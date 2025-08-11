Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Evenimente » Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la CONCERTUL VOCAL-SIMFONIC ÎN AER LIBER din Grădina PALAS

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la CONCERTUL VOCAL-SIMFONIC ÎN AER LIBER din Grădina PALAS

Publicat de Andreea Drilea, 11 august 2025, 10:39 / actualizat: 11 august 2025, 15:51

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la

CONCERTUL VOCAL-SIMFONIC ÎN AER LIBER din Grădina PALAS!

JOI, 14 august 2025, începând cu ora 19:00, artiștii Filarmonicii MOLDOVA din Iași vă invită la primul concert din cadrul Stagiunii Estivale 2025, care va avea loc în GRĂDINA PALAS.

Va fi un eveniment dedicat tuturor iubitorilor de muzică, care iși doresc o seară culturală de neuitat sub cerul liber.

Programul oferit publicului va conține UVERTURI ȘI CORURI DIN OPERE!

DIRIJOR: RADU POSTĂVARU

DIRIJOR COR: CONSUELA RADU-ȚAGA

INTRAREA ESTE LIBERĂ!

Etichete:
Aici, Cinema Junior #4 – proiect de educație cinematografică în cadrul SFR 16
Evenimente marți, 5 august 2025, 10:26

Aici, Cinema Junior #4 – proiect de educație cinematografică în cadrul SFR 16

Cinema Ateneu Iași continuă proiectul Aici, Cinema Junior în cadrul Festivalului Serile Filmului Românesc, în data de 10 august 2025, de la ora...

Aici, Cinema Junior #4 – proiect de educație cinematografică în cadrul SFR 16
Iaşi: Teatru pentru copii în aer liber, la Amfiteatrul Băii Turceşti
Evenimente marți, 5 august 2025, 07:19

Iaşi: Teatru pentru copii în aer liber, la Amfiteatrul Băii Turceşti

Ateneul Naţional din Iaşi a informat, luni, că va continua şi în luna august seria spectacolelor dedicate celor mai tineri spectatori, într-un...

Iaşi: Teatru pentru copii în aer liber, la Amfiteatrul Băii Turceşti
Expoziția C20H12N2O3, semnată de Mando, la Muzeul de Artă din Iași
Evenimente marți, 5 august 2025, 06:10

Expoziția C20H12N2O3, semnată de Mando, la Muzeul de Artă din Iași

Muzeul de Artă din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici – Filiala Iași,...

Expoziția C20H12N2O3, semnată de Mando, la Muzeul de Artă din Iași
Teatrul Național Radiofonic oferă un rol într-un spectacol unuia dintre tinerii actori de la Gala Tânărului Actor de la Constanța
Evenimente joi, 31 iulie 2025, 19:54

Teatrul Național Radiofonic oferă un rol într-un spectacol unuia dintre tinerii actori de la Gala Tânărului Actor de la Constanța

Teatrul Național Radiofonic va oferi un rol într-un spectacol din următoarea stagiune unuia dintre participanții la Gala Tânărului Actor de...

Teatrul Național Radiofonic oferă un rol într-un spectacol unuia dintre tinerii actori de la Gala Tânărului Actor de la Constanța
Evenimente vineri, 25 iulie 2025, 09:42

Festivalul APOLODOR, sub Înaltul Patronaj al Reprezentanței Comisiei Europene în România

Reprezentanța Comisiei Europene în România a acordat în mod oficial Festivalului de literatură pentru copii și adolescenți APOLODOR de la...

Festivalul APOLODOR, sub Înaltul Patronaj al Reprezentanței Comisiei Europene în România
Evenimente vineri, 18 iulie 2025, 11:10

Eveniment omagial dedicat etnografei Angela Paveliuc Olariu

Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi vă invită miercuri, 23 iulie 2025, ora 17.00, la Palatul Culturii – Sala „Henri Coandă”, la...

Eveniment omagial dedicat etnografei Angela Paveliuc Olariu
Evenimente vineri, 18 iulie 2025, 10:50

Atelier educativ „În oglinda arheologiei: chipul femeii de la mamă la zeiță”

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, prin Secția Mediere culturală, Proiecte, Marketing și cu sprijinul activ al Muzeului de Istorie,...

Atelier educativ „În oglinda arheologiei: chipul femeii de la mamă la zeiță”
Evenimente joi, 17 iulie 2025, 10:29

„Fragment și Reconstrucție”, expoziție semnată de artistul plastic Mirel Vieru la Muzeul Unirii din Iași

Muzeul Unirii din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași organizează în perioada 17 iulie – 24 august 2025, expoziția...

„Fragment și Reconstrucție”, expoziție semnată de artistul plastic Mirel Vieru la Muzeul Unirii din Iași