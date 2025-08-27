CONCERT CORAL – SUMMERTIME AMFITEATRUL PALAS – TEATRUL DE VARĂ
Publicat de Andreea Drilea, 27 august 2025, 12:23
Stagiunea Estivală va continua VINERI, 29 august 2025, ora 19:00 la AMFITEATRUL PALAS – Teatrul de vară.
Publicul ieșean este invitat la un concert coral de excepție în interpretarea Corului academic „Gavriil Musicescu” al Filarmonicii “Moldova” Iași.
Sub genericul SUMMERTIME, programul va conține lucrări corale diverse, pline de lumină și culoare!
Dirijor: COSMIN MORARIU
Soliști: Ioana Cozma, mezzo-soprană
Liviu Muntean, tenor
Ionuț Ciobotaru, tenor
Silviu Cilinschi, bas
Pian: Ciprian Oloi
Chitară bas: Ovidiu Calfa
Percuție: Vlad Grigoraș
INTRAREA PUBLICULUI ESTE LIBERĂ!