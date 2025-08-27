CONCERT CORAL – SUMMERTIME AMFITEATRUL PALAS – TEATRUL DE VARĂ

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la CONCERTUL VOCAL-SIMFONIC ÎN AER LIBER din Grădina PALAS

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la CONCERTUL VOCAL-SIMFONIC ÎN AER LIBER din Grădina PALAS! JOI, 14 august 2025, începând cu ora...