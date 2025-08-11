Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la CONCERTUL VOCAL-SIMFONIC ÎN AER LIBER din Grădina PALAS

Publicat de Andreea Drilea, 11 august 2025, 10:39 / actualizat: 11 august 2025, 15:51

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la

CONCERTUL VOCAL-SIMFONIC ÎN AER LIBER din Grădina PALAS!

JOI, 14 august 2025, începând cu ora 19:00, artiștii Filarmonicii MOLDOVA din Iași vă invită la primul concert din cadrul Stagiunii Estivale 2025, care va avea loc în GRĂDINA PALAS.

Va fi un eveniment dedicat tuturor iubitorilor de muzică, care iși doresc o seară culturală de neuitat sub cerul liber.

Programul oferit publicului va conține UVERTURI ȘI CORURI DIN OPERE!

DIRIJOR: RADU POSTĂVARU

DIRIJOR COR: CONSUELA RADU-ȚAGA

INTRAREA ESTE LIBERĂ!