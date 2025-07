Sinatra Tribute la Iași, cu Daniel Cacija și Big Band-ul LM Jazz Unit! Cum a fost?…

Un concert Tribut Frank Sinatra este un unicat la Iași, unde nu avem cluburi dedicate artiștilor vechi și repertoriului lor, care să fie cântat live. O breșă a fost acest concert care ne-a făcut plăcere nouă, publicului, iar organizatorilor le-a dat destulă bătaie de cap, care nu se atenuează decât mult după trecerea evenimentului, când se pune punct și chestiunilor financiare conexe. Ce este sigur, e că a meritat și că mai vrem. Vă invit să citiți despre concert în rândurile de mai jos. Felicitări lor, dar și vouă celor care ați venit în sală. Daniela Vlad

2 iulie 2025



Daniel cânta standarde de jazz la Ljubliana, când l-a ascultat Liviu prima oară. I-a plăcut atât de mult, încât s-a dus să-l cunoască și așa s-a născut ideea de a-l invita la Iași cu proiectul lui, Sinatra Tribute. Când am auzit, mi-am spus oh, să te atingi de Sinatra e chiar foarte greu. Dar uite că tot ce și-au propus ei doi a ieșit foarte bine, și experiența se dorește a fi o bază pentru alte idei pe care sigur le au deja! Daniel cântă mult jazz clasic, dixie, și probabil că are și piese mai noi. Pentru că este un muzician excelent pregătit, foarte tehnic și precis în tot ceea ce face, cu un timbru vocal și o textură excelentă a vocii, plus un bun gust desăvârșit. Știe să-și pună vocea în slujba piesei și să adauge ceva extrem de personal. Probabil acel flavour slav despre care scriau cei de la Societatea Britanică Croată din Londra, că e „o îmbinare a personalității sale slave cu frazarea jazzistică fluidă, cu o notă unică de pasiune și fler improvizatoric”.

Ce nu m-am așteptat, a fost ca el să fie atât de rezervat în prima parte. Nu ne-a bătut la cap cu prezentări lungi de piese, cu amintirile lui cu Sinatra sau alte detalii (deși poate ne-ar fi plăcut). Cred că acesta e tipul lui de personalitate, foarte la obiect și succint, fără înflorituri și vorbă lungă. Dar poate că mai multă logoree și romantism nici nu s-ar fi potrivit cu Sinatra, care era și el destul de sobru în scenă. Daniel este elegant, exact, sincer, direct și pune toată priceperea și atenția lui în interpretare, fără să încerce să epateze. Cum spuneam, nici Sinatra nu era tipul cuceritor, sau poate mă înșel? Ce mă gândeam, este că dacă nu am auzit multe piese celebre din repertoriul dat, este pentru că au fost alese cele cântate cu bigband. Cum ar fi sunat un Stranger in The Night, un Stormy Weather, un My Funny Valentine sau Dancing Cheek To Cheek, fără orchestra de coarde???

Despre piesele din concert trebuie să recunosc că nu știam prea multe și a fost bine așa, altfel, imediat ce recunoșteam ceva, mă apuca un fel de nostalgie… De fapt, n-a fost chiar ăsta sensul unui concert Sinatra, să ne redea trăiri vechi legate de această muzică și epocă în general și să ne readucă la noi înșine și la ceea ce am trăit odată ?…

Trec rapid peste ce s-a întâmplat în bigband. Liviu a asamblat o echipă extraordinară, cu tineri care strălucesc deja prin premii mari naționale și internaționale, cu instrumentiști cu experiență în orchestra simfonică și cu doi prieteni care, cum spun ei, „nu-l puteau lăsa la greu”: Eliade Grigorescu – dirijor al Cirque du Noel Geneva și Cristian Teodorescu – care a fost coleg cu Liviu în Big Bandul Radio România. Probabil ei doi nu ar veni tot timpul, dar ar fi minunat ca ideea de bigband să continue la Iași. Acum au avut doar trei repetiții, dar studiul mereu împreună se știe, face minuni. Dacă ar reuși să fie o orchestră de sine stătătoare, totul s-ar rafina din ce în ce mai mult. Păi sunt Filarmonici care au Big Band, veți spune. Da, dar în România nu știu decât Big Band Jazz Society de la Filarmonica din Ploiești și nu e prea sigur statutul lor. La Iași, Filarmonica a avut un Ansamblu de Suflători care erau angajații orchestrei simfonice și ideea a ținut doar câțiva ani.

