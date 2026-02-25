Sunteți pregătiți? Stă să înceapă! Classix Festival 2026, Iași, 1-8 martie. Patricia Brohanschi, directorul festivalului, în matinal cu Adina Șuhan

„Î𝐧𝐭𝐫𝐞 𝟏 ș𝐢 𝟖 𝐦𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔, 𝐜𝐞𝐚 𝐝𝐞-𝐚 ș𝐚𝐩𝐭𝐞𝐚 𝐞𝐝𝐢ț𝐢𝐞 𝐚 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐱 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 va redefini relația dintre creierul uman și creativitate, prin felul în care vom percepe, imagina, simți și ne vom vindeca prin intermediul artelor. Prin concerte, instalații, prelegeri și formate participative, festivalul va aduce în prim-plan funcțiile emoționale, cognitive și sociale ale artei.

𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐱 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔 – 𝐀𝐫𝐭 & 𝐌𝐢𝐧𝐝, va fi un apel la prezență, la încetinire și la redescoperirea faptului că, în spatele oricărui act de creație, se află cel mai complex instrument dintre toate: mintea umană.

Te așteptăm alături de noi într-o nouă aventură clasică contemporană!

Programul complet al concertelor 𝗖𝗹𝗮𝘀𝘀𝗶𝘅 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗮𝗹 𝟐𝟎𝟐𝟔 :: bit.ly/ClassixFestival2026



•⁠ ⁠𝟎𝟐.𝟎𝟑 | 𝐕𝐨𝐜𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐀𝐦𝐨𝐫 | Casa de Cultură a Studenților — Sala Gaudeamus ::

•⁠ ⁠𝟎𝟑.𝟎𝟑 | 𝐑𝐡𝐚𝐩𝐬𝐨𝐝𝐲 𝐢𝐧 𝐌𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧 | Casa de Cultură a Studenților — Sala Gaudeamus ::

•⁠ ⁠𝟎𝟒.𝟎𝟑 | 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐅𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞𝐧𝐜𝐢𝐞𝐬 | Palatul Culturii ::

•⁠ ⁠𝟎𝟓.𝟎𝟑 | 𝐈𝐧 𝐁𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐧 | Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” ::

•⁠ ⁠𝟎𝟔.𝟎𝟑 | 𝐀 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐓𝐢𝐦𝐞 | MINA Museum Iași ::

•⁠ ⁠𝟎𝟕.𝟎𝟑 | 𝐕𝐮𝐥𝐩𝐢𝐭̦𝐚 𝐜𝐞𝐚 𝐈𝐬𝐭𝐞𝐚𝐭̦𝐚̆ | Sala Unirii ::

•⁠ ⁠𝟎𝟕.𝟎𝟑 | 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐨𝐟 𝐒𝐭𝐫𝐢𝐧𝐠𝐬 | Sala Unirii ::

•⁠ ⁠𝟎𝟖.𝟎𝟑 | 𝐋𝐚 𝐁𝐞𝐥𝐥𝐞𝐳𝐳𝐚 | Opera Națională Română Iași :: •⁠ ⁠𝟎𝟏.𝟎𝟑 | 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐬𝐢𝐬 | Catedrala Romano-Catolică „Sfânta Maria, Regină” :: https://bit.ly/GenesisSOLDOUT •⁠ ⁠𝟎𝟐.𝟎𝟑 | 𝐕𝐨𝐜𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐀𝐦𝐨𝐫 | Casa de Cultură a Studenților — Sala Gaudeamus :: https://bit.ly/VocesDelAmor •⁠ ⁠𝟎𝟑.𝟎𝟑 | 𝐑𝐡𝐚𝐩𝐬𝐨𝐝𝐲 𝐢𝐧 𝐌𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧 | Casa de Cultură a Studenților — Sala Gaudeamus :: https://bit.ly/RhapsodyInMotion •⁠ ⁠𝟎𝟒.𝟎𝟑 | 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐅𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞𝐧𝐜𝐢𝐞𝐬 | Palatul Culturii :: https://bit.ly/LoveFrequenciesConcert •⁠ ⁠𝟎𝟓.𝟎𝟑 | 𝐈𝐧 𝐁𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐧 | Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” :: https://bit.ly/InBetweenConcert •⁠ ⁠𝟎𝟔.𝟎𝟑 | 𝐀 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐓𝐢𝐦𝐞 | MINA Museum Iași :: https://bit.ly/AMatterOfTimeConcert •⁠ ⁠𝟎𝟕.𝟎𝟑 | 𝐕𝐮𝐥𝐩𝐢𝐭̦𝐚 𝐜𝐞𝐚 𝐈𝐬𝐭𝐞𝐚𝐭̦𝐚̆ | Sala Unirii :: https://bit.ly/VulpițaCeaIsteață •⁠ ⁠𝟎𝟕.𝟎𝟑 | 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐨𝐟 𝐒𝐭𝐫𝐢𝐧𝐠𝐬 | Sala Unirii :: https://bit.ly/TheSoundOfStrings •⁠ ⁠𝟎𝟖.𝟎𝟑 | 𝐋𝐚 𝐁𝐞𝐥𝐥𝐞𝐳𝐳𝐚 | Opera Națională Română Iași :: https://bit.ly/LaBellezzaConcert



