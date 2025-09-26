Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Evenimente » „LACUL LEBEDELOR“ AJUNGE ȘI LA IAȘI! O experiență artistică unică, pe scena Casei de Cultură a Studenților

„LACUL LEBEDELOR“ AJUNGE ȘI LA IAȘI! O experiență artistică unică, pe scena Casei de Cultură a Studenților

Publicat de Andreea Drilea, 26 septembrie 2025, 10:30


În seara de 6 octombrie 2025, de la ora 19.00, Casa de Cultură a Studenților din Iași se va transforma într-un sanctuar al eleganței și al emoției, găzduind una dintre cele mai îndrăgite capodopere ale baletului clasic: „Lacul Lebedelor“, de Piotr Ilici Ceaikovski. Producția este adusă pe scenă de prestigioasa companie internațională European Classical Ballet, recunoscută pentru spectacolele sale de mare rafinament.

„Lacul Lebedelor“ este, de peste un secol, simbolul absolut al baletului clasic. Povestea prințesei Odette, transformată într-o lebădă de blestemul unui vrăjitor, continuă să emoționeze publicul prin tema eternă a iubirii care învinge destinul. În această producție, dansatorii internaționali vor reda cu o forță expresivă rară grația și dramatismul rolurilor, transformând fiecare pas într-o emoție și fiecare gest într-o poveste.

Publicul ieșean va fi invitat într-o lume a visului, unde decorurile spectaculoase, costumele fastuoase și muzica nemuritoare a lui Ceaikovski creează un univers artistic ce transcende timpul. Spectacolul promite nu doar frumusețe vizuală, ci și o intensitate emoțională care va rămâne mult timp în memoria celor prezenți.

Oraș cu o tradiție culturală bogată și o scenă artistică vibrantă, Iașul se alătură astfel marilor centre europene care aplaudă frumusețea eternă a baletului. Reprezentația din 6 octombrie face parte dintr-un turneu național de amploare, care aduce această capodoperă în fața publicului din cele mai importante orașe ale României.

Biletele sunt deja disponibile: pot fi achiziționate online, de pe www.ticketstore.ro și www.iabilet.ro, precum și direct de la Casa de Cultură a Studenților din Iași.

Pe 6 octombrie, Iașul va trăi una dintre cele mai frumoase seri de balet ale ultimilor ani. „Lacul Lebedelor“ nu este doar un spectacol, ci o călătorie în universul etern al artei, o întâlnire rară cu emoția pură și frumusețea absolută.

Etichete:
Suceava: Muzica clasică ajunge la Siret, Rădăuți și Vatra Dornei prin turneul național Classic Unlimited
Evenimente marți, 23 septembrie 2025, 11:25

Suceava: Muzica clasică ajunge la Siret, Rădăuți și Vatra Dornei prin turneul național Classic Unlimited

Trei concerte de pian susținute de pianistul Bogdan Vaida vor avea loc în județul Suceava — la Siret, Rădăuți și Vatra Dornei — în cadrul...

Suceava: Muzica clasică ajunge la Siret, Rădăuți și Vatra Dornei prin turneul național Classic Unlimited
Excelența în chimie, celebrată la Iași: MACRO 2025 și 105 ani de la nașterea academicianului Cristofor I. Simionescu
Evenimente marți, 23 septembrie 2025, 09:37

Excelența în chimie, celebrată la Iași: MACRO 2025 și 105 ani de la nașterea academicianului Cristofor I. Simionescu

Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni”, Institut de excelenţă al Academiei Române, organizează, în perioada 24 – 26 septembrie...

Excelența în chimie, celebrată la Iași: MACRO 2025 și 105 ani de la nașterea academicianului Cristofor I. Simionescu
Inteligența Artificială (AI): de la curiozitate la înțelegere
Evenimente vineri, 12 septembrie 2025, 12:24

Inteligența Artificială (AI): de la curiozitate la înțelegere

Inteligența Artificială (AI): de la curiozitate la înțelegere O introducere în conceptele cheie și impactul AI asupra viitorului pieței de...

Inteligența Artificială (AI): de la curiozitate la înțelegere
Culisele unei Iubiri Celebre – BUNGALOW 21, în premieră la Sala Unirii
Evenimente joi, 11 septembrie 2025, 10:05

Culisele unei Iubiri Celebre – BUNGALOW 21, în premieră la Sala Unirii

Ateneul Național din Iași are plăcere de a vă invita la premiera spectacolului BUNGALOW 21 de Éric-Emmanuel Schmitt, inspirat de o piesă...

Culisele unei Iubiri Celebre – BUNGALOW 21, în premieră la Sala Unirii
Evenimente joi, 11 septembrie 2025, 09:44

(VIDEO LIVE) Festivalul de muzică folk „Radu Ștefan”

Duminică, 14 septembrie, începând cu ora 16,00, transmitem video live pe canalul nostru de Youtube, pe radioiasi.ro și pe pagina noastră de...

(VIDEO LIVE) Festivalul de muzică folk „Radu Ștefan”
Evenimente joi, 11 septembrie 2025, 06:20

Proiectul „Aici, Cinema Junior” ajunge la ediția a V-a, la Cinema Ateneu Iași

Toamna aduce cu ea începutul unui nou an școlar, dar și continuarea unui proiect cultural special dedicat celor mici: „Aici, Cinema Junior”....

Proiectul „Aici, Cinema Junior” ajunge la ediția a V-a, la Cinema Ateneu Iași
Evenimente miercuri, 10 septembrie 2025, 06:09

Filarmonica MOLDOVA vă invită la ultimele două concerte din cadrul Stagiunii Estivale 2025, ce vor avea loc la AMFITEATRUL PALAS – TEATRUL DE VARĂ

CONCERT CORAL – LATINO MOOD      –    AMFITEATRUL PALAS – Teatrul de vară VINERI, 12 septembrie 2025, începând cu ora...

Filarmonica MOLDOVA vă invită la ultimele două concerte din cadrul Stagiunii Estivale 2025, ce vor avea loc la AMFITEATRUL PALAS – TEATRUL DE VARĂ
Evenimente marți, 9 septembrie 2025, 09:24

Gala extraordinară „Magia serii în sunet și lumină”, oferită de Opera Iași, va avea loc în Grădina Palas

După succesele repurtate cu cele trei spectacole „La traviata”, de Giuseppe Verdi, oferite săptămâna trecută, în deschiderea stagiunii...

Gala extraordinară „Magia serii în sunet și lumină”, oferită de Opera Iași, va avea loc în Grădina Palas