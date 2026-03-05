Classix 2026: Cum a fost Voces del Amor din 2 martie 2026

Voces del Amor 2 martie 2026 – Casa de Cultură a Studenților Iași

Ensemble Bayona (Spania)

Eros Jaca – violoncel & director artistic

María Florea – vioară

Simone Roggen – vioară

María Moros – violă

Camille Sublet – pian

Mariola Membrives (ES) – cantaora

Adora Tănase – balerină

A doua seară Classix 2026, Spectacolul Voces del Amor. Într-o tradiție a cvartetului de coarde mai ales masculin, iată un cvartet feminin (cu o singură excepție) – cello, pentru care excelența înseamnă și grație, inclusiv vizuală. Ne-a făcut mare plăcere siguranță interpretării, calitatea sunetului și un fel de a fi al său elegant, sensibil fără emfază, foarte precis și profesionist.

Și cea mai inspirată ilustrație video. Față de gogoșile peste care treceau ieri un fel de linii de ekg, motivul floral ales aici este splendid. Iar a doua lucrare, atât de atmosferică, a cerut parcă fumul ivit la momentul potrivit. Și mai trebuie să spun că ador sincronizarea între viteza muzicii și a imaginilor în devenirea lor. Artiștii sunt Maria Florea la violina I, Simone Roggen – violina a doua, María Moros la violă și Eros Jaca – violoncel & director artistic, la pian – Camille Sublet, prima lucrare a fost un Cvintet cu pian pe care nu-l auzisem până acum: op. 81 din 1887 de Dvořák (accentul se pune pe prima silabă, știe el cui îi zic). Elementele folclorice incluse mai ales în ultimele părți m-au făcut în sfârșit să recunosc ceva din stilul autorului. Nu este o lucrare de tinerețe, până la faimosul cvartet op 12, „American”, au mai trecut doar câțiva ani (op. 96, din 1893). Dar ne-a plăcut interpretarea.

Momentul surpriză cu dansul Adorei Tănase a fost delicat, inspirat și binevenit. Mai vrem.

Cel mai exotic moment l-a creat desigur suita lui Manuel de Falla, El amor brujo. Pe care noi o interpretăm cu voce clasică de mezzo și pian, pe când aici am avut parte de ceva deosebit, aranjamentul lui José Luis Turina, pentru cvintet cu pian și cantaora (1923)

Solista – Mariola Membrives nu este doar o cântăreață de flamenco. Este un întreg spectacol, cu evantai, cercei lungi, fustă roşie şi mai ales o pasiune mistuitoare, care în momentele cele mai emoţionante nici nu mai cântă, doar recită şi schiţează mişcările graţioase bine cunoscute, cu mâinile în care altădată erau castagnete. Pentru cei prea puțin familiari cu muzica flamenco, a fost cu siguranță surprinzător acest fel foarte special de interpretare. Tocmai acest spectacol cred că a reușit ceea ce și-au propus organizatorii, să modeleze percepția spectatorului și trăirea lui interioară, în ideea amplificării unor trasee afective. Și da, a fost o emoție frumoasă, artistică, pe traseul dintre minte și suflet. E ceva ce arta poate face, să ne potențeze afectivitatea, prin mesaje care bineînțeles că trec concomitent prin intelect. Minunat conceptul ediției, Art & Mind

Daniela Vlad