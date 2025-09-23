Festivalului Internațional de muzică populară “Mugurelul” 2025

Publicat de zlei, 23 septembrie 2025, 21:26



Radio România Iași vă invită la cea de-a XIX-a ediție a Festivalului Internațional de muzică populară “Mugurelul” care se va desfășura pe scena amplasată în Piațeta ”Grigore Ghica” din municipiul DOROHOI. Sâmbătă 27 septembrie, începând cu ora 16,00 și duminică, 28 septembrie, începând cu ora 11,00 sunteți invitați la două spectacole de înaltă ținută. Vor participa formații și interpreți din România, Ucraina, Republica Moldova, Polonia și Bulgaria. Invitați speciali: Cornelia și Lupu Rednic și Ansamblul de dansuri ”Mărgineanca”

Un aspect inedit pentru acest gen de manifestări îl reprezintă faptul că Orchestra de copii și tineri ”Mugurelul” a Clubului Copiilor Dorohoi care implinește 41 de ani de activitate asigură acompaniamentul invitaților speciali sub conducerea profesorului Marcel Dupu.

27 și 28 septembrie, Festivalul Internațional de muzică populară “Mugurelul” – Dorohoi 2025 – un eveniment recomandat de Radio Iași.