#StareaEducației – REMIGRANT ÎN ROMÂNIA – ”Mi-a fost greu și încă îmi este uneori, mai ales, la scris, în limba română. Dar mă descurc.” Povestea lui Bogdan Agape din comuna ieșeană Grozești, care își continuă studiile la Liceul din Răducăneni, după ce tot parcursul său școlar s-a consumat în Spania.

Publicat de andreeadaraban, 5 martie 2026, 13:32

Ionela Călătoaie și fiul său, Bogdan Agape, locuiesc în comuna Grozești, județul Iași, la câțiva kilometri de Răducăneni. După mai bine de două decenii petrecute în Spania, familia a decis să revină definitiv în România. Pentru Bogdan, născut și crescut în Peninsula Iberică, schimbarea a însemnat un nou început: o altă țară, o altă școală și un alt sistem de învățământ.

I-am întâlnit într-o zi rece de februarie. Drumul spre casă trece pe o porțiune neasfaltată, unde noroiul încă păstrează urmele iernii. Dincolo de vremea mohorâtă, atmosfera din locuința familiei este caldă și primitoare. Ionela și Bogdan au povestit cu deschidere despre anii petrecuți în străinătate și despre decizia de a reveni în țară.

Ionela a plecat în Spania în noiembrie 2004, la câteva luni după soțul ei. La acea vreme, România nu era încă membră a Uniunii Europene, iar plecarea peste hotare presupunea proceduri complicate.

Familia s-a stabilit în sudul Spaniei, în regiunea Andaluzia, în orașul Roquetas de Mar. Acolo s-a născut și Bogdan. Zona este cunoscută pentru agricultură, turism și industria hotelieră.

Inițial, familia a plecat cu gândul că se va întoarce într-o zi acasă. Cu timpul însă, planurile s-au schimbat. În jurul anului 2010, au decis să rămână definitiv în Spania și chiar au cumpărat un apartament prin credit bancar. Pandemia a schimbat însă multe lucruri. ”După pandemie au început să crească foarte mult prețurile și am observat și alte schimbări. În ultimii ani au venit tot mai mulți imigranți din afara Uniunii Europene. Zona a devenit foarte aglomerată și, uneori, nesigură”, povestește Ionela.

În 2025, familia a decis să revină definitiv în România și să se stabilească în comuna Grozești, județul Iași, locul de origine al soțului. Un rol important în această decizie l-a avut chiar Bogdan. ”În ultimii zece ani veneam în fiecare vară în România. Lui i-a plăcut foarte mult aici, mai ales la Iași. A văzut cum trăiesc verișorii lui și a simțit că ar vrea să fie mai aproape de familie”, spune Ionela.

Bogdan a fost înscris la Liceul ”Lascăr Rosetti” din Răducăneni. În sistemul spaniol, ar fi trebuit să fie deja în ultimul an de liceu. Părinții au ales însă să-l înscrie în clasa a XI-a, pentru a-i oferi timp să se acomodeze cu sistemul românesc și cu limba.

Deși în casă se vorbea românește, Bogdan a studiat toată viața în spaniolă. Cititul și scrisul în limba română au fost, la început, o provocare.

”Mi-a fost greu și încă îmi este uneori, mai ales, la scris. Dar mă descurc. Profesorii mă ajută foarte mult”, afirmă el.

Mama sa spune că sprijinul profesorilor și al colegilor a fost esențial pentru integrarea lui. ”Diriginta s-a implicat foarte mult. Profesorii au fost înțelegători, iar colegii îl ajutau cu temele și îi explicau când nu înțelegea ceva.” Recunoaște, însă, că ar fi fost de ajutor un program în școală care să-l ajute, în special cu limba română.

La matematică, diferențele dintre programe au fost evidente. Bogdan spune că nivelul este mai ridicat în România decât în Spania, însă reușește să țină pasul. ”Îmi place matematica și logica mă ajută mult. Profesorul explică foarte clar și asta contează foarte mult.”

După Bacalaureat, vrea să urmeze o academie în cadrul Poliției de Frontieră, specializarea securitate cibernetică. În ciuda schimbării majore din viața lui, nu regretă decizia de a reveni în România. Păstrează însă legătura cu Spania. Vorbește în continuare spaniolă cu familia și cu prietenii de acolo, pentru că nu vrea să uite limba în care a crescut.

