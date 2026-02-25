Sunteți pregătiți? Stă să înceapă! Classix Festival 2026, Iași, 1-8 martie. Patricia Brohanschi, directorul festivalului, în matinal cu Adina Șuhan
Publicat de Gabriela Rotaru, 25 februarie 2026, 11:21
• 𝟎𝟐.𝟎𝟑 | 𝐕𝐨𝐜𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐀𝐦𝐨𝐫 | Casa de Cultură a Studenților — Sala Gaudeamus :: https://bit.ly/VocesDelAmor
• 𝟎𝟑.𝟎𝟑 | 𝐑𝐡𝐚𝐩𝐬𝐨𝐝𝐲 𝐢𝐧 𝐌𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧 | Casa de Cultură a Studenților — Sala Gaudeamus :: https://bit.ly/RhapsodyInMotion
• 𝟎𝟒.𝟎𝟑 | 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐅𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞𝐧𝐜𝐢𝐞𝐬 | Palatul Culturii :: https://bit.ly/LoveFrequenciesConcert
• 𝟎𝟓.𝟎𝟑 | 𝐈𝐧 𝐁𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐧 | Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” :: https://bit.ly/InBetweenConcert
• 𝟎𝟔.𝟎𝟑 | 𝐀 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐓𝐢𝐦𝐞 | MINA Museum Iași :: https://bit.ly/AMatterOfTimeConcert
• 𝟎𝟕.𝟎𝟑 | 𝐕𝐮𝐥𝐩𝐢𝐭̦𝐚 𝐜𝐞𝐚 𝐈𝐬𝐭𝐞𝐚𝐭̦𝐚̆ | Sala Unirii :: https://bit.ly/VulpițaCeaIsteață
• 𝟎𝟕.𝟎𝟑 | 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐨𝐟 𝐒𝐭𝐫𝐢𝐧𝐠𝐬 | Sala Unirii :: https://bit.ly/TheSoundOfStrings
• 𝟎𝟖.𝟎𝟑 | 𝐋𝐚 𝐁𝐞𝐥𝐥𝐞𝐳𝐳𝐚 | Opera Națională Română Iași :: https://bit.ly/LaBellezzaConcert
La achiziția biletelor la concertele sau abonamentele pentru 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐱 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔 beneficiați de un 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝟏𝟓% 𝐚𝐭𝐮𝐧𝐜𝐢 𝐜â𝐧𝐝 𝐩𝐥ă𝐭𝐢ț𝐢 𝐜𝐮 𝐮𝐧 𝐜𝐚𝐫𝐝 𝐁𝐑𝐃! Reducerea se aplică automat la selectarea „BRD” ca modalitate de plată pe platformă.
Prin achiziționarea biletului, participanții își oferă acordul privind utilizarea imaginilor fotografice și a înregistrărilor audio și video în scopul promovării activităților festivalului de către organizatori și parteneri.
Festivalul susține tinerii artiști și facilitează accesul publicului la evenimente prin bursele 𝘾𝙡𝙖𝙨𝙨𝙞𝙭 𝙞𝙣 𝘼𝙧𝙩
www.classixfestival.ro
#OurContemporaryClassicAffair
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.”