La achiziția biletelor la concertele sau abonamentele pentru 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐱 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔 beneficiați de un 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝟏𝟓% 𝐚𝐭𝐮𝐧𝐜𝐢 𝐜â𝐧𝐝 𝐩𝐥ă𝐭𝐢ț𝐢 𝐜𝐮 𝐮𝐧 𝐜𝐚𝐫𝐝 𝐁𝐑𝐃! Reducerea se aplică automat la selectarea „BRD” ca modalitate de plată pe platformă.





www.classixfestival.ro

#OurContemporaryClassicAffair

__________________________

𝙊𝙧𝙜𝙖𝙣𝙞𝙯𝙖𝙩𝙤𝙧𝙞: Asociația Industrii Creative, Showberry

𝙋𝙖𝙧𝙩𝙚𝙣𝙚𝙧 𝙥𝙧𝙞𝙣𝙘𝙞𝙥𝙖𝙡: BRD Groupe Société Générale

𝙋𝙖𝙧𝙩𝙚𝙣𝙚𝙧𝙞 𝙘𝙪𝙡𝙩𝙪𝙧𝙖𝙡𝙞: Forumul Cultural Austriac, Centrul Cultural German, Institutul Italian de Cultură din București, Institutul Francez din România la Iași, Institutul Polonez

𝙋𝙖𝙧𝙩𝙚𝙣𝙚𝙧𝙞 𝙞𝙣𝙨𝙩𝙞𝙩𝙪𝙩̦𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙞: Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași, Episcopia Romano-Catolică Iași, Filarmonica de Stat „Moldova” Iași, Opera Națională Română Iași, Complexul Muzeal Național „Moldova” – Palatul Culturii Iași, Teatrul pentru copii și tineret „Luceafărul” Iași, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași, Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași

𝙋𝙖𝙧𝙩𝙚𝙣𝙚𝙧 𝙨𝙩𝙧𝙖𝙩𝙚𝙜𝙞𝙘: DAC Music Performance

𝙎𝙥𝙤𝙣𝙨𝙤𝙧𝙨: Schweppes, Basware

𝙋𝙖𝙧𝙩𝙚𝙣𝙚𝙧𝙞 𝙙𝙚 𝙤𝙨𝙥𝙞𝙩𝙖𝙡𝙞𝙩𝙖𝙩𝙚: Gramma, Vitamin Aqua, Soft & Grace, Noir Coffee Roasters, Hotel Bellaria, Oddity, Acaju, indus, Andalu, Pizza Di Napo, Bindu, Iași.Travel

𝙋𝙖𝙧𝙩𝙚𝙣𝙚𝙧𝙞 𝙙𝙚 𝙥𝙧𝙤𝙢𝙤𝙫𝙖𝙧𝙚: Printco, WINK Public Multimedia, Aeroportul Internațional Iași, Fab Lab Iași

𝙋𝙖𝙧𝙩𝙚𝙣𝙚𝙧𝙞 𝙙𝙚 𝙡𝙞𝙛𝙚𝙨𝙩𝙮𝙡𝙚: Chotronette, Tudor Tailor, Studio Estetique, Serenity Head Spa

