Lansare de carte: Arta și știința creierului, noi frontiere ale comunicării neuronale

Publicat de Andreea Drilea, 28 ianuarie 2026, 05:46


Institutul de Cercetare Multidisciplinară în Artă din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași vă invită la lansarea de carte Arta și știința creierului, noi frontiere ale comunicării neuronale, în data de 29 ianuarie 2026, ora 16.00 la Sala de Conferințe de la Casa Muzeelor (Str. Vasile Alecsandri nr. 6).

Volumul reunește contribuții valoroase prezentate de profesori, cercetători, medici, artiști în cadrul a două Conferințe Științifice Neuroștiințe și creativitate – conexiuni neuronale în creația artistică (2023) și Neuroplasticitate, cogniție, creativitate – perspective interdisciplinare (2024).  Inițiate de Institutul de Cercetare Multidisciplinară în Artă al Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, conferințele au fost organizate în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași și Asociația Secția de Coregrafie București, în cadrul granturilor ICMA–UNAGE, coordonate de Cercetător științific dr. Mirela Ștefănescu.

Publicarea acestei cărți are scopul de a pune la dispoziția specialiștilor și publicului interesat o resursă interdisciplinară actuală și de a încuraja noi colaborări și cercetări la granițele dintre neuroștiințe și creativitate. Ne dorim ca acest demers să inspire, să deschidă întrebări și să contribuie la dezvoltarea unei culturi academice și umane bazate pe colaborare, empatie și cunoaștere integrativă.

Cercetător științific dr. Mirela Ștefănescu

