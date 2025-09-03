Festivalul Internațional Classic for Teens începe pe 5 septembrie la Focșani

Publicat de Andreea Drilea, 3 septembrie 2025, 07:18

Peste 100 de artiști din 12 țări, concerte, masterclass-uri și expoziții cu acces gratuit pentru public

Între 5 și 14 septembrie 2025, municipiul Focșani găzduiește cea de-a VI-a ediție a Festivalului Internațional Classic for Teens, singurul festival de muzică clasică din România dedicat direct tinerilor.

Organizat de Asociația PropatriaVOX și finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, evenimentul beneficiază de susținerea Primăriei Municipiului Focșani și al Consiliului Județean Vrancea.

Sub direcția artistică a pianistei româno-franceze Mara Dobrescu, evenimentul reunește peste 100 de artiști și formatori din 12 țări (Brazilia, Japonia, Franța, Italia, Elveția, Serbia, Grecia, Portugalia, China, Venezuela, Ucraina și România) și aduce publicului 8 concerte internaționale, 8 masterclass-uri gratuite, 2 conferințe, 3 expoziții tematice și activități educaționale și civice.

Classic for Teens este nu doar un festival artistic, ci o veritabilă sărbătoare comunitară care implică activ tinerii din Focșani și din întreaga țară, contribuind la dezvoltarea lor personală și profesională, dar și la coeziunea culturală locală, toate evenimentele din festival fiind cu acces gratuit pentru public.

Orchestra de Cameră a Conservatorului Santa Cecilia din Roma, cea mai veche instituție muzicală din Europa, participă pentru al treilea an consecutiv la acest festival și va susține două concerte la sala Balada, joi, 11 septembrie și concertul de închidere, pe 14 septembrie, sub bagheta dirijorului grec Vassilis Tsiatsianis, alături de soliștii Diletta di Cosimo, Chen Jinmin și violonistul sârb Ilija Marinkovic. Invitat special, concertmaistrul Miksa Irányossy Knoblauch, prim violonist al Orchestrei Naționale a Portugaliei.

Solista Teodora Brody va cânta jazz vineri, 12 septembrie, de la ora 19:00, la Teatrul Municipal, alături de chitaristul Călin Grigoriu și violoncelistul Andrei Kivu.

Teodora Gheorghiu, soprană de talie internațională, născută în România, va deschide festivalul, pe 5 septembrie, de la ora 19:00, la Teatrul Municipal Mr. Gh. Pastia, alături de pianista Mara Dobrescu și violonistul Romuald Grimbert – Barré.

Un alt eveniment notabil în festival va fi concertul pianistului Cătălin Răducanu, care își va începe ediția a III-a a Turneului Național Un artist, un pian, un țambal la Focșani, tot la Teatrul Municipal Mr. Gh. Pastia, luni, 8 septembrie, de la ora 19:00. El va cânta pentru focșăneni la pian și la țambal, versatilitatea sa artistică fiind deja cunoscută.

Pe 13 septembrie, spectatorii care vor veni la Teatrul Municipal vor porni într-o călătorie pe urmele sunetului, de la Rachmaninov la Gershwin cu clarinetistul Emil Vișenescu și pianista Oxana Corjos.

Festivalul îmbină diverse stiluri muzicale de la recitalul Duo vent d’Est al violonistei Gaëtane Prouvost și al țimbalistului Ludovit Kovac, muzicieni francezi, care va avea loc pe 6 septembrie la Teatrul Pastia, până la spectacolul de muzică romantică și balet Romance & Cinema cu artiști ai Operei din Brașov, soprana Alina Ichim, baritonul Alexandru Chiriac și balerinii Girati Sergiu și Muramatsu Luna (Japonia), la pian, Valentin Vasilache. Prezintă și recită, actrița Simona Manole, la Sala Balada.

Masterclass-urile de pian, vioară, canto liric și compoziție se desfășoară între 4 și 12 septembrie. Printre profesorii invitați se numără Mara Dobrescu (Franța), Lea Pavarini și Claudio di Segni de la Conservatorul Santa Cecilia, Romuald Grimbert-Barré (Franța), Teodora Gheorghiu (Elveția), Ilija Marinkovic (Serbia), Alexandra Cherciu (România).

„Classic for Teens nu este doar un festival, ci o platformă de creștere și co-creare artistică. Fiecare ediție demonstrează că muzica are puterea de a uni generații, culturi și comunități”, a declarat Mioara Moraru, președintele Asociației PropatriaVOX.

O noutate a ediției din acest an este lansarea unei serii de podcasturi dedicate festivalului, realizate de Carla Boboc și Mihai Ivașcu, care vor oferi publicului o incursiune inedită în culisele evenimentelor și în universul artiștilor invitați.

Festivalul va fi prezentat de actrițele Cristina Cristian și Daria Boboc, două tinere talente locale care vor aduce energie, profesionalism și entuziasm pe scena fiecărui eveniment.

Classic for Teens a ajuns să fie recunoscut ca singurul festival de muzică clasică din România care se adresează direct tinerilor. Din 2019 până în prezent, a atras peste 250 de artiști din 9 țări, a organizat 40 de concerte live și a avut peste 8.000 de spectatori prezenți fizic la evenimente și peste 20.000 de vizualizări online.

Mai bine de 150 de tineri voluntari participă anual la organizarea logistică a festivalului, transformându-l într-o platformă de formare în management cultural și leadership civic pentru liceeni și studenți.

Programul complet al festivalului și detalii despre artiști pot fi consultate pe site-ul oficial: www.classicforteens. eu .

E-mail: info@classicforteens. eu

facebook: https://www.facebook. com/classicforteens

Instagram: https://www. instagram.com/classicforteens? igsh=aDA1dGszejNvbXBo

TikTok: https://www.tiktok. com/@classicforteens5?_t=ZN- 8zNpeozsAy6&_r=1

