Studenții de la teatru se întâlnesc la Iași, la FNST

Festivalul Național al Școlilor de Teatru, ajuns la cea de-a doua ediție, aduce la Iași tinerii artiști din toate școlile de teatru din țară.

Publicat de isoreanu, 28 octombrie 2025, 10:05

Timp de o săptămână, între 1 și 7 noiembrie, Iașul devine scena tinerilor actori, regizori și coregrafi din toată țara. Cea de-a doua ediție a Festivalului Național al Școlilor de Teatru se desfășoară, anul acesta, sub auspiciile manifestărilor prin care Universitatea Națională de Arte „George Enescu” aniversează 165 de ani de existență.

Despre ideea acestui festival, despre studenți, profesori și despre condițiile și perspectivele școlilor de teatru din România, vorbim cu Prorectorul UNAGE, prof. univ. dr. Octavian Jighirgiu, actor și regizor, inițiator al festivalului.

