Inaugurarea casei de bilete la Centrul Internațional de Artă Contemporană – Baia Turcească, Iași

Publicat de Andreea Drilea, 4 decembrie 2025, 12:07

Vineri, 5 decembrie 2025, de la ora 11:00, Centrul Internațional de Artă Contemporană – Baia Turcească din Iași inaugurează oficial noua sa casă de bilete. Menită să completeze atmosfera istorică a spațiului, casa de bilete are în primul rând rolul unei piese de muzeu. Funcționalitatea sa practică va fi utilizată doar ocazional, pentru vânzarea biletelor la anumite evenimente sau programe speciale.

În ultimele două veri, centrul a devenit un reper constant pentru comunitate, prin găzduirea programului „Vacanța reCreativă” dedicat copiilor și tinerilor. De asemenea, pe tot parcursul anului, vizitatorii pot descoperi expoziții semnate de artiști români contemporani, instalații, proiecte multimedia și o varietate de evenimente culturale care pun în dialog patrimoniul istoric al clădirii cu expresia artistică actuală.

Noua casă de bilete va fi utilizată ocazional pentru achiziționarea biletelor de acces la proiecții de film organizate de Cinema Ateneu, precum și pentru evenimentele în aer liber care vor avea loc în Amfiteatrul centrului.

CIAC funcționează într-o clădire de patrimoniu restaurată, redefinită ca spațiu dedicat artei vizuale, performance-ului, proiecțiilor video și evenimentelor culturale interdisciplinare, devenind un pol important pentru arta contemporană din Iași. Publicul interesat de programul complet, expoziții în desfășurare și evenimente viitoare poate urmări activitatea instituției pe paginile oficiale de Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=61554761122403) și Instagram (@arta_contemporana_iasi).