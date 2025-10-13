Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Evenimente » Festivalul Muzicii Românești, Palatul Braunstein – Muzica saloanelor boierești de veac XIX – Restitutio Carol Mikuli | Recital-conferință

Publicat de Andreea Drilea, 13 octombrie 2025, 10:02


Luni, 13 octombrie, ora 17.00

Palatul Braunstein

Muzica saloanelor boierești de veac XIX – Restitutio Carol Mikuli

RECITAL – CONFERINȚĂ

Participă: CRISTINA ANDRA RĂDUCANU, pian

    IRINA ZAMFIRA DĂNILĂ, muzicolog

Program:

Prelucrări de folclor și miniaturi de salon de Carol Mikuli

  1. Doina – Carol Mikuli, Douze airs nationaux roumaines, cahier I, no. I
  2. Cântecu lui Dari – Carol Mikuli, Douze airs nationaux roumaines, cahier I, no. V
  3. Ciobănesc – Carol Mikuli, Douze airs nationaux roumaines, cahier III, no. IX
  4. Corăbeasca – Carol Mikuli, Douze airs nationaux roumaines, cahier II, no. X
  5. Hora – Moderato – Carol Mikuli, Douze airs nationaux roumaines, cahier I, no. III
  6. Hora – Carol Mikuli, Douze airs nationaux roumaines, cahier III, no. I
  7. Cântec – Carol Mikuli, Douze airs nationaux roumaines, cahier II, no. X
  8. Copilă frumoasă și tânără – Carol Mikuli, Douze airs nationaux roumaines, cahier III, no. XII
  9. Ach, suflete – Carol Mikuli, Douze airs nationaux roumaines, cahier IV, no. I
  10. Andantino – Carol Mikuli, Douze airs nationaux roumaines, cahier I, no. VIII
  11. Pasăre galbenă – Carol Mikuli, Douze airs nationaux roumaines, cahier II, no. II
  12. Pe o stâncă ’naltă – Carol Mikuli, Douze airs nationaux roumaines, cahier I, no. VI
  13. Prélude – Carol Mikuli, Dix pièces pour piano, op. 24, no. 1
  14. Alla Rumana – Carol Mikuli, Dix pièces pour piano, op. 24, no. 5
  15. Cantilène – Carol Mikuli, Dix pièces pour piano, op. 24, no. 9
  16. Mazourka – Carol Mikuli, Dix pièces pour piano, op. 24, no. 6
  17. Alla Rumana – Carol Mikuli, Dix pièces pour piano, op. 24, no. 7
