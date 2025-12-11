Ascultă Radio România Iași Live
Dan Lungu ”Sub gravitația memoriei”, Lansare de carte & Sesiune de autografe

Publicat de Andreea Drilea, 11 decembrie 2025, 11:41


Întâlnire cu Dan Lungu la Cafeneaua FiKa Iași: Sub gravitaţia memoriei
Editura Polirom vă invită vineri, 12 decembrie, ora 18:00, la Cafeneaua Fika (Piața Unirii 7, Iași), la o întâlnire cu Dan Lungu, prilejuită de lansarea volumului Sub gravitaţia memoriei. Reportaje (auto)biografice, publicat de curând.
Invitați, alături de autor: Ovidiu Mihăiuc, Doris Mironescu
Moderează: Corina Giurgia
Lansarea va fi urmată de o sesiune de autografe. 
