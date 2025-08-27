Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Evenimente » CONCERT CORAL – SUMMERTIME AMFITEATRUL PALAS – TEATRUL DE VARĂ

Publicat de Andreea Drilea, 27 august 2025, 12:23

Stagiunea Estivală va continua VINERI, 29 august 2025, ora 19:00 la AMFITEATRUL PALAS – Teatrul de vară.

Publicul ieșean este invitat la un concert coral de excepție în interpretarea Corului academic „Gavriil Musicescu” al Filarmonicii “Moldova” Iași.

Sub genericul SUMMERTIME, programul va conține lucrări corale diverse, pline de lumină și culoare!

Dirijor: COSMIN MORARIU

Soliști: Ioana Cozma, mezzo-soprană

Liviu Muntean, tenor

Ionuț Ciobotaru, tenor

Silviu Cilinschi, bas

Pian: Ciprian Oloi

Chitară bas: Ovidiu Calfa

Percuție: Vlad Grigoraș

INTRAREA PUBLICULUI ESTE LIBERĂ!

