„LACUL LEBEDELOR“ AJUNGE ȘI LA IAȘI! O experiență artistică unică, pe scena Casei de Cultură a Studenților

Publicat de Andreea Drilea, 26 septembrie 2025, 10:30





În seara de 6 octombrie 2025, de la ora 19.00, Casa de Cultură a Studenților din Iași se va transforma într-un sanctuar al eleganței și al emoției, găzduind una dintre cele mai îndrăgite capodopere ale baletului clasic: „Lacul Lebedelor“, de Piotr Ilici Ceaikovski. Producția este adusă pe scenă de prestigioasa companie internațională European Classical Ballet, recunoscută pentru spectacolele sale de mare rafinament.

„Lacul Lebedelor“ este, de peste un secol, simbolul absolut al baletului clasic. Povestea prințesei Odette, transformată într-o lebădă de blestemul unui vrăjitor, continuă să emoționeze publicul prin tema eternă a iubirii care învinge destinul. În această producție, dansatorii internaționali vor reda cu o forță expresivă rară grația și dramatismul rolurilor, transformând fiecare pas într-o emoție și fiecare gest într-o poveste.

Publicul ieșean va fi invitat într-o lume a visului, unde decorurile spectaculoase, costumele fastuoase și muzica nemuritoare a lui Ceaikovski creează un univers artistic ce transcende timpul. Spectacolul promite nu doar frumusețe vizuală, ci și o intensitate emoțională care va rămâne mult timp în memoria celor prezenți.

Oraș cu o tradiție culturală bogată și o scenă artistică vibrantă, Iașul se alătură astfel marilor centre europene care aplaudă frumusețea eternă a baletului. Reprezentația din 6 octombrie face parte dintr-un turneu național de amploare, care aduce această capodoperă în fața publicului din cele mai importante orașe ale României.

Biletele sunt deja disponibile: pot fi achiziționate online, de pe www.ticketstore.ro și www.iabilet.ro, precum și direct de la Casa de Cultură a Studenților din Iași.

Pe 6 octombrie, Iașul va trăi una dintre cele mai frumoase seri de balet ale ultimilor ani. „Lacul Lebedelor“ nu este doar un spectacol, ci o călătorie în universul etern al artei, o întâlnire rară cu emoția pură și frumusețea absolută.