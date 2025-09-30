Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la primele două concerte din luna octombrie!

Publicat de Andreea Drilea, 30 septembrie 2025, 06:12

JOI, 02 octombrie 2025, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT SIMFONIC

Orchestra simfonică a Filarmonicii MOLDOVA din Iași

Dirijor: NICOLÒ FORON

Solistă: MIRA FORON – vioară

În program:

Ludwig van Beethoven – „Egmont”, op.84 (selecțiuni)

Max Bruch – Concertul nr.1 pentru vioară și orchestră în sol minor, op.26

Dmitri Șostakovici – Simfonia nr.9 în mi bemol major, op.70

VINERI, 10 octombrie 2025, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT SIMFONIC

Orchestra simfonică a Filarmonicii MOLDOVA din Iași

Dirijor: VLAD CONTA

În program:

Franz Schubert – Uvertura „Rosamunde” (Harpa fermecată) D.644

Franz Schubert – Simfonia nr.8 în si minor, D 759 „Neterminata”

Franz Schubert – Simfonia nr.9 în do major, D 944

Biletele pot fi achiziționate de la Casa de bilete a instituției din str.”Cuza Vodă”

nr.29, sau on-line pe https://www.bilete.ro/ .

Relații la telefon: 0332 882 025