Festivalul Muzicii Românești, Palatul Braunstein – Muzica saloanelor boierești de veac XIX – Restitutio Carol Mikuli | Recital-conferință
Publicat de Andreea Drilea, 13 octombrie 2025, 10:02
Luni, 13 octombrie, ora 17.00
Palatul Braunstein
Muzica saloanelor boierești de veac XIX – Restitutio Carol Mikuli
RECITAL – CONFERINȚĂ
Participă: CRISTINA ANDRA RĂDUCANU, pian
IRINA ZAMFIRA DĂNILĂ, muzicolog
Program:
Prelucrări de folclor și miniaturi de salon de Carol Mikuli
- Doina – Carol Mikuli, Douze airs nationaux roumaines, cahier I, no. I
- Cântecu lui Dari – Carol Mikuli, Douze airs nationaux roumaines, cahier I, no. V
- Ciobănesc – Carol Mikuli, Douze airs nationaux roumaines, cahier III, no. IX
- Corăbeasca – Carol Mikuli, Douze airs nationaux roumaines, cahier II, no. X
- Hora – Moderato – Carol Mikuli, Douze airs nationaux roumaines, cahier I, no. III
- Hora – Carol Mikuli, Douze airs nationaux roumaines, cahier III, no. I
- Cântec – Carol Mikuli, Douze airs nationaux roumaines, cahier II, no. X
- Copilă frumoasă și tânără – Carol Mikuli, Douze airs nationaux roumaines, cahier III, no. XII
- Ach, suflete – Carol Mikuli, Douze airs nationaux roumaines, cahier IV, no. I
- Andantino – Carol Mikuli, Douze airs nationaux roumaines, cahier I, no. VIII
- Pasăre galbenă – Carol Mikuli, Douze airs nationaux roumaines, cahier II, no. II
- Pe o stâncă ’naltă – Carol Mikuli, Douze airs nationaux roumaines, cahier I, no. VI
- Prélude – Carol Mikuli, Dix pièces pour piano, op. 24, no. 1
- Alla Rumana – Carol Mikuli, Dix pièces pour piano, op. 24, no. 5
- Cantilène – Carol Mikuli, Dix pièces pour piano, op. 24, no. 9
- Mazourka – Carol Mikuli, Dix pièces pour piano, op. 24, no. 6
- Alla Rumana – Carol Mikuli, Dix pièces pour piano, op. 24, no. 7