Despre eforturile de a asambla puzzle-ul care înseamnă acest eveniment poate să vă spună doar Liviu Mărculescu. Organizator talentat, perseverent, devotat, muzician eminent și un mare pasionat de jazz, cu trei-patru zile înainte de concert încă mai avea de scris știme. Tot el s-a ocupat de promovare, legătura cu muzicienii și detaliile tehnice, cu ajutorul unor mari prieteni pe care i-am zărit acolo, Dan Spînu, Costică Stavrat, Ramona Cojocaru. Din interviu vă dezvălui un secret, Liviu a pus mereu bani din buzunar pentru proiectele sale. De aceea îi doresc tare mult să simtă că are sprijinul comunității, în sens ceva mai larg, adică inclusiv al autorităților. Avem și noi nevoie de evenimente în jazz, nu mai putem aștepta doar de la centrele culturale străine să ne aducă artiști și în nici un caz câte un festival întreg, ca în primii ani de după `90, când Centrul Cultural Francez, mai târziu împreună Centrul Francez cu cel German, ne aduceau Fête de la musique și chiar mai încoace, când Iași Jazz Nights sunt organizate de Centrul Cultural German. Mulțumim, CCG, pentru concertele pe care încă le organizați, știm că este din dragostea pentru jazz a directorului vostru, Alexander Rubel. Dar noi, la ora asta, îl mai avem doar pe Liviu. Nu punem la socoteală concertele de școală ale tinerilor de la Universitatea Națională de Arte George Enescu. Dan Spînu a umplut excelent această nevoie didactică, dar cam atât. Liviu are o echipă, probabil minusculă, dar rămâne un unicat de care trebuie să avem grijă și să-l prețuim. Așa că… felicitări Liviu și întregului tău Big Band LM Jazz Unit:

Baterie: Lucian Maxim (Filarmonica Moldova), chitară Mihai Musceleanu (bine-ai revenit acasă!!!!), bas Eugen Amarandei veteran, chapeau

Pian: Daniel Bălan (student UNAGE), clape Ramona Cojocaru (Manager Thymecat Recordings)

Trompete: Daniel Macarov (student UNAGE), Edy Mihăilă (lect. univ. dr. UNAGE)), Ștefan Stanciu (student UNAGE), Eliade Grigorescu

Tromboni: Ruslan Plămădeală (Orchestra Operei), Liviu Mărculescu, Marius Cioată (Filarmonica Moldova), Sebastian Isbășescu (masterand UNAGE)

Saxofane: Claudiu Șuțu (elev CNAOB), Ștefan Coman (elev CNAOB), Cristian Teodorescu, Cristian Niță (absolvent)

Vă redau titlurile, poate le căutați si încercați astfel să vă apropiați și voi de acest colos care a fost Sinatra: Saturday Night Is The Loneliest Night, I’ve Got You Under My Skin, All I Need Is The Girl, The Way You Look Tonight, Sunny, You Make Me Feel So Young, From This Moment On, Fly me To The Moon, Let’s Face The Music And Dance, I’ve Got a Crush On You, It’s All Right With Me, Where or When, Luck Be a Lady, Angel Eyes, Bad, Bad Leroy Brown, My Way, Mack The Knife, New York, New York.

Radio Iași a fost partener media al evenimentului

P.S. Liviu, cred că trebuia să plimbăm și mai mult mașina prin oraș, eram și eu șofer, cu plăcere (emoticon)

