Expoziția internațională „DESPRE PORTRETE #4” la Muzeul de Artă din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 20 noiembrie 2025, 12:49





Muzeul de Artă din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași anunță deschiderea expoziției internaționale „Despre portrete #4”, care va putea fi vizitată în perioada 27 noiembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, la Palatul Culturii din Iași – Muzeul de Artă.

Vernisajul va avea loc joi, 27 noiembrie 2025, ora 17.00. Curatorul expoziției este dr. Lăcrămioara Stratulat, istoric și critic de artă.

Continuând parcursul itinerant al proiectului, prezentat anterior la Veneția, Skopje, Buzău și București, evenimentul expozițional de la Iași aduce în prim-plan modul în care portretul, una dintre cele mai vechi forme de reprezentare vizuală, este reinterpretat în arta contemporană. Expoziția reunește artiști din spații culturale și generații diverse, într-un demers care investighează chipul uman ca loc al memoriei, al identității și al percepției. Portretul devine astfel nu doar obiect de contemplare, ci și instrument de interogație și introspecție, în care privirea artistului și privirea vizitatorului se întâlnesc într-un dialog al empatiei.

Lucrările etalate la Muzeul de Artă din Iași explorează multiple direcții vizuale: de la expresivitatea picturală și gestul desenului, la experimentul conceptual, de la dimensiunile simbolice și spirituale ale chipului, la intervenții interdisciplinare și performative. Prin pictură, grafică, fotografie, video și instalații, artiștii propun interpretări variate ale portretului ca mărturie a fragilității și diversității umane.

În expoziție sunt prezenți următorii artiști: Patrizia Casagranda (Germania), Khalil Charif (Brazilia), Mice Jankulovski (Macedonia de Nord), Annette Lemieux (SUA), Petru Lucaci (România), Minh Nguyêt (Vietnam), Natalia Revoniuk (Ucraina), George Stanciu (România), Mioara Magelona Velnicescu (România), Liusic Vrapciu (România), Vladimir Paun Vrapciu (România), Doug Winter (SUA), Mark Beasley (SUA), Valentina Drutu (România).

„Suntem onorați să fim parte a acestui demers artistic de anvergură internațională, un proiect care oferă publicului o ocazie unică de a reflecta asupra felului în care chipul uman ne definește într-un mod unic”, declară Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Acest proiect internațional este coordonat de Vladimir Paun Vrapciu, cu sprijinul partenerilor: Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică – Veneția, Osten Museum of Drawing – Skopje, Muzeul Județean Buzău și Galeria Studio 76 – București.

Invităm publicul la Muzeul de Artă din Iași pentru a descoperi aceste interpretări variate ale portretului, prin intermediul expoziției „Despre portrete #4”.

Vă așteptăm cu drag!