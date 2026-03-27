Prima pagină » Evenimente » Ateneul Național din Iași anunță a treia premieră a anului – IONA, cu Claudiu Bleonț

Publicat de Andreea Drilea, 27 martie 2026, 10:52


 

Ateneul Național din Iași invită publicul duminică, 5 aprilie 2026, la un eveniment cultural de excepție: dubla reprezentație a spectacolului „IONA”, de Marin Sorescu. Producția, semnată de celebrul actor Claudiu Bleonț, care deține și rolul principal, va avea avanpremiera la ora 12:00 și premiera la ora 19:00, în Sala Mare de Spectacole „Radu Beligan”.

Spectacolul marchează cea de-a treia premieră a anului 2026 în calendarul artistic al Ateneului, continuând misiunea instituției de a oferi publicului ieșean producții de o înaltă ținută. Capodopera lui Marin Sorescu este reinterpretată într-o viziune modernă, unde singurătatea și căutarea libertății interioare devin teme universale. Experiența vizuală este completată de scenografia semnată de Alina Dincă Pușcașu, în timp ce atmosfera imersivă este creată prin light design-ul și proiecțiile realizate de Cristi Bortoș.

„Scena Ateneului devine, cu mândrie, martora unei confruntări tulburătoare cu absolutul: spectacolul IONA. Această a treia premieră de teatru a anului ni-l aduce pe Claudiu Bleonț, un artist complet care reușește să dea un nou suflu singurătății soresciene într-un rol de o intensitate și profunzime remarcabilă”, a declarat Managerul Ateneului Național din Iași, domnul Mihai G. Marius-Andrei.

Biletele pentru prima reprezentație pot fi achiziționate de la casieria Ateneului Național din Iași sau prin rezervare directă pe pagina online https://www.ateneuiasi.ro/class/avanpremiera/.  De asemenea, tichetele de acces sunt disponibile și la tonomatele amplasate în incinta instituției și la Sala Unirii.

IPOSTAZE FEMININE ÎN GRAVURA REALIZATĂ DE ARTISTE, 1956 – 1963 Colecția Muzeului de Artă Piatra-Neamț/26 martie – 10 mai 2026
Evenimente miercuri, 25 martie 2026, 09:30

Muzeul de Artă Piatra-Neamț organizează, în perioada 26 martie – 10 mai 2026, expoziția “Ipostaze feminine în gravura realizată de...

Activitate de învățare în cadrul Proiectului Erasmus Plus „ONE Culture – Overcoming Nationalism and Euroscepticism through Culture”
Evenimente marți, 24 martie 2026, 11:08

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în calitatea sa de partener al proiectului de cooperare Erasmus Plus „ONE Culture –...

Pianista Andreea Stoica prezintă „Nocturnes & Roses”, în stagiunea camerală Gaudium Animae
Evenimente marți, 24 martie 2026, 10:16

Recital extraordinar de pian, pe 31 martie 2026, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”, Iași   O prezență obișnuită...

Lansare de carte la Palatul Culturii: „Inaugurarea Palatului de Justiție din Iași. Reflecții în presa vremii”
Evenimente marți, 24 martie 2026, 10:12

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul de Istorie a Moldovei organizează vineri, 27 martie 2026, începând cu ora 11.30, în...

Evenimente marți, 24 martie 2026, 10:04

Regizoarea Cecilia Ștefănescu vine la Iași alături de actrița Bianca Cuculici pentru filmul „Un loc sigur”

București, 3 martie 2026. Caravana filmului Un loc sigur, debutul în lungmetraj al regizoarei Cecilia Ștefănescu, ajunge la Iași în cadrul...

Evenimente luni, 23 martie 2026, 12:19

Ateneul ieșean celebrează Ziua Mondială a Teatrului cu spectacolul simbolic „Take, Ianke și Cadîr”

Ateneul Național din Iași invită publicul să marcheze Ziua Mondială a Teatrului prin vizionarea spectacolului „Take, Ianke și Cadîr”, de...

Evenimente vineri, 20 martie 2026, 12:24

Concert extraordinar „Cântec șoptit”

Primul spectacol va fi pe 26 martie, de la ora 19:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Piatra Neamț. Al doilea spectacol va fi pe 27 martie,...

Evenimente joi, 19 martie 2026, 18:30

IAŞI: 20-21 martie, COLOCVIUL NAŢIONAL DE MUZICOLOGIE EDIȚIA XXVIII

Vineri, 20 martie 2026, de la ora 16.30, Sala Eduard Caudella (str. Cuza Vodă nr. 29) FESTIVITATEA DE DESCHIDERE Va include prezentarea volumului...

