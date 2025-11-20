Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Evenimente » Expoziția internațională „DESPRE PORTRETE #4” la Muzeul de Artă din Iași

Expoziția internațională „DESPRE PORTRETE #4” la Muzeul de Artă din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 20 noiembrie 2025, 12:49


Muzeul de Artă din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași anunță deschiderea expoziției internaționale „Despre portrete #4”, care va putea fi vizitată în perioada 27 noiembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, la Palatul Culturii din Iași – Muzeul de Artă.

Vernisajul va avea loc joi, 27 noiembrie 2025, ora 17.00. Curatorul expoziției este dr. Lăcrămioara Stratulat, istoric și critic de artă.

Continuând parcursul itinerant al proiectului, prezentat anterior la Veneția, Skopje, Buzău și București, evenimentul expozițional de la Iași aduce în prim-plan modul în care portretul, una dintre cele mai vechi forme de reprezentare vizuală, este reinterpretat în arta contemporană. Expoziția reunește artiști din spații culturale și generații diverse, într-un demers care investighează chipul uman ca loc al memoriei, al identității și al percepției. Portretul devine astfel nu doar obiect de contemplare, ci și instrument de interogație și introspecție, în care privirea artistului și privirea vizitatorului se întâlnesc într-un dialog al empatiei.

Lucrările etalate la Muzeul de Artă din Iași explorează multiple direcții vizuale: de la expresivitatea picturală și gestul desenului, la experimentul conceptual, de la dimensiunile simbolice și spirituale ale chipului, la intervenții interdisciplinare și performative. Prin pictură, grafică, fotografie, video și instalații, artiștii propun interpretări variate ale portretului ca mărturie a fragilității și diversității umane.

În expoziție sunt prezenți următorii artiști: Patrizia Casagranda (Germania), Khalil Charif (Brazilia), Mice Jankulovski (Macedonia de Nord), Annette Lemieux (SUA), Petru Lucaci (România), Minh Nguyêt (Vietnam), Natalia Revoniuk (Ucraina), George Stanciu (România), Mioara Magelona Velnicescu (România), Liusic Vrapciu (România), Vladimir Paun Vrapciu (România), Doug Winter (SUA), Mark Beasley (SUA), Valentina Drutu (România).

„Suntem onorați să fim parte a acestui demers artistic de anvergură internațională, un proiect care oferă publicului o ocazie unică de a reflecta asupra felului în care chipul uman ne definește într-un mod unic”, declară Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Acest proiect internațional este coordonat de Vladimir Paun Vrapciu, cu sprijinul partenerilor: Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică – Veneția, Osten Museum of Drawing – Skopje, Muzeul Județean Buzău și Galeria Studio 76 – București.

Invităm publicul la Muzeul de Artă din Iași pentru a  descoperi aceste interpretări variate ale portretului, prin intermediul expoziției „Despre portrete #4”.

Vă așteptăm cu drag!

 

 

 

 

Manager,

Andrei Apreotesei

Şef Secția Mediere culturală, Proiecte, Marketing,

       Dr. Coralia Costaş

Etichete:
Turneul Național Vioara și Enescu, la Iași (18 noiembrie), Bistrița (20 noiembrie), Deva (21 noiembrie) Gala de Craciun Vioara și Enescu, la Ateneul Român pe 7 decembrie
Evenimente luni, 17 noiembrie 2025, 11:21

Turneul Național Vioara și Enescu, la Iași (18 noiembrie), Bistrița (20 noiembrie), Deva (21 noiembrie) Gala de Craciun Vioara și Enescu, la Ateneul Român pe 7 decembrie

Turneul Național Vioara și Enescu ajunge, în această săptămână, la Iași (18 noiembrie), Bistrița (20 noiembrie), Deva (21 noiembrie),...

Turneul Național Vioara și Enescu, la Iași (18 noiembrie), Bistrița (20 noiembrie), Deva (21 noiembrie) Gala de Craciun Vioara și Enescu, la Ateneul Român pe 7 decembrie
KLAVIER ART DUO FESTIVAL – RĂDĂUȚI, 2025 –
Evenimente vineri, 14 noiembrie 2025, 12:32

KLAVIER ART DUO FESTIVAL – RĂDĂUȚI, 2025 –

Unicul festival de pian la patru mâini din țară – KLAVIER ART DUO FESTIVAL – ajuns la cea de-a noua ediție, va avea loc anul acesta...

KLAVIER ART DUO FESTIVAL – RĂDĂUȚI, 2025 –
Expoziție „Poveste. Peisaj”/MIHAI SÂRBULESCU și TUDOR HASCHKE-MARINESCU
Evenimente joi, 13 noiembrie 2025, 11:18

Expoziție „Poveste. Peisaj”/MIHAI SÂRBULESCU și TUDOR HASCHKE-MARINESCU

Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău continuă tradiția dialogului dintre artiști prin vernisajul expoziției „Poveste....

Expoziție „Poveste. Peisaj”/MIHAI SÂRBULESCU și TUDOR HASCHKE-MARINESCU
„Ziua Magică”, primul spectacol de teatru senzorial din România
Evenimente joi, 13 noiembrie 2025, 10:32

„Ziua Magică”, primul spectacol de teatru senzorial din România

„Ziua Magică” – primul spectacol de teatru senzorial din România dedicat persoanelor cu deficiențe de vedere, la Iași Iași, noiembrie 2025...

„Ziua Magică”, primul spectacol de teatru senzorial din România
Evenimente luni, 10 noiembrie 2025, 14:37

Festivalul Internațional pentru Copii și Tineret ,,Cântec de Stea” – Piatra Neamț – 2025

Dragi copii, tineri, părinți, bunici și profesori, cu bucurie vă anunțăm o nouă ediție a Festivalului Internațional pentru Copii și Tineret...

Festivalul Internațional pentru Copii și Tineret ,,Cântec de Stea” – Piatra Neamț – 2025
Evenimente luni, 10 noiembrie 2025, 12:32

A V-a ediție a evenimentului „BACĂU-PERSONALITĂȚI ALE LOCULUI”

Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău și Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont...

A V-a ediție a evenimentului „BACĂU-PERSONALITĂȚI ALE LOCULUI”
Evenimente sâmbătă, 8 noiembrie 2025, 08:49

Cea de-a XX-a ediţie a Festivalului de Muzică Veche de la Bucureşti debutează duminică, la Sala Radio

Cea de-a XX-a ediţie a Festivalului de Muzică Veche de la Bucureşti debutează duminică, la Sala Radio, cu un concert susţinut de un ansamblul...

Cea de-a XX-a ediţie a Festivalului de Muzică Veche de la Bucureşti debutează duminică, la Sala Radio
Evenimente duminică, 2 noiembrie 2025, 08:55

RADIO IAȘI – LA 84 DE ANI, SĂRBĂTORIT LA TORINO ȘI MILANO

În toamna 2025, Radio România Iași – una dintre cele mai longevive și apreciate instituții media publice din România – marchează 84 de ani...

RADIO IAȘI – LA 84 DE ANI, SĂRBĂTORIT LA TORINO ȘI MILANO