu:

3.1. Pentru copii:

Cursa spre Pământ

Galaktos

Tărâmul Luminii

3.2. Pentru gimnaziu și liceu:

Călătorie spre un miliard de sori

De la Terra la Univers

Două mici bucățele de sticlă

Sistemul Solar

Misterul materiei întunecate

Tărâmul Luminii

3.3. Pentru studenți:

ALMA

Atingând marginea Universului

Coordonator: Ciprian Vîntdevară, muzeograf al Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad

Program:

Luni – 10:00, 11:00, 14:00, 15:00

Marți – 10:00 – 15:00

Miercuri – 10:00, 11:00, 14:00, 15:00

Joi – 10:00 – 15:00

Vineri – 10:00, 11:00, 14:00, 15:00

Preț: 12 lei/persoană

** Pentru vizionarea unui spectacol de planetariu este necesară formarea unui grup cuprins între minimum 15 și maximum 35 de persoane.

Locație: Pavilionul Expozițional „Marcel Guguianu”, str. Marcel Guguianu, nr. 4

Programări la tel.: 0335.428.808

Observații astronomice solare:

Coordonator: Ciprian Vîntdevară, muzeograf al Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad

Program:

Luni – 12:00 – 14:00

Miercuri – 12:00 – 14:00

Vineri – 12:00 – 14:00 / seara 20:00 – 22:00

Preț: 10 lei/persoană

Locație: Sediul din str. Republicii, nr. 235

Programări la tel.: 0335.404.747

Lecții de muzeu pe diferite teme:

Tehnici moderne de cercetare în arheologie

Coordonator: dr. Mircea Oancă, muzeograf al Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad

Locație: Sediul central al Muzeului din str. Vasile Pârvan, nr. 1.

Programări la tel.: 0235.421.691, 0335.404.746.

Bârladul și Personalitățile sale

Coordonator: Alina Salcă, muzeograf al Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad

Locație: Sediul din str. Republicii, nr. 235

Programări la tel.: 0335.404.747

Jocuri și școală în Bârladul de altădată

Coordonator: Alina Salcă, muzeograf al Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad

Locație: Sediul din str. Republicii, nr. 235

Programări la tel.: 0335.404.747

**Menționăm că lecțiile de muzeu sunt gratuite.

Vizitarea expozițiilor permanente și temporare de la sediul central din str. Vasile Pârvan nr.1:

SECȚIA ISTORIE-ARHEOLOGIE

Expoziția permanentă de istorie și arheologie: Paleolitic, Neolitic: Cultura Starčevo-Criș, Cultura Cucuteni. Epoca bronzului. Epoca Fierului. Cultura Sântana de Mureş-Černjachov. Expoziţia tezaur

Formarea Universului – astronomie

Muzeul „Vasile Pârvan” – un secol de existență

SECȚIA ARTĂ

Artă populară românească. Artă plastică și decorativă europeană, sec. XVII-XX

Colecția de artă comparată Ritta și prof. dr. doc. Ion Chiricuță

Colecţia de artă orientală şi extrem orientală dr. Marcel Veinfeld

Colecţia de artă contemporană românească dr. Constantin Teodorescu

Expoziția temporară „ARS SACRA. PRIMUL MILENIU AL EREI CREȘTINE ÎN DOBROGEA”, care aduce în prim-plan bunuri culturale din categoria Tezaur, mărturii rare și prețioase ale trecutului nostru, care ilustrează începuturile creștinismului în spațiul dobrogean.

Filme 3D la sediul din str. Vasile Pârvan nr.1.

Ochelarii VR3D, cu ajutorul cărora puteți explora lucruri noi, din diferite domenii ale cunoașterii, cum ar fi lumea oceanelor cu scretele ei, sau imagini despre perioada în care Pământul era locul în care dinozaurii erau stăpâni, precum și alte multe subiecte de interes pentru cei care doresc o experiență inedită.

Locație: Sediul central al Muzeului din str. Vasile Pârvan, nr. 1.

Vizitarea expozițiilor permanente și temporare de la sediul din str. Republicii nr. 235:

SECȚIA ȘTIINȚELE UNIVERSULUI ȘI ALE VIEȚII

Flora și fauna din județul Vaslui

SECȚIA PERSONALITĂȚI BÂRLĂDENE ȘI BIBLIOTECĂ

Bârladul cultural la sfârșitul mileniului II

Cabinet Numismatică

Al. I. Cuza și epoca sa

Expoziția „Viața în comunism”

Expoziția temporară „ÎN UMBRA CARPAȚILOR ROMÂNEȘTI – expoziție de trofee cinegetice și animale naturalizate”, unde aveți ocazia de a explora specii de animale naturalizate și trofee de vânătoare care documentează habitatul natural al Munților Carpați din România.

Expoziția temporară „MĂRȚIȘORUL – SIMBOL și ELEGANȚĂ”, o expoziție care celebrează tradiția mărțișorului, simbol al primăverii, al speranței și al eleganței artei populare.

Vizitarea expozițiilor permanente și temporare de la Muzeul Colecțiilor „Casa Sturdza”, str. Vasile Pârvan, nr. 4:

„Interferențe” – Corneliu Vasilescu și Dragoș Pătrașcu

Vizitarea expoziției permanente a sculptorului Marcel Guguianu de la Pavilionul Expozițional „Marcel Guguianu”, str. Marcel Guguianu, nr. 4.

Prin aceste propuneri culturale atractive, venim cu drag în întâmpinarea solicitărilor primite din partea școlilor și îi invităm pe cei mici să participe la lecțiile și atelierele creative desfășurate la muzeu.

Pentru înscrieri și informații suplimentare, unitățile de învățământ sunt rugate să ne contacteze în prealabil.

Vă așteptăm cu mare bucurie la muzeu!

MUZEUL „VASILE PÂRVAN“ BÂRLAD

Str. Vasile Pârvan nr.1, cod.731050

Tel. 0235.421.691, 0335.404.746

Fax. 0235.422.211

Email:muzeuparvan@gmail.com

http://www.muzeulparvan.ro/

