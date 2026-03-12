#StareaEducației (INTERVIU) Sorin Țiplea, liderul sindicatului”Didactica” Vaslui: ”Volumul de muncă pentru evaluatorii care ar urma să participe la simulările examenelor naționale va fi cel puțin dublu. Nu cred că nu vor fi sincope în desfășurarea acestor testări.”

12 martie 2026

Sindicatele din învățământ au transmis că peste 50% din profesori, membrii de sindicat, au decis să nu participe la simulările examenelor naționale din acest an. Conform surseii citate, neparticiparea la simulări este doar pasul premergător unui protest de amploare programat la finalul anului școlar, exact în perioada examenelor naționale propriu-zise.

Simularea Evaluării Naționale 2026 este programată să înceapă luni, 16 martie, cu proba la limba și literatura română.

Pe de altă parte, Mihai Dimian, ministrul Educației, afirmă că peste 90% din școli vor organiza această testare. Totodată, oficialul a mau precizat pe pagina sa de Facebook, că peste 8.700 de profesori s-au înscris deja ca evaluatori, număr considerat suficient pentru corectarea lucrărilor elevilor înscriși.

Mihai Dimian a invitat profesorii care doresc să participe, în calitate de evaluatori și nu sunt încă înscriși să își manifeste intenția în acest sens până astăzi, 12 martie, inclusiv. Ministrul Educației se va întâlni cu reprezentanții sindicatelor din învățământul preuniversitar săptămâna viitoare, a mai anunțat oficialul.

Coelga noastră, Andreea Daraban, l-a invitat la Starea Educației pe Sorin Țiplea, liderul Sindicatului Didactica Vaslui, afiliat Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, pentru a discuta despre situația din județ.

Andreea Daraban: Se vor ține simulările pentru Evaluarea Națională în județul Vaslui? Care sunt semnalele?

Sorin Țiplea: În județul Vaslui, în acest moment, sunt mai bine de 70% dintre cadrele didactice care au hotărât să nu participe la Evaluarea Națională. În ceea ce privește evaluatorii, eu am constatat, printr-o numărare de pe o listă care a fost întocmită de către Inspectoratul Școlar, aproximativ 140 de persoane, atât pentru Limba română cât și pentru Matematică. Nu aș putea să vă spun dacă este suficient sau nu. Cert este că lista respectivă cuprindea aproximativ 360 de persoane, 360 de evaluatori posibili în lista respectivă. La momentul respectiv erau doar 140 înscriși. Nu știu dacă, într-adevăr, ajung acești evaluatori, dar, cu siguranță, volumul de muncă pentru aceștia va fi unul cel puțin dublu față de cât s-ar fi preconizat într-o situație normală.

Andreea Daraban: Câți membri de sindicat au semnat pentru neparticipare? Vorbeați de un procent de 70%. În cifre, cum arată?

Sorin Țiplea: În cifre, în acest moment, înseamnă circa 2600 de persoane, personal didactic de predare din județul Vaslui, dintr-un total de aproximativ 3800-3700 de cadre didactice din județul Vaslui.

Andreea Daraban: Domnul ministru spune că profesorii vor participa la aceste simulări și că totul se va desfășura fără sincope.

Sorin Țiplea: Nu cred că nu vor fi sincope, chiar dacă în anumite unități de învățământ se va realiza această simulare. Probabil, în anumite unități de învățământ vor supraveghea directorii de unități de învățământ, acolo unde avem efective foarte mici. Atunci când este vorba de o clasă într-o școală, și știm că în mediul rural există foarte multe astfel de situații, probabil în acele unități de învățământ se va realiza simularea. Dar în școlile mari, din toate informațiile pe care le avem noi, acolo este problematică această chestiune pentru că acești elevi nici nu pot fi mutați în alte unități de învățământ, fiind vorba de un număr foarte mare. Deci chiar dacă 90% dintre unitățile de învățământ au anunțat că ar susține simulările, dacă ar fi să raportăm la numărul de elevi, și chiar din niște cifre vehiculate în mass media am văzut că e vorba de vreo 100 de mii în loc de 160 de mii de elevi de clasa a VIII-a, constatăm că procentul nu este nici pe departe, 90%, așa cum anunță ministrul Educației.