𝙋𝙖𝙧𝙩𝙚𝙣𝙚𝙧𝙞 𝙢𝙚𝙙𝙞𝙖: Radio România Cultural, Radio Iași, Viva FM, AGERPRES, Bookhub, Cărturești, Cultural, Bilete și abonamente: https://bilete.classixfestival.ro La achiziția biletelor la concertele sau abonamentele pentru 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐱 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔 beneficiați de un 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝟏𝟓% 𝐚𝐭𝐮𝐧𝐜𝐢 𝐜â𝐧𝐝 𝐩𝐥ă𝐭𝐢ț𝐢 𝐜𝐮 𝐮𝐧 𝐜𝐚𝐫𝐝 𝐁𝐑𝐃! Reducerea se aplică automat la selectarea „BRD” ca modalitate de plată pe platformă.Prin achiziționarea biletului, participanții își oferă acordul privind utilizarea imaginilor fotografice și a înregistrărilor audio și video în scopul promovării activităților festivalului de către organizatori și parteneri.Festivalul susține tinerii artiști și facilitează accesul publicului la evenimente prin bursele 𝘾𝙡𝙖𝙨𝙨𝙞𝙭 𝙞𝙣 𝘼𝙧𝙩__________________________𝙊𝙧𝙜𝙖𝙣𝙞𝙯𝙖𝙩𝙤𝙧𝙞: Asociația Industrii Creative, Showberry𝙋𝙖𝙧𝙩𝙚𝙣𝙚𝙧 𝙥𝙧𝙞𝙣𝙘𝙞𝙥𝙖𝙡: BRD Groupe Société Générale𝙋𝙖𝙧𝙩𝙚𝙣𝙚𝙧𝙞 𝙘𝙪𝙡𝙩𝙪𝙧𝙖𝙡𝙞: Forumul Cultural Austriac, Centrul Cultural German, Institutul Italian de Cultură din București, Institutul Francez din România la Iași, Institutul Polonez𝙋𝙖𝙧𝙩𝙚𝙣𝙚𝙧𝙞 𝙞𝙣𝙨𝙩𝙞𝙩𝙪𝙩̦𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙞: Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași, Episcopia Romano-Catolică Iași, Filarmonica de Stat „Moldova” Iași, Opera Națională Română Iași, Complexul Muzeal Național „Moldova” – Palatul Culturii Iași, Teatrul pentru copii și tineret „Luceafărul” Iași, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași, Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași𝙋𝙖𝙧𝙩𝙚𝙣𝙚𝙧 𝙨𝙩𝙧𝙖𝙩𝙚𝙜𝙞𝙘: DAC Music Performance𝙎𝙥𝙤𝙣𝙨𝙤𝙧𝙨: Schweppes, Basware𝙋𝙖𝙧𝙩𝙚𝙣𝙚𝙧𝙞 𝙙𝙚 𝙤𝙨𝙥𝙞𝙩𝙖𝙡𝙞𝙩𝙖𝙩𝙚: Gramma, Vitamin Aqua, Soft & Grace, Noir Coffee Roasters, Hotel Bellaria, Oddity, Acaju, indus, Andalu, Pizza Di Napo, Bindu, Iași.Travel𝙋𝙖𝙧𝙩𝙚𝙣𝙚𝙧𝙞 𝙙𝙚 𝙥𝙧𝙤𝙢𝙤𝙫𝙖𝙧𝙚: Printco, WINK Public Multimedia, Aeroportul Internațional Iași, Fab Lab Iași𝙋𝙖𝙧𝙩𝙚𝙣𝙚𝙧𝙞 𝙙𝙚 𝙡𝙞𝙛𝙚𝙨𝙩𝙮𝙡𝙚: Chotronette, Tudor Tailor, Studio Estetique, Serenity Head Spa𝙋𝙖𝙧𝙩𝙚𝙣𝙚𝙧𝙞 𝙢𝙚𝙙𝙞𝙖: Radio România Cultural, Radio Iași, Viva FM, AGERPRES, Bookhub, Cărturești, Cultural, Elle.ro , Fashion Premium Magazine, Lifestyle, Happ.ro , Haute Culture, InfoMusic, Libertatea, Liternet, Online general, Observator Cultural, Revista BIZ, Ringer, Romania Journal, Ziarul de Iași, Zile și Nopți.

Proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.”