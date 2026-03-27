Ateneul Național din Iași anunță a treia premieră a anului – IONA, cu Claudiu Bleonț

Publicat de Andreea Drilea, 27 martie 2026, 10:52





Ateneul Național din Iași invită publicul duminică, 5 aprilie 2026, la un eveniment cultural de excepție: dubla reprezentație a spectacolului „IONA”, de Marin Sorescu. Producția, semnată de celebrul actor Claudiu Bleonț, care deține și rolul principal, va avea avanpremiera la ora 12:00 și premiera la ora 19:00, în Sala Mare de Spectacole „Radu Beligan”.

Spectacolul marchează cea de-a treia premieră a anului 2026 în calendarul artistic al Ateneului, continuând misiunea instituției de a oferi publicului ieșean producții de o înaltă ținută. Capodopera lui Marin Sorescu este reinterpretată într-o viziune modernă, unde singurătatea și căutarea libertății interioare devin teme universale. Experiența vizuală este completată de scenografia semnată de Alina Dincă Pușcașu, în timp ce atmosfera imersivă este creată prin light design-ul și proiecțiile realizate de Cristi Bortoș.

„Scena Ateneului devine, cu mândrie, martora unei confruntări tulburătoare cu absolutul: spectacolul IONA. Această a treia premieră de teatru a anului ni-l aduce pe Claudiu Bleonț, un artist complet care reușește să dea un nou suflu singurătății soresciene într-un rol de o intensitate și profunzime remarcabilă”, a declarat Managerul Ateneului Național din Iași, domnul Mihai G. Marius-Andrei.

Biletele pentru prima reprezentație pot fi achiziționate de la casieria Ateneului Național din Iași sau prin rezervare directă pe pagina online https://www.ateneuiasi.ro/class/avanpremiera/. De asemenea, tichetele de acces sunt disponibile și la tonomatele amplasate în incinta instituției și la Sala Unirii.