Andreea Daraban: Revenind la revendicările sindicatelor, care sunt acestea? Să le reamintim.

Sorin Țiplea: Reamintim faptul că principala revendicare este norma didactică, cea care a fost crescută din pix, fără nicio analiză reală în sistemul de învățământ românesc. Comparația cu alte state din Uniunea Europeană nu este una benefică, având în vedere că sunt situații total diferite privind stare economică a fiecărui stat în parte, infrastructura de care dispune un stat sau un altul. Este vorba, de asemenea, de modul în care s-a creionat această normă didactică, neținând cont de faptul că, în România, pentru a realiza o normă didactică majorată, un cadru didactic a trebuit să meargă în 2, 3 sau chiar 4 unități de învățământ. O altă revendicare este cea legată de plata cu ora. Știm foarte bine că aceasta a fost redusă la jumătate față de o plată normală și vreau să spun că, în fapt, aceste contracte la plata cu ora provin, în realitate, din niște norme care nu au fost ocupate cu personal titular. Prin urmare, dacă pe postul respectiv ar fi fost încadrat un profesor suplinitor sau un titular, salariul ar fi fost cel întreg în totalitate. De fapt, nu a fost decât o șmecherie de a reduce niște cheltuieli, în detrimentul muncii cadrului didactic. O altă chestiune legată de revendicările noastre este cea legată de norma de predare pentru director, este vorba de naveta cadrelor didactice, care știm că în acest moment este oarecum suspendată în multe unități de învățământ, este vorba de bursele elevilor. Știm foarte bine că acestea s-au redus drastic. De aceea, noi considerăm că este nevoie să ne întoarcem la dialog, dialog care ne-a fost refuzat timp de cel puțin 8 luni de zile.

Andreea Daraban: Proiectul de buget pentru educație a fost publicat. Acesta urmează să fie dezbătut și aprobat în Parlament, iar forma finală poate suferi modificări în urma unor eventuale amendamente. Ați analizat cifrele? V-ați uitat pe acest proiect de buget?

Sorin Țiplea: Da, am analizat un pic acest proiect de buget. Constatăm o reducere a bugetului Ministerului Educației. Pentru mine, personal, sincer vă spun, nu este nici o noutate. Mă așteptam la acest lucru. Având în vedere că dacă anul trecut măsurile fiscal-bugetare au fost aplicate pentru 4 luni de zile, adică septembrie-decembrie, aceste măsuri fiscal-bugetare se aplică acum pentru întregul an financiar 2026, adică pentru 12 luni. Și mă așteptam că aceste tăieri din bugetul Educației să existe pe proiecția de anul acesta. Se vede clar că, per total, dacă facem și cealaltă analiză, legătura cu proiectul de buget general, însemnând cheltuieli salariale în tot sectorul bugetar, acolo știu că este vorba de un miliard în plus față de anul 2025, dar scăderi există, se pare, doar la învățământ, pentru că altfel nu ne explicăm cum de cheltuieli preconizate pentru anul 2026 pentru personal reprezintă cu un miliard în plus, dar la învățământ scade cu peste două miliarde.

Potrivit calendarului oficial, elevii de clasa a VIII-a susțin probele scrise al simumării examenului de Evaluare Națională după următorul program:

16 martie – Simulare Evaluare Națională 2026 la Limba și literatura română

17 martie 2026 – Simulare Evaluare Națională 2026 la Matematică

18 martie 2026 – Simulare Evaluare Națională 2026 la Limba și literatura maternă (pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale)

30 martie 2026 – comunicarea rezultatelor.

Programul probelor scrise – simulare BAC 2026:

23 martie 2026 – Proba E.a: Limba și literatura română

24 martie 2026 – Proba E.c: proba obligatorie a profilului

25 martie 2026 – Proba E.d: proba la alegere a profilului și specializării

26 martie 2026 – Proba E.b: Limba și literatura maternă

Rezultatele simulării vor fi afișate în data de 3 aprilie 2026.

