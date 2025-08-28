Lansare de carte la Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”

Publicat de Andreea Drilea, 28 august 2025, 10:35





Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași are plăcerea de a vă invita joi, 4 septembrie 2025, începând cu ora 15.00, la Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” Iași, pentru a vă întâlni cu scriitorul Grégoire Evéquoz, cu prilejul lansării romanului „Înțeleptul de la capătul lacului” („Le sage au bout du lac”).

„Evenimentul promite a fi o întâlnire autentică cu autorul și universul său literar, într-un cadru prietenos și rafinat al muzeului nostru”, declară Andrei Apreotesei, manager al Palatului Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Volumul, tradus din limba franceză de Anica Andrei-Fraschini, va fi prezentat publicului de către conf. univ. dr. Livia Iacob.

Anastasia Morariu, o tânără de doar 11 ani, elevă la EgoArtMusic (clasa de canto coordonată de Egorov Olesia), va susține un recital de melodii în limba franceză, adăugând o notă muzicală și sensibilă acestei întâlniri.

Evenimentul va fi moderat de Rodica Rodean, președinte-fondator al Asociației „Universul Prieteniei” Iași, iar amfitrion va fi muzeograf Mihaela Tudose.

Organizatori: Asociația „Universul Prieteniei” Iași, în parteneriat cu Complexul Muzeal Național „Moldova” – Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” Iași și EgoArtMusic.

„Înțeleptul de la capătul lacului”, este primul roman scos de Grégoire Evéquoz, psiholog, editorialist și eseist. [… ] Găsim aici efervescența a ceea ce numim o „carte bună”. Romanul are toate caracteristicile necesare pentru a captiva cititorul și a-l ajuta să descopere mistere și învățături. [… ] Filosofică într-un mod foarte plăcut, cartea lansează vectori spre câteva teme importante: paternitatea la o vârstă înaintată, afecțiunile fizice sau bolile ce au cauze legate de suflet, înțelepciunea dobândită în cursul vieții, muzica și spectacolul artistic împletite cu ingineria, considerată la rândul ei o artă, proiectele grandioase, legăturile subtile dintre tată și fiu, chiar și dincolo de moarte.” (Anica Andrei-Fraschini)

Grégoire Evéquoz s-a născut în anul 1955, la Sion, Elveția, și este în prezent stabilit în Cannes, Franța. Cu o experiență de peste treizeci de ani în domeniul formării și managementului carierei, este consultant în planificarea carierei, președinte al Fundației Focustech și președinte de onoare al rețelei Cités des métiers. A ocupat funcții de conducere la cel mai înalt nivel, fiind totodată autor a patru cărți și al numeroaselor articole și rubrici de specialitate. De-a lungul carierei, a fost distins cu premii naționale și internaționale, iar activitatea sa didactică include prelegeri susținute în toate universitățile din Elveția francofonă.

Anica Andrei-Fraschini este poetă, artist plastic și traducătoare, autoare a șase volume de poezie – dintre care unul bilingv, în română și franceză. A urmat studii postuniversitare avansate de limba franceză la Centrul Cultural Francez din Iași, obținând în anul 1992 diploma DELF, eliberată de Ministerul Educației și Cercetării din Franța. Din anul 1997, deține autorizație oficială de traducător și interpret pentru limba franceză.