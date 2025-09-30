Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Evenimente » Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la primele două concerte din luna octombrie!

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la primele două concerte din luna octombrie!

Publicat de Andreea Drilea, 30 septembrie 2025, 06:12

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la primele două concerte din luna octombrie!

JOI, 02 octombrie 2025, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT SIMFONIC

Orchestra simfonică a Filarmonicii MOLDOVA din Iași

Dirijor: NICOLÒ FORON

Solistă: MIRA FORON – vioară

În program:

Ludwig van Beethoven – „Egmont”, op.84 (selecțiuni)

Max Bruch – Concertul nr.1 pentru vioară și orchestră în sol minor, op.26

Dmitri Șostakovici – Simfonia nr.9 în mi bemol major, op.70

VINERI10 octombrie 2025, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT SIMFONIC

Orchestra simfonică a Filarmonicii MOLDOVA din Iași

Dirijor: VLAD CONTA

În program:

Franz Schubert – Uvertura „Rosamunde” (Harpa fermecată) D.644

Franz Schubert – Simfonia nr.8 în si minor, D 759 „Neterminata”

Franz Schubert – Simfonia nr.9 în do major, D 944

Biletele pot fi achiziționate de la Casa de bilete a instituției din str.”Cuza Vodă”

nr.29, sau on-line pe https://www.bilete.ro/.

Relații la telefon: 0332 882 025

Etichete:
ISTORIE și MUZICĂ, a IV-a ediție a seriei de conferințe-concert se deschide pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Muzicii, la Rădăuți
Evenimente miercuri, 24 septembrie 2025, 10:54

ISTORIE și MUZICĂ, a IV-a ediție a seriei de conferințe-concert se deschide pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Muzicii, la Rădăuți

ISTORIE și MUZICĂ, seria culturală interdisciplinară centrată pe evocarea unor personalități și momente importante din istoria României,...

ISTORIE și MUZICĂ, a IV-a ediție a seriei de conferințe-concert se deschide pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Muzicii, la Rădăuți
Festivalului Internațional de muzică populară “Mugurelul” 2025
Evenimente marți, 23 septembrie 2025, 21:26

Festivalului Internațional de muzică populară “Mugurelul” 2025

Radio România Iași vă invită la cea de-a XIX-a ediție a Festivalului Internațional de muzică populară “Mugurelul” care se va desfășura...

Festivalului Internațional de muzică populară “Mugurelul” 2025
Suceava: Muzica clasică ajunge la Siret, Rădăuți și Vatra Dornei prin turneul național Classic Unlimited
Evenimente marți, 23 septembrie 2025, 11:25

Suceava: Muzica clasică ajunge la Siret, Rădăuți și Vatra Dornei prin turneul național Classic Unlimited

Trei concerte de pian susținute de pianistul Bogdan Vaida vor avea loc în județul Suceava — la Siret, Rădăuți și Vatra Dornei — în cadrul...

Suceava: Muzica clasică ajunge la Siret, Rădăuți și Vatra Dornei prin turneul național Classic Unlimited
Excelența în chimie, celebrată la Iași: MACRO 2025 și 105 ani de la nașterea academicianului Cristofor I. Simionescu
Evenimente marți, 23 septembrie 2025, 09:37

Excelența în chimie, celebrată la Iași: MACRO 2025 și 105 ani de la nașterea academicianului Cristofor I. Simionescu

Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni”, Institut de excelenţă al Academiei Române, organizează, în perioada 24 – 26 septembrie...

Excelența în chimie, celebrată la Iași: MACRO 2025 și 105 ani de la nașterea academicianului Cristofor I. Simionescu
Evenimente vineri, 12 septembrie 2025, 12:24

Inteligența Artificială (AI): de la curiozitate la înțelegere

Inteligența Artificială (AI): de la curiozitate la înțelegere O introducere în conceptele cheie și impactul AI asupra viitorului pieței de...

Inteligența Artificială (AI): de la curiozitate la înțelegere
Evenimente joi, 11 septembrie 2025, 10:05

Culisele unei Iubiri Celebre – BUNGALOW 21, în premieră la Sala Unirii

Ateneul Național din Iași are plăcere de a vă invita la premiera spectacolului BUNGALOW 21 de Éric-Emmanuel Schmitt, inspirat de o piesă...

Culisele unei Iubiri Celebre – BUNGALOW 21, în premieră la Sala Unirii
Evenimente joi, 11 septembrie 2025, 09:44

(VIDEO LIVE) Festivalul de muzică folk „Radu Ștefan”

Duminică, 14 septembrie, începând cu ora 16,00, transmitem video live pe canalul nostru de Youtube, pe radioiasi.ro și pe pagina noastră de...

(VIDEO LIVE) Festivalul de muzică folk „Radu Ștefan”
Evenimente joi, 11 septembrie 2025, 06:20

Proiectul „Aici, Cinema Junior” ajunge la ediția a V-a, la Cinema Ateneu Iași

Toamna aduce cu ea începutul unui nou an școlar, dar și continuarea unui proiect cultural special dedicat celor mici: „Aici, Cinema Junior”....

Proiectul „Aici, Cinema Junior” ajunge la ediția a V-a, la Cinema Ateneu Iași