Expoziția „ÎNSEMN AL PORFIREI PE BOLTA DE LUMINĂ” Centenarul Paul Gherasim celebrat la Iași

Publicat de Andreea Drilea, 25 august 2025, 12:39


Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași anunță organizarea expoziției „Însemn al porfirei pe bolta de lumină”, în perioada 26 august – 28 septembrie 2025, la Palatul Culturii din Iași.       

Evenimentul este dedicat comemorării a 100 de ani de la nașterea pictorului Paul Gherasim (1925–2016), una dintre cele mai semnificative figuri ale artei românești contemporane, un artist și un gânditor pentru care lumina, forma și tradiția s-au contopit în creație.

Expoziția reunește o selecție amplă de lucrări de pictură, alături de pagini de studiu, documente, fotografii și înregistrări audio din Arhiva STUDIUL, oferind o perspectivă profundă asupra operei și gândirii artistului.

„Vă așteptăm să vă alăturați acestui demers de omagiere, reflecție și întâlnire cu lumina din artă și din om”, subliniază Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Vernisajul va avea loc marți, 26 august 2025, la ora 19.00, în spațiul Muzeului de Istorie a Moldovei.

În centrul acestui proiect expozițional se află ideea „bolții de lumină”, așa cum o definea teologul și eseistul Costion Nicolescu: „Bolta de lumină este tot o figură de stil poetică. În lipsa poeziei, ea nu există, e un non sens. […] Adevărata boltă de lumină poate fi numai una interioară.”

Expoziția invită vizitatorii la o redescoperire spirituală și vizuală, în acord cu sensibilitatea profund creștină și poetică a lui Paul Gherasim, care spunea: „Spre redescoperire sunt toate, și tainice, cele ce sunt arătate vederii noastre. Aurul răsăritului, cu linie subțire desenează creasta dealului, cerul se înveșmântează cu porfiră, toată suflarea începe să dea slavă Domnului.”

Organizatori: Arhiva STUDIUL, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul de Istorie a Moldovei și Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, în parteneriat cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei – Arhiepiscopia Iașilor, Muzeul Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea și Asociația ELEON.

 

 

 

